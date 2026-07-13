යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය ගාම්භීර ඉලක්ක තබා ගනිමින් සිටින අතර, දූපතේ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරකයින් සමහර යුරෝපීය සංචාරකයින්ට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරන බව දත්ත හෙළිදරව් කිරීමත් සමඟ, ඉන්දීය සංචාරකයින් මසකට 75,000 සිට 100,000 දක්වා ආකර්ශනය කර ගැනීමට බලධාරීන් ඉලක්ක කොට ඇත.
වෙනස් වෙමින් පවතින වියදම් පිළිබඳ ප්රවණතාව
මෙම හෙළිදරව්ව, බටහිර සංචාරකයින් වැඩිම වියදම් කරන ජනතා කොට්ඨාශය ලෙස සාම්ප්රදායිකව සලකා ආ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය තුළ පැවති දීර්ඝකාලීන උපකල්පනයන්ට අභියෝගයක් එල්ල කරයි. ඉන්දීය සංචාරකයින් දේශ සීමා හරහා හෝටල්, අවන්හල්, සිල්ලර වෙළෙඳ ස්ථාන සහ විනෝදාස්වාද ආකර්ශනීය ස්ථානවලට සැලකිය යුතු ආදායමක් ලබා දෙමින් ප්රබල ආර්ථික බලවේගයක් නියෝජනය කරන බව නිලධාරීන් සහ ක්ෂේත්ර ආශ්රිත පාර්ශ්වකරුවන් දැන් පිළිගනිති.
ජාත්යන්තර සංචාරය කෙරෙහි වැඩෙන රුචිකත්වයක් ඇති ඉන්දියාවේ වඩාත් ඉහළ ආදායම් ලාභී මධ්යම හා ඉහළ පන්තිය විසින් කොටසක් මෙහෙයවනු ලබන ඉන්දීය සංචාරකයින්ගේ වියදම් රටාවන් මෑත වසරවල ක්රමක්රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත. භූගෝලීය සමීපත්වය හා ශක්තිමත් සංස්කෘතික බන්ධනය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව බොහෝ ඉන්දීය නිවාඩු සංචාරකයින් සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්ත තේරීමක් ලෙස පවතී.
ආක්රමණශීලී මාසික පැමිණීමේ ඉලක්ක
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල අත්විඳි ආර්ථික කැළඹිල්ලෙන් අනතුරුව අංශය නැවත ජීවනය ගන්වන පුළුල් උපායමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස, ඉන්දීය සංචාරකයින් 75,000 සිට 100,000 දක්වා මාසික ප්රවාහයක් පවත්වා ගැනීමට සංචාරක බලධාරීන් සැලසුම් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම සංඛ්යා ස්ථාවරව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සැලකිය යුතු이정표ක් සනිටුහන් කරනු ඇති අතර ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ප්රකෘතිය ලබා ගැනීමේ කථා වස්තුවේ කේන්ද්රස්ථානයේ ඉන්දියාව ස්ථාපිත කරනු ඇත.
ඉන්දීය සංචාරකයින් ඉලක්ක කර ගත් ප්රවර්ධන ව්යාපාර තීව්ර කරනු ලබන අතර, ප්රධාන මහා නගර ඇතුළු ප්රධාන ප්රභව වෙළෙඳ පොළ කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ. ඉන්දීය සංචාරකයින් වැඩි සංඛ්යාවකින් ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා සෘජු ගුවන් ගමන් සම්බන්ධතාව, වීසා පහසු කිරීමේ පියවර සහ අභිරුචිකරණය කළ සංචාරක පැකේජ යන මෙවලම් යොදා ගනු ලැබේ.
ආර්ථික ප්රකෘතිය සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
සංචාරකය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම තීරණාත්මක විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, ඉන්දියාවෙන් ශක්තිමත් පැමිණීම් පවත්වා ගැනීම පුළුල් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ඉතා වැදගත් ලෙස සැලකේ. අර්බුදයෙන් පසු ප්රකෘතිය ලබා ගැනීම සඳහා රට ඉදිරියට යෙදෙමින් සිටින විට, ආගන්තුක සංචාරකයින් විසින් වියදම් කරනු ලබන සෑම ඩොලරයක් — හෝ රුපියලක් — හට ඉහළ වැදගත්කමක් ඇත.
ඉන්දීය සංචාරකයින් පවුල් කණ්ඩායම් ලෙස සංචාරය කිරීමට, දිගු කාලීන නවාතැන් වෙන් කර ගැනීමට සහ ආයුර්වේදික සෞඛ්ය නිකේතන, සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන සහ ආහාර සංචාරය වැනි දේශීය අත්දැකීම්වල දැඩිව නිරත වීමට නැඹුරු බව ක්ෂේත්ර සම්බන්ධිත ඇතුළත් දන්නන් පෙන්වා දෙන අතර, ඒ සියල්ල සුඛෝපභෝගී හෝටල් අංශය ඔබ්බෙන් ප්රාදේශීය ආර්ථික ක්රියාකාරකම්වලට අර්ථාන්විත ලෙස දායක වේ.
ඉදිරි දිශාව
ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාපයේ ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස තම කීර්තිය තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරන විට, ඉන්දීය වෙළෙඳ පොළ කෙරෙහි උපායමාර්ගික අවධානය, සංචාරක වර්ධනයට ප්රායෝගික හා දත්ත මත පදනම් වූ ප්රවේශයක් ඇති බව සංකේතවත් කරයි. නිසි යටිතල පහසුකම්, සම්බන්ධතාව හා අලෙවිකරණ ආයෝජන සමඟ මාසික පැමිණීමේ ඉලක්ක හොඳින් ළඟා කර ගත හැකි බවට බලධාරීන් ශුභවාද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.