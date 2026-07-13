Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ්

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ්

පිල්ලයාන් යන නාමයෙන් සුප්‍රසිද්ධ හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝව දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු වූ ඝාතන සිද්ධියකට සම්බන්ධ නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ජූලි 24 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබීමට අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

හිටපු සන්නද්ධ නායකයෙකු ලෙස කටයුතු කර පසුව ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයට එකතු වී නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධුරය දැරූ පිල්ලයාන්, 2008 වර්ෂයේ දී බත්තිකලෝව දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු කරන ලැබූ යැයි කියනු ලබන ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් බරපතල නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.

මෙම නඩුව, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන සිවිල් ගැටුම් සහ එහි කැළඹිලිසහගත aftermath කාලය තුළ, විශේෂයෙන් ම නැගෙනහිර පළාතේ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වූ කාල වකවානුව ආශ්‍රිතව සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ.

අධිකරණ කටයුතු

නඩු විභාගය කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, පිල්ලයාන්ගේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගැනීම දීර්ඝ කරමින් අධිකරණය රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය. ජූලි 24 වන දා නඩුව නැවත කැඳවීමේ දී ඔහු අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති අතර, ඒ අවස්ථාවේ දී ඔහුගේ රඳවා ගැනීම හෝ ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් දිශානතිය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පිල්ලයාන් මීට පෙර ද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා සිටින අතර, විමර්ශකයන් හා නඩු පවරන්නන් ඔහුට එරෙහි නඩුව ඉදිරියට ගෙනයාමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටිති.

පිල්ලයාන් කවරෙක්ද?

සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, නැගෙනහිර පළාතේ ක්‍රියාත්මක වූ බිඳී වෙන් වූ කණ්ඩායමක් වන දෙමළ මක්කල් විදුතලේ පුලිකල් සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායක ධුරයක් හොබවමින් ප්‍රසිද්ධියට පත් විය. දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය හමුදා මෙහෙයුමකින් පරාජය කිරීමෙන් අනතුරුව, ඔහු මැතිවරණ දේශපාලනයට ඇතුළු වී නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධුරයට පත් වූ අතර, එය ඔහුගේ රාජ්‍ය භූමිකාවේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කළේය.

ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ දිගින් දිගටම රිමාන්ඩ් භාරයේ රඳවා ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කැළඹිලිකාරී ඓතිහාසික පරිච්ඡේදය තුළ සිදු කරන ලැබූ යැයි කියනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ දිගින් දිගටම ගෙන යනු ලබන උත්සාහයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, බත්තිකලෝව ඝාතන නඩුව රටේ යුද්ධාන්තර යුක්ති ක්‍රියාවලිය පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන වැදගත් නඩුවක් ලෙස සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට

දොම්පේ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් හේතුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලබා…

13 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි Sinhala

යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය ගාම්භීර ඉලක්ක තබා ගනිමින් සිටින අතර, දූපතේ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරකයින් සමහර යුරෝපීය සංචාරකයින්ට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දෙමළ සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ, වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් ඉල්ලා සාමූහිකව පෙළ ගැසීමට එක්ව ඇති අතර, එය දිවයිනේ දීර්ඝකාලීන වාර්ගික දේශපාලන පරිසරය තුළ…

13 Jul 2026 Discuss