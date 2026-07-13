විශාල මත්ද්රව්ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට
දොම්පේ ප්රදේශයේ සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ මත්ද්රව්ය වැටලීමක් හේතුවෙන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් ලබා ඇති අතර, සැලකිය යුතු ප්රමාණයක ක්රිස්ටල් මෙතාම්ෆෙටමීන්, සාමාන්යයෙන් ICE ලෙස හඳුන්වන මත්ද්රව්ය සතුව තිබූ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
දොම්පේහිදී සිදු වූ වාර්තාගත තාප්ප බිඳීමක්
අල්ලා ගත් මත්ද්රව්යවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 120ක් පමණ ලෙස ගණනය කර ඇති අතර, මෑත කාලයේ ප්රදේශයේ වාර්තා වූ වඩාත් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය වැළැක්වීම් අතරෙන් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දිවයිනේ අන්තරායකර ද්රව්ය බෙදාහැරීම හා ජාවාරම් කිරීම මැඩලීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දිගින් දිගටම ගන්නා ප්රයත්නය උද්දීපනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ICE තර්ජනය වර්ධනය වෙමින්
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සඳහා ක්රිස්ටල් මෙතාම්ෆෙටමීන් ඉතා බරපතල ගැටලුවක් ලෙස ක්රමයෙන් මතු වෙමින් ඇති අතර, ඉතා ඇබ්බැහිකාරී මෙම උත්තේජකය නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් තුළ මුල් බැස ගනිමින් පවතී. මෙම මත්ද්රව්යය පැතිරීම හා සම්බන්ධ විනාශකාරී සමාජීය ප්රතිවිපාකන් පිළිබඳව බලධාරීන් වරින් වර අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.
- ICE යනු ඉතා ප්රබල හා ඇබ්බැහිකාරී මෙතාම්ෆෙටමීන් ස්වරූපයකි
- ශ්රී ලංකාව පුරා මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අපරාධ ඉහළ යාමට මෙම මත්ද්රව්යය බැඳී ඇත
- දිවයිනේ මත්ද්රව්ය ජාල ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් තීව්ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත
සැකකරු ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක වන පුළුල් මත්ද්රව්ය බෙදාහැරීමේ ජාලයකට සම්බන්ධ දැයි තීරණය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ විමර්ශන දැනට ක්රියාත්මකව පවතී. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මත්ද්රව්ය ජාවාරම හා සම්බන්ධ ඕනෑම සැක සහිත ක්රියාකාරකමක් අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලට වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් පොදු ජනතාවට කඩිනමින් ඉල්ලා සිටින අතර, මත්ද්රව්ය අපදාවට එරෙහිව සටන් කිරීමේදී ප්රජා සහයෝගීතාවය ඉතා වැදගත් බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වෙත්ම සැකකරු නුදුරේදීම මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.