Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදයෙන් පීඩා විඳින රටවල් අතර තුන්වන ස්ථානයට

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදයෙන් පීඩා විඳින රටවල් අතර තුන්වන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය රථවාහන තදබදයේ අප්‍රසිද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨාසනයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ තුන්වන වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, දිනපතා රටේ අවහිර වූ මාර්ගවල ගමන් කරන මිලියන සංඛ්‍යාත මගීන්ට මෙය කිසිසේත්ම පුදුමයක් නොවනු ඇත.

නවතම ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම මගින් රථවාහන තදබදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ දුර්වලම කාර්යසාධනය දක්වන රටවල් අතර ස්ථානගත කර ඇති අතර, කොළඹ සිට අවට නාගරික ප්‍රදේශ දක්වා විහිදෙන බස්නාහිර පළාත් කොරිඩෝව ඇතුළු නාගරික මධ්‍යස්ථාන දිගු කලක් තිස්සේ පීඩා විඳ ඇති අර්බුදයක් ඉස්මතු කරයි.

මගීන්ගේ දෛනික අරගලය

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම ජීවිත අත්දැකීමේ තහවුරු කිරීමකි. කොළඹ සහ අවට ප්‍රදේශවල මගීන් ගාලු පාර, බේස්ලයින් පාර සහ කොළඹ-කන්දිමාර්ගය වැනි ප්‍රධාන මාර්ගවල උපරිම කාලය තදබදයේ රැළඳ ගැනෙමින් පැය ගණන් ගතකිරීම වැඩකරන ජීවිතයේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇත.

නාගරික සැලසුම්කරුවන් සහ ප්‍රවාහන විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ හදිසි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු ලෙස හඳුනාගත් සාධක සංයෝජනයක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇත:

  • එවැනි ධාරිතාවකට සුදුසු ලෙස නිර්මාණය නොකළ මාර්ගවල පෞද්ගලික වාහන සංඛ්‍යාව වේගයෙන් ඉහළ යෑම
  • ප්‍රමාණවත් නොවන හා අවශ්‍ය ආයෝජනය නොලත් පොදු ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම්
  • දුර්වල නාගරික සැලසුම් කිරීම සහ පාලනයකින් තොර නාගරික ව්‍යාප්තිය
  • රථවාහන නීතිරීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඌනතාවය
  • මාර්ග ජාල ව්‍යාප්තිය හා නඩත්තුව සඳහා ප්‍රමාණවත් ආයෝජනයක් නොමැතිකම

ආර්ථික හා පාරිසරික ප්‍රතිවිපාක

ප්‍රමාද වූ ගමන් වලින් ඇතිවන කලකිරීමෙන් ඔබ්බට, නිදන්ගත රථවාහන තදබදය ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙයි. නොකළ කාර්ය, වැඩිවන ඉන්ධන පරිභෝජනය සහ ඉහළ වාහන පරිචාලන පිරිවැය ව්‍යාපාර හා ගෘහස්ථ ජීවිතයට මැනිය හැකි බරක් ගෙනෙන අතර, 2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට දරන උත්සාහයන් සැලකිල්ලට ගත් කල මෙය විශේෂයෙන් ම ඔද්දේශනීය ගැටළුවකි.

පාරිසරික බලපෑම් ද එසේම කනස්සල්ලට කරුණකි. අක්‍රිය ලෙස ධාවනය වන වාහන නාගරික ප්‍රදේශවල වායු දූෂණයට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වෙමින් රාජ්‍ය බලධාරීන් තවමත් නිසි ලෙස ආමන්ත්‍රණය නොකළ රජයේ සෞඛ්‍ය ගැටළු මතු කරයි.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ඉල්ලීම්

ප්‍රවාහන විශ්ලේෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් නැවත නැවත ඉල්ලා සිටින්නේ, දිගු කලක් තිස්සේ සාකච්ඡා වූ ලයිට් රේල් හා බස් ශීඝ්‍ර ගමනාගමන ව්‍යාපෘති ඇතුළු මහජන ප්‍රවාහන විසඳුම් සඳහා ආයෝජනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙස සහ පවතින දුම්රිය ජාලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරන ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම තදබදය සහිත රටවල් අතර ශ්‍රේණිගත වීම හුදෙක් භූමිතික අසහනයක් නොව — ආර්ථික ඵලදායිතාවයට, පාරිසරික සෞඛ්‍යයට සහ සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේම ජීවන තත්ත්වයට සැබෑ ප්‍රතිවිපාක ගෙනෙන ව්‍යුහාත්මක අභියෝගයකි.

රට දැන් මෙම දුක්ඛිත දර්ශකයේ ලෝකයේ තෙවන ස්ථානය හිමිකරගෙන ඇති බැවින්, සාකච්ඡාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ස්ථිර යටිතල පහසුකම් අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් එකක් බවට පත්ව ඇති මෙම ගැටළුවට ඉදිරිදර්ශනය සහිත, දිගුකාලීන විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් මත පීඩනය ඉහළ යමින් ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බලහත්කාරී ශ්‍රමය මගින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික පියවරක් තබයි Sinhala

බලහත්කාරී ශ්‍රමය මගින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික පියවරක් තබයි

වෙළඳාමේ මානව හිමිකම් තහවුරු කිරීමේ ඉතිහාස ගත පියවරක් බලහත්කාරී ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම පුළුල් ලෙස තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගෙන ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්දීය සංචාරිකාවගේ වෛරල් සටහන ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හා සන්සුන් රිය පැදවීමේ සංස්කෘතිය ගැන ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ඉන්දීය සංචාරිකාවගේ වෛරල් සටහන ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හා සන්සුන් රිය පැදවීමේ සංස්කෘතිය ගැන ප්‍රශංසා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඉන්දීය කාන්තාවක් තම අත්දැකීම් සමාජ මාධ්‍යවල බෙදා ගත් සටහනක් වෛරල් වී ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර මාර්ග තත්ත්වයන් හා රිය පැදවීමේ…

12 Jul 2026 Discuss
මරාගැනීම් 28කට තුඩු දුන් භයානක බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අධිජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී Sinhala

මරාගැනීම් 28කට තුඩු දුන් භයානක බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අධිජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී

මාරාන්තික අවුල් අරගලයකින් බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින අර්බුදය හෙළිවීමෙන් පසු බලධාරීන් ප්‍රතිචාර දක්වයි සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමට හේතු වූ ප්‍රචණ්ඩ…

12 Jul 2026 Discuss