ශක්තිමත් මැයි මාස ප්රතිඵල අනුව ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම් හා ප්රේෂණ පහළ වැටේ
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්රභවයන් දෙකක් වන සංචාරක ආදායම් සහ විදේශ සේවා නියුක්ති ප්රේෂණ යන දෙකම, මැයි මාසයේ සටහන් වූ අගයන්ට සාපේක්ෂව ජූනි මාසයේ පහළ වැටීමක් වාර්තා කළ අතර, දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථික සෞඛ්ය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම නිරීක්ෂණය කරන ආර්ථිකවේදීන් අතර නව කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.
සංචාරක ආදායම් පහළ යයි
2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ ප්රයත්නයේ තීරණාත්මක ශක්තිස්ථම්භයක් ලෙස සලකනු ලබන සංචාරක ආදායම, සාපේක්ෂව ඉහළ මැයි මාසයකට අනතුරුව ජූනි මාසයේ ශිථිලයක් ඇති කර ගත්තේය. ජාත්යන්තර සංචාරකයින්誘 ආකර්ෂණය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රට ස්ථාවර ප්රගතියක් ලබා ගනිමින් සිටියද, ක්ෂේත්රය එහි ක්රමානුකූල ප්රතිස්ථාපනය කරා ගමන් කරන විට, මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය තහවුරු කරගත නොහැකි බව නවතම දත්ත පෙන්නුම් කරයි.
යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ප්රධාන මූලාශ්ර වෙළෙඳපොළවල ශ්රී ලංකාව කැමැත්තෙන් තෝරාගත් ගමනාන්තයක් ලෙස ප්රවර්ධනය කිරීමට බලධාරීන් හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් කටයුතු කරමින් සිටිද, සෘතුමය උච්ඡාවචනයන් සහ ගෝලීය සංචාරක රටාවන් මාසික ආදායම් කෙරෙහි අනාවැකි කිව නොහැකි ලෙස බලපෑම් කිරීම දිගටම සිදු වෙයි.
ප්රේෂණ ද පසුබසී
මැදපෙරදිග, ආසියාව සහ තව දුරත් රටවල නියුක්ත ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ජනතාව හා සංක්රමණික කම්කරු බලකාය රටට යවන මුදල් ලෙස හැඳින්වෙන විදේශ සේවා ප්රේෂණ ද, ජූනි මාසයේදී මැයි මාස මට්ටමට ළඟා වීමට අපොහොසත් විය. ගත වූ වසර දෙක පුරා ශ්රී ලංකාවේ බාහිර ගිණුම් ස්ථාවර කිරීමේදී ප්රේෂණ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, අපනයන ආදායම් ප්රමාණවත් නොවූ කාලවලදී විශ්වාසදායක විදේශ විනිමය ප්රභවයක් ලෙස ඒවා ඉදිරිපත් වී ඇත.
ස්වාභාවික මාසික විචලනයන් සලකා බලන විට මෙම පහළ වැටීම අසාමාන්ය නොවුවද, සංක්රමණිකයින් අනිත්ය හුවමාරු ජාල හරහා නොව නිල බැංකු මාර්ග හරහා මුදල් යැවීමට දිරිමත් කරන ප්රතිපත්ති පරිසරයක් ඇති කිරීමේ වැදගත්කම මෙයින් අවධාරණය කෙරේ.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
ශ්රී ලංකාව තවමත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක කරනු ලබන යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රියාවලිය මත සිටින අතර, විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය ඒ වැඩසටහනේ කේන්ද්රීය අරමුණු අතර ඇත. සංචාරකත්වය සහ ප්රේෂණ යන දෙකම ඒ ප්රයත්නයට නොවැළැක්විය හැකි ලෙස සම්බන්ධ බව සලකනු ලබයි.
- සංචාරක ලැබීම් සහ ප්රේෂණ එකට ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම විදේශ විනිමය ගලා ඒමේ ප්රභවයන් දෙකක් සාදයි.
- එක් කාණ්ඩයකදී හෝ ඇති ඕනෑම දිගු කාලීන ශිථිලයක් මහ බැංකුවේ සංචිත සමුච්චය ඉලක්ක කෙරෙහි අමතර පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.
- මාසයෙන් මාසයට ඇතිවන උච්ඡාවචනයන් සාමාන්ය දෙයක් වුවද, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහ දේශීය ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් දෙකොවිටම ස්ථාවර ප්රවණතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ආර්ථිකවේදීන් එක් මාසයක දත්ත ඉතා දැඩිව අර්ථ නිරූපණය කිරීමට එරෙහිව අනතුරු අඟවන අතර, රජය ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ බැඳීම් ඉටු කිරීමෙහිලා ගමන් කරමින් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඉලක්ක කරන විට, ක්ෂේත්ර දෙකෙහිම ඊර්ධ්වගාමී ගතිය රඳවා ගැනීම අත්යවශ්ය බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.