පාර්ලිමේන්තුවේ වී මිල අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීම යටපත් කළ බව සජිත් ප්රේමදාස රජයට චෝදනා කරයි
සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර වී මිල ගැන සිය කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කිරීමට හිතාමතාම ඉඩ නොදුන් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස රජයට බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තු යටපත් කිරීම පිළිබඳ චෝදනා
සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්රේමදාස මහතා පවසා සිටියේ, ශ්රී ලංකාවේ ගොවි ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සෘජුවම ඇසුරු කරන මෙම ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස පාලක පාර්ශ්වය ක්රියා කළ බවයි. මෙය ජාතික වශයෙන් හදිසි අවධානයක් අවශ්ය කරන කරුණක් සම්බන්ධ නීත්යානුකූල විවාදයක් මර්දනය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා එය හඳුන්වා දුන්නේය.
ආරවුලේ කේන්ද්රස්ථානය වූ වී මිල
වී මිල ගැටළුව ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් උග්ර වෙමින් පවතින ආරවුල් සහගත කරුණක් බවට පත්ව ඇති අතර, දිවයිනේ ගොවීන් බොහෝ දෙනෙක් තම අස්වැන්නට ලැබෙන සහතික මිල ප්රමාණවත් නොවන බවට දිනෙන් දින කලකිරීම ප්රකාශ කරමින් සිටිති. රජයේ ප්රතිපත්ති කෘෂිකාර්මික අංශයට ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සලසා නොදෙන බව විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් නැවත නැවතත් තර්ක කර ඇත.
එවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ හඬ නිහඬ කිරීම, ග්රාමීය ප්රජාවට ඉතා වැදගත් ප්රශ්නවල වගවීම මඟහරවා ගැනීම සඳහා රජය අනුගමනය කරන පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරන බව ප්රේමදාස මහතා පෙන්වා දුන්නේය.
ගොවීන් සම්බන්ධ නිරන්තර කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ වී ගොවිතැන් අංශය ග්රාමීය ජනගහනයේ සැලකිය යුතු කොටසකට ජීවනාශ්රයක් සපයන අතර, මිල ගැටළු ඓතිහාසිකව පුළුල් විරෝධතා ඇවිළවීමට හේතු වී ඇත. ගොවීන්ට ස්වකීය ශ්රමයට සාධාරණ ප්රතිලාභයක් ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා වඩාත් විනිවිද පෙනෙන හා ගොවිතැනට හිතකර මිල නිර්ණය ක්රමවේදයන් ඉල්ලා විපක්ෂ පක්ෂ ස්ථාවරව හඬ නගා ඇත.
මෙම සිදුවීම රජය හා විපක්ෂ ආසන අතර ඇති 긴장긴장තතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, සාමාන්ය පුරවැසියන්ට බලපාන ආර්ථික ප්රශ්නවල විවෘත විවාදය කිසිඳු තත්ත්වයකදී සීමා නොකළ යුතු බව විවේචකයන් තර්ක කරමින් සිටිති.
වාර්තා කරන අවස්ථාවේදී ප්රේමදාස මහතාගේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රජය වෙතින් කිසිදු ප්රතිචාරයක් ලැබී නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.