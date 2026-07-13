2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ්
පිල්ලයාන් යන නාමයෙන් සුප්රසිද්ධ හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ප්රධාන අමාත්ය සිවනේසතුරේ චන්ද්රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝව දිස්ත්රික්කයේ සිදු වූ ඝාතන සිද්ධියකට සම්බන්ධ නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ජූලි 24 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබීමට අධිකරණය නියෝග කර ඇත.
නඩුවේ පසුබිම
හිටපු සන්නද්ධ නායකයෙකු ලෙස කටයුතු කර පසුව ප්රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයට එකතු වී නැගෙනහිර පළාතේ ප්රධාන අමාත්ය ධුරය දැරූ පිල්ලයාන්, 2008 වර්ෂයේ දී බත්තිකලෝව දිස්ත්රික්කයේ සිදු කරන ලැබූ යැයි කියනු ලබන ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් බරපතල නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.
මෙම නඩුව, ශ්රී ලංකාවේ දිගු කාලීන සිවිල් ගැටුම් සහ එහි කැළඹිලිසහගත aftermath කාලය තුළ, විශේෂයෙන් ම නැගෙනහිර පළාතේ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ක්රියාත්මක වූ කාල වකවානුව ආශ්රිතව සිදු වූ ප්රචණ්ඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඉටු කිරීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.
අධිකරණ කටයුතු
නඩු විභාගය කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, පිල්ලයාන්ගේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගැනීම දීර්ඝ කරමින් අධිකරණය රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය. ජූලි 24 වන දා නඩුව නැවත කැඳවීමේ දී ඔහු අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති අතර, ඒ අවස්ථාවේ දී ඔහුගේ රඳවා ගැනීම හෝ ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් දිශානතිය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පිල්ලයාන් මීට පෙර ද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා සිටින අතර, විමර්ශකයන් හා නඩු පවරන්නන් ඔහුට එරෙහි නඩුව ඉදිරියට ගෙනයාමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටිති.
පිල්ලයාන් කවරෙක්ද?
සිවනේසතුරේ චන්ද්රකාන්තන්, නැගෙනහිර පළාතේ ක්රියාත්මක වූ බිඳී වෙන් වූ කණ්ඩායමක් වන දෙමළ මක්කල් විදුතලේ පුලිකල් සංවිධානයේ ජ්යෙෂ්ඨ නායක ධුරයක් හොබවමින් ප්රසිද්ධියට පත් විය. දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය හමුදා මෙහෙයුමකින් පරාජය කිරීමෙන් අනතුරුව, ඔහු මැතිවරණ දේශපාලනයට ඇතුළු වී නැගෙනහිර පළාතේ ප්රධාන අමාත්ය ධුරයට පත් වූ අතර, එය ඔහුගේ රාජ්ය භූමිකාවේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කළේය.
ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ දිගින් දිගටම රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කැළඹිලිකාරී ඓතිහාසික පරිච්ඡේදය තුළ සිදු කරන ලැබූ යැයි කියනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ දිගින් දිගටම ගෙන යනු ලබන උත්සාහයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, බත්තිකලෝව ඝාතන නඩුව රටේ යුද්ධාන්තර යුක්ති ක්රියාවලිය පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන වැදගත් නඩුවක් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.