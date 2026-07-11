Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාර්ලිමේන්තුවේ වී මිල අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීම යටපත් කළ බව සජිත් ප්‍රේමදාස රජයට චෝදනා කරයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාර්ලිමේන්තුවේ වී මිල අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීම යටපත් කළ බව සජිත් ප්‍රේමදාස රජයට චෝදනා කරයි

සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර වී මිල ගැන සිය කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කිරීමට හිතාමතාම ඉඩ නොදුන් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස රජයට බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු යටපත් කිරීම පිළිබඳ චෝදනා

සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්‍රේමදාස මහතා පවසා සිටියේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සෘජුවම ඇසුරු කරන මෙම ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස පාලක පාර්ශ්වය ක්‍රියා කළ බවයි. මෙය ජාතික වශයෙන් හදිසි අවධානයක් අවශ්‍ය කරන කරුණක් සම්බන්ධ නීත්‍යානුකූල විවාදයක් මර්දනය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා එය හඳුන්වා දුන්නේය.

ආරවුලේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ වී මිල

වී මිල ගැටළුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමයෙන් උග්‍ර වෙමින් පවතින ආරවුල් සහගත කරුණක් බවට පත්ව ඇති අතර, දිවයිනේ ගොවීන් බොහෝ දෙනෙක් තම අස්වැන්නට ලැබෙන සහතික මිල ප්‍රමාණවත් නොවන බවට දිනෙන් දින කලකිරීම ප්‍රකාශ කරමින් සිටිති. රජයේ ප්‍රතිපත්ති කෘෂිකාර්මික අංශයට ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සලසා නොදෙන බව විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් නැවත නැවතත් තර්ක කර ඇත.

එවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ හඬ නිහඬ කිරීම, ග්‍රාමීය ප්‍රජාවට ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නවල වගවීම මඟහරවා ගැනීම සඳහා රජය අනුගමනය කරන පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරන බව ප්‍රේමදාස මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

ගොවීන් සම්බන්ධ නිරන්තර කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවිතැන් අංශය ග්‍රාමීය ජනගහනයේ සැලකිය යුතු කොටසකට ජීවනාශ්‍රයක් සපයන අතර, මිල ගැටළු ඓතිහාසිකව පුළුල් විරෝධතා ඇවිළවීමට හේතු වී ඇත. ගොවීන්ට ස්වකීය ශ්‍රමයට සාධාරණ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා වඩාත් විනිවිද පෙනෙන හා ගොවිතැනට හිතකර මිල නිර්ණය ක්‍රමවේදයන් ඉල්ලා විපක්ෂ පක්ෂ ස්ථාවරව හඬ නගා ඇත.

මෙම සිදුවීම රජය හා විපක්ෂ ආසන අතර ඇති 긴장긴장තතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට බලපාන ආර්ථික ප්‍රශ්නවල විවෘත විවාදය කිසිඳු තත්ත්වයකදී සීමා නොකළ යුතු බව විවේචකයන් තර්ක කරමින් සිටිති.

වාර්තා කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රේමදාස මහතාගේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රජය වෙතින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොතිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි Sinhala

පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි

තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයක් ඉහළින් කරකැවීමට සිදු වූ බව…

11 Jul 2026 Discuss
පෞද්ගලික රසායනාගාරවල කල්ඉකුත්වූ වෛද්‍ය සැපයුම් හෙළිකළ CAA වැටලීම් Sinhala

පෞද්ගලික රසායනාගාරවල කල්ඉකුත්වූ වෛද්‍ය සැපයුම් හෙළිකළ CAA වැටලීම්

බලධාරීන් හෙළිකළ කල්ඉකුත්වූ වෛද්‍ය භාණ්ඩ තොග පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (CAA) ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික රසායනාගාර ඉලක්ක කරගනිමින් වැටලීම් මාලාවක් දියත්…

11 Jul 2026 Discuss
ශක්තිමත් මැයි මාස ප්‍රතිඵල අනුව ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම් හා ප්‍රේෂණ පහළ වැටේ Sinhala

ශක්තිමත් මැයි මාස ප්‍රතිඵල අනුව ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම් හා ප්‍රේෂණ පහළ වැටේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්‍රභවයන් දෙකක් වන සංචාරක ආදායම් සහ විදේශ සේවා නියුක්ති ප්‍රේෂණ යන දෙකම, මැයි මාසයේ සටහන් වූ අගයන්ට සාපේක්ෂව ජූනි…

11 Jul 2026 Discuss