Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි

තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයක් ඉහළින් කරකැවීමට සිදු වූ බව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ලබාගත් තොරතුරුවලින් හෙළිවේ.

පක්ෂි ඝාතනය වාර්තා වීමෙන් පසු එම ගුවන් යානය ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නව ගුවනේ රැඳී සිටීමට බල කෙරුණු අතර, එම තත්ත්වය හේතුවෙන් ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය ඉදිරියට ගමන් කිරීමට පෙර සම්මත ආරක්ෂිත තක්සේරු ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ ය.

පක්ෂි ඝාතනයක් යනු කුමක්ද?

කුරුල්ලෙකු හෝ කුරුල්ලන් රංචුවක් ගුවන් යානයක් සමඟ ගැටෙන විට සිදුවන සිදුවීමක් පක්ෂි ඝාතනයක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙය බොහෝ විට සිදු වන්නේ ගුවන් යානය පිටත් වීම, ළඟා වීම හෝ ගොඩ බෑමේ අදියරවලදී ය. එවැනි සිදුවීම් ගුවන් යානාවල එන්ජින් සහ අනෙකුත් තීරණාත්මක පද්ධතිවලට බරපතළ අවදානමක් ඇති කළ හැකි බැවින්, මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා නියමු නිලධාරීන් දැඩි හදිසි ප්‍රොටොකෝල අනුගමනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

සම්මත ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කෙරිණි

කරකැවීම හෝ රැඳී සිටීමේ රටාවන් යනු ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයට විය හැකි හානි තක්සේරු කිරීමට සහ ගුවන් තදබදය පාලනය සමඟ සමන්වය කිරීමට අමතර කාලයක් අවශ්‍ය වූ විට ගනු ලබන සාමාන්‍ය පූර්වාරක්ෂිත ප්‍රතිචාරයකි. ගමනාන්තයට ඉදිරියට යාමට, ආසන්නතම සුදුසු ගුවන් තොටුපළකට මාර්ගය වෙනස් කිරීමට හෝ හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය කිරීමට පෙර නියමු නිලධාරීන් සම්පූර්ණ පරික්ෂාවන් සිදු කිරීමට පුහුණු කර ඇත.

තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සේවය කරනු ලබන ගමනාන්ත ගණන අනුව ලොව විශාලතම ගුවන් සමාගම්වලින් එකක් වන අතර, යුරෝපය, ආසියාව, ඇමරිකාව සහ අප්‍රිකාව හරහා ගුවන් ගමන් පවත්වාගෙන යයි. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියානු ගුවන් කලාපය හරහා හෝ ආසන්නයෙන් ගමන් කරන මාර්ගවල ගුවන් ගමන් නිතිපතා පවත්වනු ලබයි.

ගුවන් යානයේ අංකය, මගීන් සංඛ්‍යාව සහ සිද්ධියේ ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු වහාම ලබාගත නොහැකි විය. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට අධිකාරීන් අතිරේක තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපතිවරණ සමාව පිළිබඳ නව නියාමන රාමුවක් ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වා දෙයි Sinhala

ජනාධිපතිවරණ සමාව පිළිබඳ නව නියාමන රාමුවක් ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වා දෙයි

ජනාධිපතිවරයාගේ සමාව ප්‍රදානය කිරීමේ බලය පිළිබඳ නියාමනය කරන නව රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, මෙය විධායක බලය සහ රටේ යුක්ති පද්ධතිය…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: සිද්ධි 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: සිද්ධි 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ

දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අවදානමක් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්තවලට අනුව රටේ සිද්ධි…

11 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලයි Sinhala

මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වෙයි රටේ බන්ධනාගාරයක් තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන…

11 Jul 2026 Discuss