භයානක අවකාශ බිය: ග්රීසිය ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී රයන්එයාර් යාත්රාවේ කැබිනය් කවුළුවක් ලිහිල් වී මගියෙකු පාහේ විසිවෙයි
රයන්එයාර් ගුවන් යාත්රාවක මගියෙකුට සිකුරාදා දිනයේ දරුණු අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්නට සිදු විය. කැබිනය් කවුළුවක් අහස් ගැවසෙමින් සිටියදී ලිහිල් වී, එම මගියා ගුවන් යානයෙන් පාහේ ඇද ගෙන යාමට ආසන්නව, ග්රීසිය වෙතින් පිටත්ව ටික වේලාවකට පසු යාත්රාව නැවත හැරවීමට සිදු විය.
යාත්රාව තුළ සිදු වූයේ කුමක්ද?
ග්රීක ගුවන් තොටුපළකින් රයන්එයාර් ගුවන් යාත්රාව පිටත්ව ටික වේලාවකට පසු, කැබිනය් කවුළු පැනලයක් ලිහිල් වීමත් සමග මෙම භයජනක සිදුවීම ඇති විය. කවුළුව හදිසියේ ලිහිල් වීම අනතුරුදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළ අතර, ආසන්නතම ආසනයේ සිටි මගියා වාතය පිටතට ඇද ගෙන යාමේ අනතුරට ලක් විය.
ආසන්නයේ සිටි මගීන් අතර භීතිය පැතිරෙද්දී, යාත්රාවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී තත්ත්වය පාලනය කළේය. ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය ගමන අත්හැර, සියලු මගීන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව ප්රමුඛ කොට, යාත්රාව ග්රීසිය වෙත නැවත හැරවීමට ක්ෂණිකව තීරණය කළේය.
හදිසි ආපසු ගමන
ගුවන් යාත්රාව හැරවී, පිටත්ව ගිය ගුවන් තොටුපළටම ආරක්ෂිතව ගොඩ බැස්සේය. යාත්රාව ආපසු පැමිණීමෙන් පසු, අධිකාරීන් සහ භූමි කාර්ය මණ්ඩලය නිසි පිළිගැනීම සඳහා සූදානමින් සිටියේය. මගීන්ට තවදුරටත් කිසිදු සිදුවීමකින් තොරව යාත්රාවෙන් බැසීමට හැකි විය.
ගුවන් ගමන් ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම නැවතත් ගුවන් යාන නඩත්තු ප්රමිතීන් සහ මගී ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ මහජන අවධානය යොමු කර ඇත. විශේෂයෙන්, ව්යාපාරික යුරෝපීය මාර්ගවල ක්රියාත්මක වන අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සම්බන්ධයෙන් මෙය වැඩි අවධානයක් දිනාගෙන ඇත. ගුවන් ගමන් ආරක්ෂණ විශේෂඥයෝ දිගු කලක් තිස්සේ, මෙවැනි යාන්ත්රික දෝෂ වැළැක්වීම සඳහා දැඩි පියාසැරි පෙර-පරීක්ෂණවල තීරණාත්මක වැදගත්කම අවධාරණය කර ඇත.
- මෙම ගුවන් ගමන ක්රියාත්මක කළේ යුරෝපයේ ප්රමුඛ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවාවන්ගෙන් එකක් වන රයන්එයාර් සමාගම විසිනි.
- ග්රීසිය වෙතින් ගුවන් යාත්රාව පිටත්ව ටික වේලාවකට පසු කවුළුව ලිහිල් විය.
- ගුවන් යාත්රාව හදිසි ආපසු ගමනකින් පිටත්ව ගිය ගුවන් තොටුපළ වෙත ආපසු පැමිණියේය.
- මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් මරණ ගණනාවක් වාර්තා නොවීය.
වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට රයන්එයාර් සමාගම මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. කවුළු දෝෂයේ නිශ්චිත හේතුව සහ පියාසැරි පෙර-ආරක්ෂණ පරීක්ෂණවල ඇතිවිය හැකි දුර්වලතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙවැනි සිදුවීම් සාමාන්ය ගුවන් ගමන් වලටත් ආවේනික අවදානම් ඇති බවත්, ගුවන් ගමන් අධිකාරීන් සියලු ගුවන් සේවා ආයතනවල ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීමේදී අවදියෙන් සිටිය යුතු බවත් දැඩිව සිහිපත් කරවයි.
බලපෑමට ලක් වූ ගුවන් ගමනේ සිටි මගීන් මෙම අත්දැකීමෙන් සසල වී ඇති බව වාර්තා වේ. යුරෝපීය ගුවන් තොටුපළ හරහා ගමන් කරන ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන් සහ නිතර ගමන් කරන අය, තමන් තෝරා ගන්නා ගුවන් සේවාවල ආරක්ෂණ වාර්තා පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටෙන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.