Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දෙමළ සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ, වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් ඉල්ලා සාමූහිකව පෙළ ගැසීමට එක්ව ඇති අතර, එය දිවයිනේ දීර්ඝකාලීන වාර්ගික දේශපාලන පරිසරය තුළ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

එක්සත් දෙමළ දේශපාලන හඬක්

දෙමළ සුළුතර පක්ෂ එකතු වීම දේශපාලන උපාය මාර්ගයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් නිරූපණය කරයි. මෙතෙක් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වූ කණ්ඩායම් දැන් කොළඹ මධ්‍යම රජය සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවලදී සංයුක්ත පෙරමුණක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉලක්ක කරයි.

මෙම පියවර, ප්‍රාදේශීය ස්වයං පාලනය සඳහා වූ අරගලය ඉදිරියට ගෙන යාමට දෙමළ දේශපාලන නායකයන් අතර අලුත් වූ අධිෂ්ඨානයක් පිළිබිඹු කරයි. දශකයකට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධෝත්තර දේශපාලන සංවාදයේ හදවතේ රැඳී ඇති ප්‍රශ්නයක් ලෙස මෙය නොකඩවා පවතී.

ස්වාධිපත්‍ය ප්‍රශ්නය

වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා වූ ඉල්ලීම, විශේෂයෙන් රටේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල දෙමළ ප්‍රජාව දරන දීර්ඝකාලීන අසාධාරණකම් මත පදනම් වෙයි. තම ප්‍රජාවන්ගේ දේශපාලන, සංස්කෘතික හා ආර්ථික අයිතිවාසිකම් නිසි ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට අර්ථාන්විත බලය බෙදා හැරීම අත්‍යවශ්‍ය බව දෙමළ නායකයන් නිරන්තරයෙන් තර්ක කර ඇත.

මෙම එකීකෘත ඉල්ලීම් රැල්ලට හේතු වන ප්‍රධාන කරුණු අතර:

  • පළාත් මට්ටමේ ඉඩම් හා පොලිස් බලතල මත වැඩි පාලනයක්
  • දෙමළ දේශපාලන නියෝජනය ව්‍යවස්ථාමය වශයෙන් ශක්තිමත් ලෙස පිළිගැනීම
  • යුද්ධෝත්තර සංහිඳියා හා වගවීමේ ක්‍රියාමාර්ග වේගවත් කිරීම
  • යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් උතුරු හා නැගෙනහිර කලාපවලට සම්පත් වෙන් කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම

දේශපාලන වැදගත්කම

2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු සංහිඳියාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකාව, ආර්ථික ප්‍රකෘතිය දිශාවේ ගමන් කරන දේශපාලනිකව සංවේදී මොහොතකදී දෙමළ පක්ෂ අතර ඒකාබද්ධතාව ඇති ව ඇත.

දෙමළ දේශපාලන ඒකාබද්ධතාවය, රජය සමඟ ප්‍රජාවේ සාකච්ඡා බලය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කළ හැකිය. ඓතිහාසිකව, ඛණ්ඩනය වූ විපක්ෂයක් ස්වාධිපත්‍ය ඉල්ලීම්වල සඵලතාව දුර්වල කර ඇත.

එක්සත් දෙමළ දේශපාලන කොටසකට පුළුල් ජාතික දේශපාලන සංවාදයටද බලපෑමක් කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ නිරීක්ෂණය කරති. විශේෂයෙන් රජය, සිංහල බහුතරයේ අපේක්ෂා සමඟ ජාතිවාර සුළුතර ගැටළු සමතුලිත කිරීමට උත්සාහ ගන්නා අවස්ථාවකදී මෙය වඩාත් වැදගත් වෙයි.

ඉදිරියේදී සිදු විය හැක්කේ කුමක්ද?

ස්වාධිපත්‍ය සඳහා වූ මෙම සංයුක්ත ඉල්ලීමට රජය කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත්ද යන්න තවම අවිනිශ්චිතය. අර්ථාන්විත බලය බෙදා හැරීමක් ක්‍රියාවට නංවාලීමට අවශ්‍ය ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් සංකීර්ණ හා දේශපාලනිකව ආන්දෝලනාත්මක ක්‍රියාවලියක් බව ඔප්පු ව ඇත.

කෙසේ නමුත්, එක්සත් දෙමළ පෙරමුණක් පිහිටුවීම, දේශපාලන විසඳුමක් සඳහා වූ සංවාදය නැවත ජීවමාන කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. රට පුරා ස්ථිර සාමයක් හා ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීමට එය දායක විය හැකි යැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට

දොම්පේ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් හේතුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලබා…

13 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි Sinhala

යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය ගාම්භීර ඉලක්ක තබා ගනිමින් සිටින අතර, දූපතේ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරකයින් සමහර යුරෝපීය සංචාරකයින්ට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම්…

13 Jul 2026 Discuss
2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ් Sinhala

2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ්

පිල්ලයාන් යන නාමයෙන් සුප්‍රසිද්ධ හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝව දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු වූ ඝාතන සිද්ධියකට…

13 Jul 2026 Discuss