කතාර්හි හිටපු පාලක ශේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි වයස 74දී අභාවප්රාප්ත වෙයි
කතාර්හි පියවරු එමීර් ශේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි, වයස අවුරුදු 74දී අභාවප්රාප්ත වූ බව අමීරී දිවාන් නිල නිවේදනයක් මගින් තහවුරු කළේය.
කතාර්හි පාලන අධිකාරියේ නිල කාර්යාලය වන අමීරී දිවාන්, හිටපු පාලකයාගේ මරණය සොකින් සිහිපත් කරමින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කරමින් එම දැවැන්ත喪失ය සම්බන්ධව රාජ්යයේ ශෝකය ප්රකාශ කළේය.
"දෙවියන්ගේ නියෝගය හා ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් ස්ථිරව සිටින හදවත් සහිතව, අමීරී දිවාන් ස්වර්ගීය — දෙවියන් ඔහුට දය කරත්වා — උතුමාණන් පියවරු එමීර්තුමාගේ නිදහස් ගමනෙන් රාජ්යයට සිදුවූ මහා喪失ය ශෝකාන්විතව සිහිපත් කරයි."
ශේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි, කතාර්හි නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විප්ලවීය චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු විය. ඔහු එමීර්වරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ, ගල්ෆ් රාජ්යයේ රූපය සාමූලිකව නැවත සැකසෙන්නට මග පෙන්වූ ඔහු, ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික මහාභිලාෂී මුලපිරීම් හරහා කතාර්ය ප්රධාන කලාපීය හා ජාගත් බලවේගයක් ලෙස නැගී සිටීමට නායකත්වය දුන්නේය.
ඔහු 2013 වර්ෂයේදී සිංහාසනය අත්හළ අතර, ගල්ෆ් කලාපය තුළ දුර්ලභ හා සාමකාමී නායකත්ව මාරුවකින් යුතුව තම පුත් ශේක් තමීම් බින් හමාද් අල් තානිට බලය භාරදුන්නේය. ඔහු සිංහාසනය අත්හළ පසු, පියවරු එමීර් යන ගෞරව නාමය දරා සිටියේය.
ඔහුගේ පාලන කාලය, ලෝක වේදිකාවේ කතාර්හි බලපෑම වේගයෙන් පුළුල් වීම, අල් ජසීරා මාධ්ය ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සහ ජාත්යන්තර රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය හා ශක්ති අපනයනය සඳහා ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස රාජ්යයේ නැගීම ඇතුළු සිදුවීම් වලින් සනිටුහන් විය.
ඔහුගේ අභාවය සම්බන්ධ ප්රවෘත්තිය අරාබි ලෝකය පුරා හා පුළුල් ජාත්යන්තර ප්රජාව අතර ව්යාපකව ශෝකය ගෙන ආ අතර, නායකයින් ඔහුගේ උරුමය හා කතාර්හි අනාගතය සඳහා ඔහු දැරූ දැක්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.