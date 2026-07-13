වයස අවුරුදු 114 දී ශ්රී ලංකාවේ වැඩිමහල්ම කාන්තාව අභාවප්රාප්ත වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ වැඩිමහල්ම කාන්තාව ලෙස දන්නා ලද්දී, අවුරුදු 114 ක් වූ විශිෂ්ට වයසෙහිදී අභාවප්රාප්ත වූ ඇය, ද්වීපජාතියේ ඉතිහාසයේ සියවසකට අධික කාලයක් හරහා දිවෙන උරුමයක් තබා ගොස් ඇති බැවින් රට ශෝකයෙන් සසල වී ඇත.
පරම්පරා කිහිපයක් හරහා දිවූ ජීවිතයක්
මෙම ශතවර්ෂික කාන්තාවගේ අභාවය, ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම පරිවර්තනකාරී අධ්යායන කිහිපයකට — යටත් විජිත යුගයේ සිට නිදහස දක්වාත්, 21 වැනි සියවස දක්වාත් — සාක්ෂි දැරූ සුවිශේෂ ජීවිතයකට තිත තැබීමකි. ඇගේ දීර්ඝායුෂය, ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවටත්, නොනැසෙන ජීවන ශක්තියටත් සාක්ෂියක් විය.
වයස අවුරුදු 114 දී ඇය ජීවත් වූයේ පරම්පරා ගණනාවකට ගිය වෙනස්කම් මධ්යයේය; ඇය ඉපදුණු ලෝකය හඳුනාගත නොහැකි තරම් වෙනස් වූ ලෝකයක් දකිමින්, අනන්ත ඓතිහාසික සන්ධිස්ථාන රාශියකට ජීවිතයෙන් ජය ගනිමිනි.
රජය සහ ජනතාව අවසන් ගෞරවය දක්වයි
ඇගේ අභාවය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය රට පුරා ගෞරවාංජලී රැල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් මෙතරම් අසාමාන්ය දීර්ඝ ජීවිතයකට හිමි වූ ඓතිහාසික වැදගත්කම ගැන මෙනෙහි කරති. ඇගේ අභාවය, ඇය දිගු කලක් රාජ්යයේ ජීවමාන ඉතිහාසයේ කොටසක් ලෙස සලකා ආ ප්රජාවකට ගැඹුරු හිස්කමක් ඉතිරි කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ අවුරුදු 110 ඉක්මවා ජීවත් වන අති-ශතවර්ෂිකයන් — සුල්තාන් ශතවර්ෂිකයන් — සංඛ්යාව සීමිත නමුත් සැලකිය යුතු ය; රටේ වැඩිමහල්ම කාන්තාවගේ ඇදෑළීම, පෞද්ගලිකව මෙන්ම ජාතික වශයෙනුත් ගැඹුරු සිතිවිලිවලට ඉඩ දෙන මොහොතක් ලෙස දැනෙයි.
ශ්රී ලංකාව, ඇගේ අසාමාන්ය අවුරුදු 114 ක ජීවිතය තුළ ඇය ස්පර්ශ කළ සියලු දෙනාට — ඇගේ පවුලට, ආදරනීයයන්ට සහ හිතවතුන්ට — ගැඹුරු ශෝකාවේදනාව පළ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.