නේගොඹෝ බන්ධනාගාර මරණ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය විසින් අධිකරණ අමාත්යවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික කලහය හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් (NCM) ඉදිරිපත් කිරීමට විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් එක්සත්ව ගෙන ආ සම්බන්ධීකෘත පාර්ලිමේන්තු ව්යාපාරයක් මෙහෙයවා ඇත.
අධිකරණ අමාත්යවරයාට එල්ල වූ සෘජු අභියෝගයක්
ප්රේමදාස මහතා ඇතුළු විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් අත්සන් කරන ලද මෙම යෝජනාව, නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ ප්රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් අමාත්ය නානායක්කාර මහතා කර්තව්ය පැහැරහැරීමේ වරදට ලක් කරයි. එම සිද්ධියේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ සිරකරුවන් යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම අනතුරට ලක් වූ අතර, එය පුළුල් මහජන සංවේදනයක් සහ තීව්ර දේශපාලන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් විය.
අමාත්යවරයාගේ නොසැලකිල්ල විපක්ෂය ඉදිරිපත් කරයි
පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් විපක්ෂය, රටේ අධිකරණ හා නිවැරදි කිරීමේ සේවා පද්ධතිය අධීක්ෂණය කරන අමාත්යවරයා විසින් බන්ධනාගාර අර්බුදයේ වගකීම දැරිය යුතු බව රාජ්ය තාන්ත්රිකව ස්ථාපිත කරයි. නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ඛේදවාචකයට ආණ්ඩුව ලබා දුන් ප්රතිචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රමාණවත් නොවූ බව විපක්ෂ පක්ෂ විශ්වාස කරන බව මෙම පියවරෙන් ප්රකාශ වේ.
- විශ්වාසභංග යෝජනාවට අත්සන් කිරීම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා විසින් නායකත්වය දෙන ලදී
- සංවිධානාත්මක ප්රතිරෝධයක් ලෙස විපක්ෂ මන්ත්රීවරු රාශියක් ද තම අත්සන් එකතු කළහ
- විශ්වාසභංග යෝජනාව, අභියෝගයට පදනම ලෙස කර්තව්ය පැහැරහැරීම සෘජුවම සඳහන් කරයි
- නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය හේතුවෙන් සිරකරුවන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් යන දෙඅංශයෙන්ම අනතුරු සිදු විය
දේශපාලන පීඩනය තීව්ර වේ
විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම විපක්ෂයට ලබා ගත හැකි ප්රබලතම පාර්ලිමේන්තු මෙවලම් අතුරින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, එය යොදා ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් බරපතල බන්ධනාගාර සිද්ධීන්ගෙන් එකක් හැසිරවීමේදී අමාත්ය නානායක්කාර මහතා පෙන්නුම් කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු අතෘප්තියක් ඇති බව සංඥා කරයි. නේගොඹෝ බන්ධනාගාර කලහය, රටේ නිවැරදි කිරීමේ ආයතන තුළ ඇති ජනාකීර්ණ බව, ආරක්ෂක හිඩැස් සහ පාලනය පිළිබඳ දිගු කලක් පැවත ආ සංවේදනයන් නැවත සජීවී කර ඇත.
විපක්ෂයේ මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය තුළ වගවීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව හා දේශපාලකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම පිළිබිඹු කරන අතර, මෙම තත්ත්වය මාරාන්තික මට්ටමකට ඉහළ යාමට ඉඩ හැරියේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පිළිතුරු ඉල්ලා මන්ත්රීවරු ඉදිරිපත් වෙති.
යෝජනාවට ආණ්ඩුව ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ එය ඉදිරියට යාමට ප්රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සහාය ලැබේද යන්න තවම නොදනී. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමයේ තත්ත්වය සහ අමාත්යවරයාගේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයන්හිදී විවාදය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.