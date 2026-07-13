ජුරාසික් පාක් ඛ්යාතිමත් නළුවා සෑම් නීල් අභාවප්රාප්ත වෙයි
චිත්රපට ලෝකය තම ආදරණීයතම හා විශිෂ්ටතම කලාකරුවන්ගෙන් එක් අයෙකු අහිමි කර ගනිමින් ශෝකයේ ගැලී සිටී. ප්රකට නළුවා සෑම් නීල් අභාවප්රාප්ත වී ඇත. ජුරාසික් පාක් චිත්රපට මාලාවේ ආචාර්ය ඇලන් ග්රාන්ට් ලෙස ඉටු කළ අමතක නොවන චරිතය නිසා ලොව පුරා ප්රසිද්ධිය උසුලූ නවසීලන්ත ජාතික මෙම තාරකාව, දශක ගණනක් පුරා ව්යාප්ත වූ අසාමාන්ය උරුමයක් ලෙලි යයි.
පරම්පරා නිර්වචනය කළ රංග ජීවිතයක්
සෑම් නීල් තම අසාමාන්ය රංග විවිධත්වයෙන් හා තිරය තුළ විහිදුවන ආධිපත්ය සහිත පෙනුමෙන් ලොව පුරා ප්රේක්ෂකයන් සිත් ගත්තේය. ස්ටීවන් ස්පීල්බර්ග් අධ්යක්ෂණය කළ 1993 වර්ෂයේ විද්යා ප්රබන්ධ වික්රමාන්විත චිත්රපටය වන ජුරාසික් පාක් හි පාෂාණ විද්යාඥ ආචාර්ය ඇලන් ග්රාන්ට් ලෙස ඔහු ඉටු කළ රඟපෑම හොලිවුඩ් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන රංගනයන් අතරට ඇතුළත් වන අතර, ඔහු ඒ චරිතය ප්රිය මනාප චිත්රපට මාලාවේ පසුකාලීන කොටස්වලදීද නැවත ජීවමාන කළේය.
ජුරාසික් පාක් මාලාවෙන් ඔබ්බට, නීල් තම පරම්පරාවේ ශ්රේෂ්ඨතම නළුවන් අතර ස්ථානය 굳hiිමේ කළ ප්රශස්ත හා විවිධාංගීකරණය වූ රංග සම්භාරයක් ගොඩ නංවා ගත් අතර, ලොව පුරා හා ශ්රී ලංකාවේද ඔහුගේ චිත්රපට නරඹමින් හැදී වැඩුණු රසිකයන්ගේ ගැඹුරු ඇගයීමට ලක් විය.
සිහිපත් කෙරෙන පුරාවෘත්තයක්
ගෝලීය විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්රයෙන් ශෝකාලාපයන් ගලා ඒම ආරම්භ වී ඇති අතර, සගයන්, අධ්යක්ෂවරුන් හා රසිකයන් ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ගැඹුරු ශෝකය ප්රකාශ කරති. නීල් දක්ෂ රංගධරයෙකු පමණක් නොව, තම ප්රකීර්ණ රංග ජීවිතයට නිහතමානිකමක් හා ගාම්භීරත්වයක් ගෙන ආ උෂ්ණ හා අව්යාජ පුද්ගලයෙකු ලෙස ද පුළුල් ලෙස හඳුනා ගනු ලැබීය.
ලෝක සිනමාවට සෑම් නීල් ලබා දුන් දායකත්වය ඉදිරි පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කෙරෙනු ඇත. ඔහුගේ රංගනයන් නළුවෙකු ලෙස ඔහු සතු අසාමාන්ය ප්රතිභාවේ චිරස්ථායී සාක්ෂියක් ලෙස නිරන්තරයෙන් රැඳී පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.