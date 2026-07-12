Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මරාගැනීම් 28කට තුඩු දුන් භයානක බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අධිජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මරාගැනීම් 28කට තුඩු දුන් භයානක බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අධිජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී

මාරාන්තික අවුල් අරගලයකින් බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින අර්බුදය හෙළිවීමෙන් පසු බලධාරීන් ප්‍රතිචාර දක්වයි

සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමට හේතු වූ ප්‍රචණ්ඩ කැරැල්ලකින් පසු ශ්‍රී ලංකා රජය බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවති අධිජනාකීර්ණ අර්බුදය විසඳීම සඳහා පියවර ගෙන ඇති අතර, රට පුරා ඇති නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම්වල රඳවාගෙන සිටින දහස් ගණනක් රැඳවියන් මුහුණ දෙන දැඩි තත්ත්වයන් කෙරෙහි නැවත වරක් හදිසි අවධානය යොමු වී තිබේ.

රාජ්‍යය කම්පනයට පත් කළ ඛේදවාචකය

සිරකරුවන් 28 දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් මාරාන්තික කැරැල්ල, ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාරවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇති වී ගොඩගැසී ඇති භයානක තත්ත්වයන් පිළිබඳ දැඩි හා සිහිකල් ගන්වන ජ්මිනියයි. අධිජනාකීර්ණ ගැටලුව දිගු කලක සිටම තීරණාත්මක ගැටලුවක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇති අතර, මෙම පහසුකම් ඒවා මුලින් ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ගණනක් රැඳවියන් රඳවා ගනිමින්, සම්පත් ක්ෂය කරමින් සහ බන්ධනාගාර ජනගහනය අතර 긴장ගතභාවය උග්‍ර කරමින් ඇත.

මෙම ඛේදවාචකයේ ප්‍රමාණය නිලධාරීන්, මානව හිමිකම් පෙරමුණු සහ ජනතාව ඇතුළු සියළු දෙනාගෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් ඇති කළ අතර, මෙවැනි වැළැක්විය හැකි මරණ කිසිදා සිදු නොවිය යුතු බව බොහෝ දෙනා තර්ක කරති.

රජය ප්‍රතිසංස්කරණ පියවරයන් සමඟ මැදිහත් වෙයි

කැරැල්ලෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් බන්ධනාගාර පද්ධතිය පීඩාවට ලක් කළ භයානක අධිජනාකීර්ණ මට්ටම් අඩු කිරීම ඉලක්ක කරගත් පියවරයන් නිවේදනය කළේය. නිශ්චිත පියවරයන් සකස් කෙරෙමින් පවතින අතර, එවැනි ව්‍යසනකාරී සිදුවීමක් නැවත සිදු නොවන පරිදි අර්ථවත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය පැහැදිලි අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අධිජනාකීර්ණය යනු ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් ගැටලුවකි. එය අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ඇති ප්‍රමාද, ඉහළ රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීමේ අනුපාත සහ වසර ගණනාවක් පුරා නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම්වල සිදු නොකළ යටිතල පහසුකම් ආයෝජන ඇතුළු සාධක ගණනාවක සංයෝජනයෙන් ජනිත වේ.

මානව හිමිකම් කනස්සල්ල ඉදිරිපිටින්ම

අයිතිවාසිකම් සංවිධාන ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාරවල තත්ත්වයන් පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ අතර, ඒවා පෙන්වා දෙන්නේ:

  • නිල ධාරිතා සීමාවන් බෙහෙවින් ඉක්මවූ දැඩි අධිජනාකීර්ණය
  • රැඳවියන්ට සෞඛ්‍ය සේවා සහ මූලික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවූ ප්‍රවේශය
  • නඩු විභාගයකින් තොරව රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීමේ දිගු කාල පරිච්ඡේද
  • විශාල බන්ධනාගාර ජනගහනයන් ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවූ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම්

පෙරමුණු දැන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම ඛේදවාචකය හුදෙක් ආරක්ෂක සිදුවීමක් ලෙස නොව, සවිස්තරාත්මක හා කල් පවතින ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටින ක්‍රමානුකූල අසාර්ථකත්වයක් ලෙස සලකන ලෙසටය.

රාජ්‍ය භාරකාරත්වය යටතේ පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු මිය යාම, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ වගවීම සහ ක්ෂණික ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් ඉල්ලා සිටින ගැඹුරු අසාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරයි.

අර්ථවත් වෙනසක් සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

බොහෝ නිරීක්ෂකයන්ට, කැරැල්ල සහ එහි මාරාන්තික ප්‍රතිඵලය හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් නියෝජනය කරයි — ශ්‍රී ලංකා රජයට නොසලකා හැරීමට නොහැකි එකකි. විශේෂඥයෝ නඩු විභාග වේගවත් කිරීමට අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ, සුළු වැරදිවලට නිදහස් කිරීමේ දඬුවම් වැඩිපුර භාවිතා කිරීම සහ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වලට සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් ඇතුළත් තාවකාලික ඕනෑකම්වලින් ඔබ්බට ගිය සමස්ත ප්‍රවේශයක් ඉල්ල

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බලහත්කාරී ශ්‍රමය මගින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික පියවරක් තබයි Sinhala

බලහත්කාරී ශ්‍රමය මගින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික පියවරක් තබයි

වෙළඳාමේ මානව හිමිකම් තහවුරු කිරීමේ ඉතිහාස ගත පියවරක් බලහත්කාරී ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම පුළුල් ලෙස තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගෙන ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදයෙන් පීඩා විඳින රටවල් අතර තුන්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදයෙන් පීඩා විඳින රටවල් අතර තුන්වන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය රථවාහන තදබදයේ අප්‍රසිද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨාසනයට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ තුන්වන වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, දිනපතා රටේ අවහිර වූ…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්දීය සංචාරිකාවගේ වෛරල් සටහන ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හා සන්සුන් රිය පැදවීමේ සංස්කෘතිය ගැන ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ඉන්දීය සංචාරිකාවගේ වෛරල් සටහන ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හා සන්සුන් රිය පැදවීමේ සංස්කෘතිය ගැන ප්‍රශංසා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඉන්දීය කාන්තාවක් තම අත්දැකීම් සමාජ මාධ්‍යවල බෙදා ගත් සටහනක් වෛරල් වී ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර මාර්ග තත්ත්වයන් හා රිය පැදවීමේ…

12 Jul 2026 Discuss