විදේශ ආයෝජකයින් ශ්රී ලංකාවේ රුපියල් බැඳුම්කරවලට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට
විදේශ ක්රයවික්රය ඉහළ යාම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ළාබාළීම කෙරෙහි වර්ධනශීලී විශ්වාසයක් පිළිබිඹු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රුපියල් මිලකරණයෙන් යුත් රජයේ බැඳුම්කර සඳහා වූ විදේශ දරුකළු ප්රමාණය වසර තුනකට ආසන්න කාලයක ඉහළම මට්ටමට ළඟා වී ඇති අතර, විදේශ ආයෝජකයින් දේශීය ණය වෙළඳපොළට ආසන්න වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කර ඇත. මෙය දූපත් රාජ්යයේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය සැලකිය යුතු ලෙස නැවත උද්දීපනය වීමක් පිළිබිඹු කරයි.
මෑත සති කිහිපය තුළ ඉක්මන් සමුච්චයක්
මෙම ඉහළ යාම විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන්නේ එහි වේගය හේතුවෙනි. විදේශ ආයෝජකයින් සති තුනක කාලසීමාව තුළ ශ්රී ලංකාවේ රුපියල් බැඳුම්කර එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 144කට අධික ප්රමාණයකට ගෙනහැරීම, ජාත්යන්තර වෙළඳපොළ සහභාගිකයින් අතර ශ්රී ලාංකික ස්වෛරී ණය උපකරණ සඳහා තීව්ර හා වේගවත් ඉල්ලුමක් ඇති බව තහවුරු කරයි.
මෙම ප්රවාහයන්හි පරිමාණය හා වේගය, මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකකට මුහුණ දුන් රාජ්යයකට සිදු වූ කැපී පෙනෙන ඉදිරි හැරීමක් ලෙස සටහන් වන අතර, විදේශ ආයෝජකයින් ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමට ක්රමයෙන් සූදානම් බව ද සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
රුපියල් බැඳුම්කරවල විදේශ දරුකළු ඉහළ යාමෙන් සාමාන්යයෙන් පුළුල් ආර්ථිකයට ධනාත්මක ඇඟවීම් කිහිපයක් ඇති වේ. ඒවා නම්:
- ශ්රී ලාංකික රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යාම, එමඟින් ණය ගැනීමේ පිරිවැය පාලනය කර ගැනීමට සහාය විය හැකි වීම
- විදේශ විනිමය ප්රවාහ ඉහළ යාම, එමඟින් ශ්රී ලාංකික රුපියලේ ස්ථාවරත්වයට අනුබල දීම
- ආයෝජක හැඟීම් ශක්තිමත් වීම, එමඟින් අනෙකුත් වත්කම් කාණ්ඩ හරහා ද වැඩිදුර ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා දිරිමත් කිරීමේ හැකියාව
- ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යද්දී ගෝලීය මූල්ය වෙළඳපොළවල විශ්වසනීයත්වය ඉහළ නැංවීම
පුළුල් යළිනැගිටීමේ කථාව
විදේශ ආයෝජකයින්ගෙන් ලැබෙන මෙම අළුත් උනන්දුව ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ පියවර ක්රියාත්මක කිරීම ඉදිරියට ගෙන යන අවස්ථාවේ මතු වී ඇත. 2022 අර්බුදයෙන් පසු දළ ආර්ථික සෘජු ස්ථාපනය කිරීමේදී රට සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලබා ඇති අතර, එම අර්බුදය හේතුවෙන් විදේශ සංචිත කඩා වැටී, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම් රට සිරකොට ගත් අතර, ඉතිහාසයේ ප්රථම වතාවට රජය විදේශ ණය ගෙවීම් නිලයෙන් අත්හිටු කළේය.
එතැන් සිට, බලධාරීන් විදේශ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමට, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට, සහ රාජ්ය මූල්ය විනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, දේශීය බැඳුම්කර වෙළඳපොළේ ප්රාදේශ ආයෝජන ක්රියාකාරකම් නැවත ජීවමත් වීමේ ස්වරූපයෙන් ඒ ප්රයත්නයන් ඵල ගෙන දෙන බවක් පෙනෙන්නට ඇත.
වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම අගය හැඟීම් වෙනස් වීමක් පිළිබිඹු කරයි
විදේශ බැඳුම්කර දරුකළු වල වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වීම මනෝවිද්යාත්මකව සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකි. අර්බුදය උච්චස්ථානයේ පැවති කාලයේ ශ්රී ලාංකික වෙළඳපොළවලින් ප්රධාන වශයෙන් ඉවත් ව සිටි ජාත්යන්තර ශ්රේණිගත ආයෝජකයින්, දැන් ප්රවේශමෙන් දෙන සාංකේතික ආයෝජනවලට වඩා හිතාමතා ප්රාග්ධන ස්ථිර කැඳවීම් සමඟ නැවත පැමිණෙමින් සිටින බව එය පෙන්නුම් කරයි.
විශ්ලේෂකයින් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් මෙම ප්රවණතාව ශ්රී ලංකාවේ ක්රමවත් ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මාර්ගයට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.