Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගුවන්තොටුපළ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ජාවාරම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් තායිලන්තයේදී අත්අඩංගුවට

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගුවන්තොටුපළ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ජාවාරම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් තායිලන්තයේදී අත්අඩංගුවට

ගුවන්තොටුපළ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව තායිලන්තයෙන් වාර්තා වන අතර, දකුණු නැගෙනහිර ආසියාව පුරා ක්‍රියාත්මක ලේඛන වංචා ජාල පිළිබඳ නැවුම් සැකසැකිලි මතු කරමිනි.

තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී පවුල රඳවා ගැනීම

ගුවන්තොටුපළේ සිදු කරන ලද සාමාන්‍ය පරීක්ෂා ක්‍රියාවලිය අතරතුර, ශ්‍රී ලාංකික පවුල තායි බලධාරීන් විසින් නිරෝධනය කරන ලදී. ඔවුන් සතු ව තිබූ ව්‍යාජ හෝ නීති විරෝධී ලෙස ලබාගත් යයි සැලකෙන ගමන් බලපත්‍ර ගණනාවක් නිලධාරීන් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. ජාත්‍යන්තර ගමනාගමන මධ්‍යස්ථාන සූරාකන ලේඛන ජාවාරම් කණ්ඩායම් පාලනය කිරීම සඳහා කලාපීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝග මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ඉස්මතු කරයි.

ගමන් බලපත්‍ර ජාවාරම වර්ධනය වන ගැටලුවක්

දකුණු නැගෙනහිර ආසියාව පුරා ගමන් බලපත්‍ර ජාවාරම බරපතළ අපරාධ වරදක් ව පවතින අතර, ප්‍රධාන ප්‍රවේශ හා පිටවීමේ ස්ථානවල තායිලන්ත බලධාරීන් අධි සීරුමාරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති. ව්‍යාජ ගමන් ලේඛන, මානව ජාවාරම, නීති විරෝධී සංක්‍රමණය සහ සංවිධිත අපරාධ ජාල ඇතුළු පුළුල් අපරාධ ව්‍යාපාරයන් හා නිතරම සම්බන්ධ ව ඇත.

  • ගුවන්තොටුපළ පරීක්ෂා ක්‍රියාවලිය අතරතුර පවුල අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
  • තායි ආගමන හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විමර්ශන පවත්වමින් සිටිති
  • ගමන් බලපත්‍ර ජාවාරම් කිරීමේ චෝදනා මෙම නඩුවට සම්බන්ධ වේ

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති ඇඟවීම්

ලේඛන වංචා හා නීති විරෝධී සංක්‍රමණය මැඩලීම සඳහා ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්ගේ අවධානය මෙම සිදුවීම ඇදගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්බන්ධ සමාන නඩු සඳහා මීට පෙරත් විදේශ ආයතන සමඟ සහයෝගය දක්වා ඇත.

රඳවා ගත් අයගේ අනන්‍යතාව, සම්බන්ධ ගමන් බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව සහ ගොනු කෙරෙන නිශ්චිත චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, තායි විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත් ම ම‍තු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සම්මත කොන්සියුලර් ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නියෝජිත කාර්යාලවලට දැනුම් දෙනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: සිද්ධි 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: සිද්ධි 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ

දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අවදානමක් මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්තවලට අනුව රටේ සිද්ධි…

11 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලයි Sinhala

මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පීඩනය තීව්‍ර වෙයි රටේ බන්ධනාගාරයක් තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන…

11 Jul 2026 Discuss
ගිනි නිවීමේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය අක්‍රියයි — ජනතාවට 117 අමතන ලෙස උපදෙස් Sinhala

ගිනි නිවීමේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය අක්‍රියයි — ජනතාවට 117 අමතන ලෙස උපදෙස්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගිනි නිවීමේ බ්‍රිගේඩයේ හදිසි ඇමතුම් මාර්ගය තාවකාලිකව අක්‍රිය වී ඇති බව දැනුම් දෙමින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC) හදිසි රාජ්‍ය නිවේදනයක්…

11 Jul 2026 Discuss