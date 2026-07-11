ශ්රී ලංකාවේ ණය ගෙවීමේ පද්ධතියට එරෙහිව සිදු වූ මිලියන 2.5 ක සයිබර් වංචාව සම්බන්ධයෙන් වගවීම් ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාව නිර්දේශ කරයි
ඕස්ට්රේලියාවට සිදු කළ විදේශ ණය ගෙවීමේ ක්රියාවලිය අතරතුර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් අහිමි වීම හිතාමතා සිදු කළ සයිබර් අපරාධයක් හා සොරකමක් බව ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPF) නිගමනය කර ඇති අතර, එහි අවසාන වාර්තාව මඟින් වගකිව යුතු සියලු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කර තිබේ.
සයිබර් සොරකමේ පැහැදිලි සිද්ධියක්
COPF සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කාරක සභාවේ නිගමන තහවුරු කරමින්, සිදුවීම පරිපාලනමය අතපසු වීමක් හෝ ක්රියා පටිපාටිමය දෝෂයක් නොව නිශ්චිත අපරාධමය සයිබර් ක්රියාකාරකමක් බව හෙළිදරව් කළේය. සොරකම් කරන ලද මුදල් ඕස්ට්රේලියාව වෙත යොමු කළ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ණය ගෙවීමේ වගකීම්වල කොටසක් ලෙස අදහස් කර තිබුණි.
කාරක සභාවේ ගැඹුරු විමර්ශනයේ නිගමනය නියෝජනය කරන අවසාන වාර්තාව, ගනුදෙනුව කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරන ආයතන තුළ ක්රමවත් අසාර්ථකත්වයන් ඇති බව පෙන්නුම් කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය හුවමාරු පාලනය කරන ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල පිළිබඳ බරපතල සැකසැකිලි මතු කරයි.
ක්රමවත් අසාර්ථකත්වයන් අවධානයට ලක් වෙයි
අපරාධයේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීමෙන් ඔබ්බට, COPF වාර්තාව වංචාව සිදු වූ අවස්ථාවේ පැවති පද්ධති හා ක්රියාවලීන් තුළ ගැඹුරු අවදානම් ඇති බව ඉස්මතු කරයි. කාරක සභාවේ නිගමනවලින් පෙනී යන්නේ, ශක්තිමත් ආරක්ෂිත ක්රමෝපායන් හා අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් තිබී නම් මෙතරම් විශාල පරිමාණයකින් රාජ්ය මුදල් අහිමි වීම වැළැක්විය හැකිව තිබූ බවයි.
- ඕස්ට්රේලියාවට සිදු කළ විදේශ ණය ගෙවීමේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් වැරදි දිශාවකට යොමු වීම මෙම සිද්ධිය හා සම්බන්ධ විය.
- COPF විසින් සිද්ධිය සයිබර් අපරාධයක් හා සොරකමක් ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලදී.
- අවසාන වාර්තාව මඟින් වගකිව යුතු යැයි සැලකෙන සියලු පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව නිල පියවර ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.
- විමර්ශනයෙන් මූල්ය හුවමාරු ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල තුළ ක්රමවත් දුර්වලතා හෙළිදරව් විය.
වගවීම් ඉල්ලීම්
අපරාධමය ක්රියාවට මෙන්ම එය සිදු වීමට ඉඩ සැලසූ ඕනෑම නොසැලකිල්ලකටද වගකිව යුතු අය සුදුසු ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දිය යුතු බව කාරක සභාව ඉතා පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
COPF නිර්දේශ ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ රාමුව තුළ ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ශක්තිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරයි. රටේ නාජූකු ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට ගමන් කරන මෙම සමයේ, ණය ගෙවීම සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල් අවභාවිත වීම රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රයට පමණක් නොව ජාත්යන්තර ණය හිමියන් ඉදිරියේ ශ්රී ලංකාවේ විශ්වාසනීයත්වයටද ප්රතිවිපාක ගෙන දෙයි.
කාරක සභාවේ නිර්දේශ අනුව ක්රියා කිරීමට බලධාරීන් හා අදාළ රාජ්ය ආයතන දැන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නඩුව ඉදිරියට ගමන් කරත්ම මහජන හා පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය තීව්ර වනු ඇතැයි ද අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.