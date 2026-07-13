Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයස අවුරුදු 114 දී ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිමහල්ම කාන්තාව අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයස අවුරුදු 114 දී ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිමහල්ම කාන්තාව අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිමහල්ම කාන්තාව ලෙස දන්නා ලද්දී, අවුරුදු 114 ක් වූ විශිෂ්ට වයසෙහිදී අභාවප්‍රාප්ත වූ ඇය, ද්වීපජාතියේ ඉතිහාසයේ සියවසකට අධික කාලයක් හරහා දිවෙන උරුමයක් තබා ගොස් ඇති බැවින් රට ශෝකයෙන් සසල වී ඇත.

පරම්පරා කිහිපයක් හරහා දිවූ ජීවිතයක්

මෙම ශතවර්ෂික කාන්තාවගේ අභාවය, ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම පරිවර්තනකාරී අධ්‍යායන කිහිපයකට — යටත් විජිත යුගයේ සිට නිදහස දක්වාත්, 21 වැනි සියවස දක්වාත් — සාක්ෂි දැරූ සුවිශේෂ ජීවිතයකට තිත තැබීමකි. ඇගේ දීර්ඝායුෂය, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවටත්, නොනැසෙන ජීවන ශක්තියටත් සාක්ෂියක් විය.

වයස අවුරුදු 114 දී ඇය ජීවත් වූයේ පරම්පරා ගණනාවකට ගිය වෙනස්කම් මධ්‍යයේය; ඇය ඉපදුණු ලෝකය හඳුනාගත නොහැකි තරම් වෙනස් වූ ලෝකයක් දකිමින්, අනන්ත ඓතිහාසික සන්ධිස්ථාන රාශියකට ජීවිතයෙන් ජය ගනිමිනි.

රජය සහ ජනතාව අවසන් ගෞරවය දක්වයි

ඇගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය රට පුරා ගෞරවාංජලී රැල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙතරම් අසාමාන්‍ය දීර්ඝ ජීවිතයකට හිමි වූ ඓතිහාසික වැදගත්කම ගැන මෙනෙහි කරති. ඇගේ අභාවය, ඇය දිගු කලක් රාජ්‍යයේ ජීවමාන ඉතිහාසයේ කොටසක් ලෙස සලකා ආ ප්‍රජාවකට ගැඹුරු හිස්කමක් ඉතිරි කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 110 ඉක්මවා ජීවත් වන අති-ශතවර්ෂිකයන් — සුල්තාන් ශතවර්ෂිකයන් — සංඛ්‍යාව සීමිත නමුත් සැලකිය යුතු ය; රටේ වැඩිමහල්ම කාන්තාවගේ ඇදෑළීම, පෞද්ගලිකව මෙන්ම ජාතික වශයෙනුත් ගැඹුරු සිතිවිලිවලට ඉඩ දෙන මොහොතක් ලෙස දැනෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව, ඇගේ අසාමාන්‍ය අවුරුදු 114 ක ජීවිතය තුළ ඇය ස්පර්ශ කළ සියලු දෙනාට — ඇගේ පවුලට, ආදරනීයයන්ට සහ හිතවතුන්ට — ගැඹුරු ශෝකාවේදනාව පළ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට

දොම්පේ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් හේතුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලබා…

13 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි Sinhala

යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය ගාම්භීර ඉලක්ක තබා ගනිමින් සිටින අතර, දූපතේ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරකයින් සමහර යුරෝපීය සංචාරකයින්ට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම්…

13 Jul 2026 Discuss
2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ් Sinhala

2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ්

පිල්ලයාන් යන නාමයෙන් සුප්‍රසිද්ධ හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝව දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු වූ ඝාතන සිද්ධියකට…

13 Jul 2026 Discuss