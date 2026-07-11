Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික කලහය හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් (NCM) ඉදිරිපත් කිරීමට විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් එක්සත්ව ගෙන ආ සම්බන්ධීකෘත පාර්ලිමේන්තු ව්‍යාපාරයක් මෙහෙයවා ඇත.

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එල්ල වූ සෘජු අභියෝගයක්

ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් අත්සන් කරන ලද මෙම යෝජනාව, නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා කර්තව්‍ය පැහැරහැරීමේ වරදට ලක් කරයි. එම සිද්ධියේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ සිරකරුවන් යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම අනතුරට ලක් වූ අතර, එය පුළුල් මහජන සංවේදනයක් සහ තීව්‍ර දේශපාලන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් විය.

අමාත්‍යවරයාගේ නොසැලකිල්ල විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරයි

පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් විපක්ෂය, රටේ අධිකරණ හා නිවැරදි කිරීමේ සේවා පද්ධතිය අධීක්ෂණය කරන අමාත්‍යවරයා විසින් බන්ධනාගාර අර්බුදයේ වගකීම දැරිය යුතු බව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව ස්ථාපිත කරයි. නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඛේදවාචකයට ආණ්ඩුව ලබා දුන් ප්‍රතිචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමාණවත් නොවූ බව විපක්ෂ පක්ෂ විශ්වාස කරන බව මෙම පියවරෙන් ප්‍රකාශ වේ.

  • විශ්වාසභංග යෝජනාවට අත්සන් කිරීම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් නායකත්වය දෙන ලදී
  • සංවිධානාත්මක ප්‍රතිරෝධයක් ලෙස විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු රාශියක් ද තම අත්සන් එකතු කළහ
  • විශ්වාසභංග යෝජනාව, අභියෝගයට පදනම ලෙස කර්තව්‍ය පැහැරහැරීම සෘජුවම සඳහන් කරයි
  • නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය හේතුවෙන් සිරකරුවන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් යන දෙඅංශයෙන්ම අනතුරු සිදු විය

දේශපාලන පීඩනය තීව්‍ර වේ

විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම විපක්ෂයට ලබා ගත හැකි ප්‍රබලතම පාර්ලිමේන්තු මෙවලම් අතුරින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, එය යොදා ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් බරපතල බන්ධනාගාර සිද්ධීන්ගෙන් එකක් හැසිරවීමේදී අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා පෙන්නුම් කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු අතෘප්තියක් ඇති බව සංඥා කරයි. නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය, රටේ නිවැරදි කිරීමේ ආයතන තුළ ඇති ජනාකීර්ණ බව, ආරක්ෂක හිඩැස් සහ පාලනය පිළිබඳ දිගු කලක් පැවත ආ සංවේදනයන් නැවත සජීවී කර ඇත.

විපක්ෂයේ මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය තුළ වගවීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව හා දේශපාලකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම පිළිබිඹු කරන අතර, මෙම තත්ත්වය මාරාන්තික මට්ටමකට ඉහළ යාමට ඉඩ හැරියේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පිළිතුරු ඉල්ලා මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත් වෙති.

යෝජනාවට ආණ්ඩුව ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ එය ඉදිරියට යාමට ප්‍රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සහාය ලැබේද යන්න තවම නොදනී. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ තත්ත්වය සහ අමාත්‍යවරයාගේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයන්හිදී විවාදය තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss