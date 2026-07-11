බන්ධනාගාර කලබලකාරී සිදුවීම් අනුගාමීව ශ්රී ලාංකික සිරකරුවන්ට වධහිංසා පමුණුවා ඇතැයි වාර්තා අනාවරණය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය කම්පා කළ කලබලකාරී සිදුවීම්වලින් අනතුරුව, සිරකරුවන්ට වධහිංසා හා අපයෝජන සිදු කර ඇති බවට කලකිරවනසුලු කරුණු ආගමනය වෙමින් තිබෙන අතර, දිරිගැන්වීමේ ආයතනවල ඇති සසල බව පිළිබඳ වාර්තා එලිදරව් වී ඇත.
නොසන්සුන්තාවයෙන් පසු සිදු වූ අපයෝජන
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල කලබලකාරී සිදුවීම් ඇති වූ අනතුරුව, රඳවා සිටි සිරකරුවන්ට බලධාරීන් විසින් කෲර ලෙස සලකා ඇතැයි කියැවේ. දිවයිනේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වල ගැඹුරු ගැටලුකාරී තත්ත්වය ඉස්මතු කළ මෙම නොසන්සුන්තාවය, රඳවා සිටි අය මත දැඩි ප්රතිදඬුවම් ක්රියාත්මක කිරීමෙන් ප්රතිචාර දැක්වූ බව වාර්තා වන අතර, එය පද්ධතිය තුළ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
කලබලකාරී සිදුවීම්වලින් පසු ක්රියාත්මක කළ මර්දන ක්රියාමාර්ගවල දී, බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් සිරකරුවන්ට ශාරීරිකව පහර දී හිංසාකාරී ලෙස සලකා ඇතැයි කියැවේ. මෙම ප්රකාශ, ශ්රී ලාංකික රජයෙන් වගවීමක් හා විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටින මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් හා ක්රියාකාරීන්ගෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත.
දැඩි ආතතියකට ලක් වූ පද්ධතියක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු ඉඩකඩ හිඟයෙන්, ප්රමාණවත් නොවන පහසුකම්වලින් සහ දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන්ගෙන් පීඩාවට පත්ව ඇත. මෙම ක්රමවේදීය අසාර්ථකත්වයන් සිරකරුවන්ගේ අසහනය හා නොසන්සුන්තාවය ඇති කරන මූල හේතූන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා බව පුළුල් ලෙස සැලකේ. රජය මෙම මූලික ගැටලු විසඳීමට අපොහොසත් වීම, රට පුරා ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල අස්ථාවර පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- ශ්රී ලාංකික බන්ධනාගාරවල නිදන්ගත ඉඩකඩ හිඟය ස්ථීර අර්බුදයක් ලෙස පවතී
- මූලික අවශ්යතාවලට ප්රමාණවත් ප්රවේශය නොමැතිකම සිරකරුවන්ගේ තත්ත්වය තවදුරටත් නරක අතට හරවා ඇත
- කලබලකාරී සිදුවීම්වලින් අනතුරුව බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කළ හිංසාකාරී සලකීම් පිළිබඳ වාර්තා මතු වී ඇත
- මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් අපයෝජන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීනyelerde පරීක්ෂණ ඉල්ලා සිටී
ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලීම්
කලබලකාරී සිදුවීම්වලින් අනතුරුව සිරකරුවන්ට කළ බව කියැවෙන වධහිංසා සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ හා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයෝ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. අපයෝජනයට වගකිව යුත්තන් වගවිය යුතු බවත්, බන්ධනාගාර ප්රාකාර තුළ සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීම පමණක් ප්රමාණවත් නොවන බවත්, එවැනි සලකීම් දිගින් දිගටම සිදු වීමට ඉඩ සලසන පුළුල් දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතිය ද ආමන්ත්රණය කළ යුතු බවත් ව්යාපාරිකයෝ තර්ක කරති.
සිරකරුවන්, ඔවුන්ගේ වරදවල් කුමක් වුවත්, රාජ්යය විසින් රැකිය යුතු මූලික මානව හිමිකම් රඳවා ගනිති. ඕනෑම ආකාරයක වධහිංසාවක් හෝ කෲර සලකීමක් ශ්රී ලාංකික නීතිය සහ ජාත්යන්තර බැඳීම් දෙකම උල්ලංඝනය කිරීමකි.
කලබලකාරී සිදුවීම්වලින් පසු සිදු වූ අපයෝජන පිළිබඳ නිශ්චිත චෝදනා ආමන්ත්රණය කරන සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් ශ්රී ලාංකික රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැත. බලධාරීන්ගේ නිහඬතාව, රාජ්යයේ රැකවරණය යටතේ රඳවා සිටින අවදානමට ලක් වූ පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ කනස්සල්ල තවදුරටත් ගැඹුරු කරන බව හිමිකම් සංවිධාන අවධාරණය කර ඇත.
යුක්ති පද්ධතිය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම සිදුවීම් නැවතත් ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ යුක්ති හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානයට ගෙන ආ ඇත. ඉඩකඩ හිඟය අවම කිරීම, සිරකරු කල්යාණය වැඩිදියුණ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.