Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සජිත් අයඑම්එෆ් ඉලක්ක ඉක්මවා යාම සහ අධිකරණයට මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සජිත් අයඑම්එෆ් ඉලක්ක ඉක්මවා යාම සහ අධිකරණයට මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, වර්තමාන රජය ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (අයඑම්එෆ්) සමඟ එකඟ වූ කොන්දේසිවලට වඩා බෙහෙවින් ඉක්මවා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මත ආර්ථික බරක් පටවා ඇති බවට චෝදනා කරමින්, රටේ අධිකරණයට දේශපාලන මැදිහත්වීමක් සිදු වෙමින් ඇති බව පිළිබඳව ද දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින් රජයට තීව්‍ර ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.

අයඑම්එෆ් කොන්දේසි ඉක්මවා යාම

ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදයට පත් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කලින් පරිපාලනය අයඑම්එෆ් සමඟ ආකෘති ගිවිසුමකට එළඹ ඇති අතර, වර්තමාන රජය එම ගිවිසුමේ නියම කොන්දේසිවලට ද ඔබ්බෙන් ගොස් ජීවන වියදම් අර්බුදයෙන් දැනටමත් පීඩාවට පත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් මත අනවශ්‍ය හා අසමානුපාතික බරක් පටවා ඇති බව ප්‍රේමදාස තර්ක කළේය.

සමගි ජන බලවේගයේ (එස්ජේබී) නායකයා අවධාරණය කළේ, ජාත්‍යන්තර ණය දෙන ආයතනය ඇත්ත වශයෙන්ම ඉල්ලා සිටි කොන්දේසිවලට සාපේක්ෂව ජනතාව මත පවත්වන බරේ ප්‍රමාණය බෙහෙවින් ඉක්මවා ගොස් ඇතත්, රජය දැඩි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති යුක්ති සහගත කිරීමට අයඑම්එෆ් වැඩසටහන පිහිටක් ලෙස භාවිත කරමින් සිටින බවයි.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ උත්කණ්ඨා

ආර්ථික විවේචනයට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාකාරිත්වයට රජය හිතාමතා මැදිහත් වන බව ප්‍රේමදාස විස්තර කරමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කළේය. ස්වාධීන අධිකරණයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ ශිලාස්ථම්භයක් බවත්, එය කිසිම ආකාරයකින් යටපත් කිරීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් රටේ නීතියේ ආධිපත්‍යයට බරපතල තර්ජනයක් ගෙන දෙන බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

විපක්ෂ නායකයා, ව්‍යවස්ථාවෙහි රැකවරණය ලැබ ඇති බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මය ගරු කරන ලෙසත්, අධිකරණ ක්‍රමයේ අඛණ්ඩතාවය හා නිෂ්පාක්ෂිකභාවය අනතුරේ හෙළිය හැකි ක්‍රියාවලින් වැළකී සිටින ලෙසත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

පුළුල් දේශපාලන අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ගමනේ ඉදිරියට යන මෙම අවස්ථාවේ, ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රකාශ විපක්ෂය හා ක්ෂමතාවයේ සිටින රජය අතර වැඩෙමින් පවතින 緊张ාව පිළිබිඹු කරයි. රජයේ අධිකාර ඉක්මවා යාම ලෙස ඔවුන් හඳුන්වන දේ ගැන සුපරීක්ෂාකාරී ආරක්ෂකයෙකු ලෙස එස්ජේබී ස්ථානගත වී ඇති අතර, මෙම නවතම චෝදනා ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විපක්ෂ නායකයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ අවධානයෙන් සිටිමින් රජය වගකීමට ලක් කරන ලෙසත්, පාලනයකින් තොර විධායක බලයක් ආර්ථික වැරදි කළමනාකාරිත්වය සමඟ ඒකාබද්ධ වූ විට ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ලබා ගත් අස්ථිර ජයග්‍රහණ ආපසු හරවා දැමිය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීමත් කළේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට

දොම්පේ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් හේතුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලබා…

13 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි Sinhala

යුරෝපීය සංචාරකයින්ට සමාන වියදම් කරන ඉන්දීය සංචාරකයින් — මසකට 75,000–100,000 දක්වා ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය ගාම්භීර ඉලක්ක තබා ගනිමින් සිටින අතර, දූපතේ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඉන්දියාවේ සංචාරකයින් සමහර යුරෝපීය සංචාරකයින්ට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම්…

13 Jul 2026 Discuss
2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ් Sinhala

2008 බත්තිකලෝ ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ජූලි 24 දක්වා රිමාන්ඩ්

පිල්ලයාන් යන නාමයෙන් සුප්‍රසිද්ධ හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, 2008 වර්ෂයේ බත්තිකලෝව දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු වූ ඝාතන සිද්ධියකට…

13 Jul 2026 Discuss