යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලය ශ්රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ එක්සත් රාජධානි විශ්ව විද්යාල ශාඛා පරිශ්රය දියත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධ්යාපනය සඳහා ඓතිහාසික이정표
එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පරිශ්රය ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධ්යාපන ක්ෂේත්රය ඓතිහාසික ột මුල් ගලක් වෙත ළඟා වී ඇත. යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් (UWL) විශ්ව විද්යාලය ශ්රී ලංකා පරිශ්රය නිල වශයෙන් විවෘත කර ඇති අතර, දිවයිනෙන් පිටත නොගොස් ජාත්යන්තරව පිළිගත් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට කැමති සිසුන් සඳහා මෙය ඉදිරි ගමනේ පරිවර්තනීය පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
ශ්රී ලාංකික සිසුන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
UWL ශාඛා පරිශ්රය විවෘත කිරීම ශ්රී ලාංකික උපාධි අපේක්ෂකයන්ට සහ පශ්චාත් උපාධි සිසුන්ට සමානව වැදගත් අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. සිසුන්ට දැන් ස්ථානීයව සම්පූර්ණ එක්සත් රාජධානි විශ්ව විද්යාල උපාධි හදාරා, ලන්ඩනයේ UWL හි ප්රධාන පරිශ්රයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ට ලබා දෙන හා සමාන සුදුසුකම් ලබා ගත හැකිය. බ්රිතාන්ය විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ගේ දරුවන් විදේශ ගත කළ යුතු වූ දහස් ගණනාවක් ශ්රී ලාංකික පවුල් මුහුණ දුන් මූල්යමය හා කාර්යාත්මක බරෙන් සහනයක් ලබා ගැනීමට මෙම ප්රගතිය ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජාත්යන්තර අධ්යාපනික ප්රවේශයේ නව යුගයක්
වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ පැවති අනුබද්ධිත ආයතන හෝ ද්විත්ව වැඩසටහන් මෙන් නොව, මෙය සම්පූර්ණ ශාඛා පරිශ්රයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ඒ නිසා එය දේශීය අධ්යාපන ක්ෂේත්රයේ වෙනත් ආයතනවලින් කැපී පෙනේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ අධ්යාපනික ප්රමිතීන්, විෂය මාලා බෙදා හැරීම සහ උපාධි සහතිකකරණය UWL විසින් සෘජුවම පාලනය කරන අතර ගුණාත්මකභාවය සහතික කෙරෙන බැවින්, සිසුන්ට ස්වදේශයේ දී ම අව්යාජ බ්රිතාන්ය විශ්ව විද්යාල අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකි බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ එක්සත් රාජධානි විශ්ව විද්යාල ශාඛා පරිශ්රයක් ස්ථාපිත කිරීම, ගුණාත්මක උසස් අධ්යාපනය සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස රටට ලෝකයේ වර්ධනය වන විශ්වාසය ප්රකාශ කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන ක්ෂේත්රයට පුළුල් බලපෑම
අධ්යාපන විශ්ලේෂකයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් මෙම ප්රගතිය රටෙහි තවදුරටත් ජාත්යන්තර අධ්යාපනික ආයෝජනයක් සඳහා උත්ප්රේරකයක් ලෙස දැකීමට ඉඩ ඇත. ශ්රී ලංකාව අධ්යාපනය හා කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා කලාපීය මධ්යස්ථානයක් ලෙස ස්ථාන ගත කිරීමට කටයුතු කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, UWL පරිශ්රයේ පැමිණීම වෙනත් විදේශ විශ්ව විද්යාලවලට ද සමාන ඇරඹුම් සලකා බැලීමට දිරිගැන්වීමක් වනු ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ ලෙස ක්රියාත්මක පළමු එක්සත් රාජධානි විශ්ව විද්යාල ශාඛා පරිශ්රය
- යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විසින් සෘජුවම ප්රදානය කෙරෙන උපාධි
- සිසුන්ට එක්සත් රාජධානි සුදුසුකම් සඳහා විදේශගත ව ඉගෙනීමේ අවශ්යතාවය අඩු කිරීමට අපේක්ෂිතය
- අසල්වැසි රටවල කලාපීය සිසුන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව
ව්යාවසායික හා වෘත්තීය අධ්යාපනය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම සඳහා ප්රසිද්ධ යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්යාලය, ව්යාපාර, නීතිය, සංගීතය සහ සෞඛ්ය සේවය ඇතුළු විෂය ක්ෂේත්ර ගණනාවක ගොඩ නඟා ගත් කීර්තිනාමයක් රැගෙන ශ්රී ලංකාවට එළඹෙයි. එහි පැමිණීම ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන පෞද්ගලික හා ජාත්යන්තර උසස් අධ්යාපන ක්ෂේත්රයට ප්රතිභාපූර්ණ නව මානයක් එක් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.