පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි
තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු ප්රදේශයක් ඉහළින් කරකැවීමට සිදු වූ බව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ලබාගත් තොරතුරුවලින් හෙළිවේ.
පක්ෂි ඝාතනය වාර්තා වීමෙන් පසු එම ගුවන් යානය ශ්රී ලංකාවට ආසන්නව ගුවනේ රැඳී සිටීමට බල කෙරුණු අතර, එම තත්ත්වය හේතුවෙන් ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය ඉදිරියට ගමන් කිරීමට පෙර සම්මත ආරක්ෂිත තක්සේරු ක්රියාමාර්ග ගත්තේ ය.
පක්ෂි ඝාතනයක් යනු කුමක්ද?
කුරුල්ලෙකු හෝ කුරුල්ලන් රංචුවක් ගුවන් යානයක් සමඟ ගැටෙන විට සිදුවන සිදුවීමක් පක්ෂි ඝාතනයක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙය බොහෝ විට සිදු වන්නේ ගුවන් යානය පිටත් වීම, ළඟා වීම හෝ ගොඩ බෑමේ අදියරවලදී ය. එවැනි සිදුවීම් ගුවන් යානාවල එන්ජින් සහ අනෙකුත් තීරණාත්මක පද්ධතිවලට බරපතළ අවදානමක් ඇති කළ හැකි බැවින්, මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා නියමු නිලධාරීන් දැඩි හදිසි ප්රොටොකෝල අනුගමනය කිරීම අවශ්ය වේ.
සම්මත ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කෙරිණි
කරකැවීම හෝ රැඳී සිටීමේ රටාවන් යනු ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයට විය හැකි හානි තක්සේරු කිරීමට සහ ගුවන් තදබදය පාලනය සමඟ සමන්වය කිරීමට අමතර කාලයක් අවශ්ය වූ විට ගනු ලබන සාමාන්ය පූර්වාරක්ෂිත ප්රතිචාරයකි. ගමනාන්තයට ඉදිරියට යාමට, ආසන්නතම සුදුසු ගුවන් තොටුපළකට මාර්ගය වෙනස් කිරීමට හෝ හදිසි අවස්ථාවක් ප්රකාශ කිරීමට තීරණය කිරීමට පෙර නියමු නිලධාරීන් සම්පූර්ණ පරික්ෂාවන් සිදු කිරීමට පුහුණු කර ඇත.
තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සේවය කරනු ලබන ගමනාන්ත ගණන අනුව ලොව විශාලතම ගුවන් සමාගම්වලින් එකක් වන අතර, යුරෝපය, ආසියාව, ඇමරිකාව සහ අප්රිකාව හරහා ගුවන් ගමන් පවත්වාගෙන යයි. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියානු ගුවන් කලාපය හරහා හෝ ආසන්නයෙන් ගමන් කරන මාර්ගවල ගුවන් ගමන් නිතිපතා පවත්වනු ලබයි.
ගුවන් යානයේ අංකය, මගීන් සංඛ්යාව සහ සිද්ධියේ ප්රතිඵලය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු වහාම ලබාගත නොහැකි විය. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට අධිකාරීන් අතිරේක තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.