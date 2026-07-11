Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්ධනාගාර කැරලිය හමුවේ විපක්ෂය යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්ධනාගාර කැරලිය හමුවේ විපක්ෂය යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය, රටේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු කැරලිගැසීමකින් අනතුරුව, යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව නිල අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් තීරණාත්මක දේශපාලන පියවරක් ගෙන තිබේ.

විපක්ෂය අමාත්‍යවරයා වගවීමට කැඳවයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම අවිශ්වාස යෝජනාව, යුක්ති අමාත්‍යවරයා මත දේශපාලන පීඩනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර වී ඇති බවට සංඥාවක් වන අතර, බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ අසාන්තිය අමාත්‍යාංශය තුළ ඇති බරපතළ අධීක්ෂණ හා පාලන අසාර්ථකත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.

කැරල්ල ඇති වීමට ඉඩ සලසා දුන් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගකීම භාරගන්නා ලෙස විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අමාත්‍යවරයාට බල කොට ඇති අතර, සිරකරුවන්ගේ සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට හා සාමය පවත්වා ගැනීමට සුදුසු පියවර ගෙන තිබුණේ දැයි ප්‍රශ්න කරති.

බන්ධනාගාර කැරලිය ජාතික සැලකිල්ල අවදි කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නිවැරදි කිරීමේ පහසුකමක් තුළ ඇති වූ මෙම කැරල්ල දිවයිනේ පුළුල් අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය සම්බන්ධ, ඉක්මන් ඉදිරිබිය, දුර්වල තත්ත්වයන් සහ ආයතනික කළමනාකරණය ඇතුළු දීර්ඝකාලීන විවාද නැවත අවදි කර ඇත.

එවැනි සිදුවීම් ඓතිහාසිකව ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති හා පුනරුත්ථාපන රාමුව විමර්ශනයට ලක් කර ඇති අතර, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් සිරකරුවන්ට සලකන ආකාරය සහ නිවැරදි කිරීමේ ආයතනවල පරිපාලනය පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති හා පුනරුත්ථාපන රාමුව විමර්ශනයට ලක් කරති.

දේශපාලන ඇඟවුම්

අවිශ්වාස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයකට ලබා ගත හැකි බලවත්ම මෙවලම්වලින් එකක් වන අතර, මෙම අවස්ථාවේ එය භාවිත කිරීම, විපක්ෂ පක්ෂ මෙම කරුණ කෙතරම් බරපතළ ලෙස සලකන්නේ දැයි අවධාරණය කරයි.

යෝජනාවට පාර්ලිමේන්තුව තුළ ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ නම්, එය රජය මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කළ හැකි අතර, අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියාකාරිත්වය ආරක්ෂා කිරීමට හෝ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඔහුගේ තනතුර නැවත සලකා බැලීමට රජය යොමු විය හැකිය.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, එය පාර්ලිමේන්තුවේ වත්මන් රජයේ තත්ත්වයට සහ ඉදිරියේ දී නීතිය හා සාමය සම්බන්ධ කරුණු හසුරුවා ගන්නා ආකාරයට පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කළ හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි Sinhala

පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඉහළින් කරකැවෙයි

තුර්කිශ් එයාර්ලයින්ස් සමාගමට අයත් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ඝාතනයකට ලක්වූ බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයක් ඉහළින් කරකැවීමට සිදු වූ බව…

11 Jul 2026 Discuss
පෞද්ගලික රසායනාගාරවල කල්ඉකුත්වූ වෛද්‍ය සැපයුම් හෙළිකළ CAA වැටලීම් Sinhala

පෞද්ගලික රසායනාගාරවල කල්ඉකුත්වූ වෛද්‍ය සැපයුම් හෙළිකළ CAA වැටලීම්

බලධාරීන් හෙළිකළ කල්ඉකුත්වූ වෛද්‍ය භාණ්ඩ තොග පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය (CAA) ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික රසායනාගාර ඉලක්ක කරගනිමින් වැටලීම් මාලාවක් දියත්…

11 Jul 2026 Discuss
ශක්තිමත් මැයි මාස ප්‍රතිඵල අනුව ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම් හා ප්‍රේෂණ පහළ වැටේ Sinhala

ශක්තිමත් මැයි මාස ප්‍රතිඵල අනුව ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම් හා ප්‍රේෂණ පහළ වැටේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්‍රභවයන් දෙකක් වන සංචාරක ආදායම් සහ විදේශ සේවා නියුක්ති ප්‍රේෂණ යන දෙකම, මැයි මාසයේ සටහන් වූ අගයන්ට සාපේක්ෂව ජූනි…

11 Jul 2026 Discuss