පෞද්ගලික රසායනාගාරවල කල්ඉකුත්වූ වෛද්ය සැපයුම් හෙළිකළ CAA වැටලීම්
බලධාරීන් හෙළිකළ කල්ඉකුත්වූ වෛද්ය භාණ්ඩ තොග
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (CAA) ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික රසායනාගාර ඉලක්ක කරගනිමින් වැටලීම් මාලාවක් දියත් කර, කල්ඉකුත්වූ වෛද්ය උපකරණ හා රසායනික ද්රව්ය සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් අනාවරණය කර ඇත.
පරීක්ෂණවලදී සොයාගත් දෑ
කල්ඉකුත්වූ ද්රව්ය ගබඩා කර ඇති, සමහර අවස්ථාවල තවමත් භාවිතයේ පවතින බවට වාර්තා වන, ඉතාමත් කනස්සල්ලට කාරණා සහිත තත්ත්වයන් ගණනාවක් පෞද්ගලික වෛද්ය පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානවල මෙම පරීක්ෂාවලදී අනාවරණය විය. නිර්දේශිත භාවිත කාලසීමාව ඉක්මවා ගිය කල්ඉකුත්වූ රසායනික ප්රතිකාරක හා වෛද්ය සැපයුම් ද සොයාගත් භාණ්ඩ අතර විය.
- රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණවල භාවිත කල්ඉකුත්වූ රසායනික ද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක්
- පරීක්ෂා කළ රසායනාගාර පරිශ්රවල ගබඩා කර තිබූ කල්ඉකුත්වූ වෛද්ය උපකරණ
- ආරක්ෂිත භාවිත කාලසීමාව ඉක්මවා රඳවාගෙන සිටි බවට සැලකෙන ද්රව්ය
බරපතළ මහජන සෞඛ්ය අවදානමක්
කල්ඉකුත්වූ ප්රතිකාරක හා වෛද්ය ද්රව්ය භාවිතය නිවැරදි නොවූ පරීක්ෂණ ප්රතිඵලවලට හේතු විය හැකි බැවින්, තීරණාත්මක වෛද්ය තීන්දු ගැනීමට ඒ ප්රතිඵල මත රඳා සිටින රෝගීන්ගේ ජීවිතවලට බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි අතර, මෙම සොයාගැනීම් පෞද්ගලික රෝග විනිශ්චය මධ්යස්ථානවල රෝගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතළ සැලකිලිමත් භාවයක් ඇතිකර ඇත.
පාරිභෝගික ආරක්ෂණ හා මහජන සෞඛ්ය ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන ලෙස කටයුතු කරන ස්ථාපනය ඕනෑකෙනකුට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අදිටන් කරගෙන ඇත.
CAA අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයට කැපවෙයි
රට පුරා පෞද්ගලික සෞඛ්ය පහසුකම්වල වෛද්ය හා රසායනික සැපයුම් ගබඩා කිරීම, හැසිරවීම හා භාවිතය නියාමනය කරන රෙගුලාසිවලට අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් හා අඛණ්ඩ ක්රියාදාමයක කොටසක් ලෙස මෙම වැටලීම් සිදු කරන බව CAA පෙන්වා දී ඇත. පෞද්ගලික රසායනාගාරවල සැකසහිත අක්රමිකතා හෙළිදරව් කිරීම සඳහා අදාළ අධීක්ෂණ ආයතනවලට දැනුම් දෙන ලෙස අධිකාරිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
වැටලීමට ලක්වූ පහසුකම්වල සංඛ්යාව හා පරීක්ෂාවලින් ඇතිවිය හැකි නීතිමය කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර CAA විසින් නුදුරේදීම නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.