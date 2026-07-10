මරාගෙන මැරෙන කලහයකින් සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව බන්ධනාගාර ඉතිරිම් ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී
දරුණු කලහයකදී සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන දරුණු ඉතිරිම් අර්බුදය විසඳීමට බලධාරීන් ක්රියාත්මක වී ඇති අතර, රටේ සම්පූර්ණ බන්ධනාගාර ජාලය පුරා හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සිදු කරන ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල වෙමින් පවතී.
ක්රියාමාර්ග ගැනීමට බලකළ ඛේදවාචකය
සිරකරුවන් 28 දෙනෙකුගේ ජීවිත හානි කළ මාරාන්තික කලහය, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවති භයානක ලෙස ඉතිරිව ඇති තත්ත්වයන් කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත. මෙම සිදුවීම කණගාටුදායක転换 ලක්ෂ්යයක් ලෙස ක්රියා කළ අතර, සනාත ආධාරකරුවන් සහ බන්ධනාගාර සුභසාධන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ ප්රලයකාරී ප්රතිවිපාකවලට මේ තත්ත්වය හේතු විය හැකි බව නිලධාරීන් හට ඒත්තු ගැන්වීමට එය සමත් විය.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය, සංවිධානය කිරීමට සැලසුම් කළ ධාරිතාවට වඩා කොතෙකුත් වැඩි සිරකරුවන් රඳවාගෙන, වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිශ්චිත ධාරිතාවෙන් ඔබ්බට ක්රියා කර ඇත. ඉතිරිම් තත්ත්වය 緊张情绪, ප්රචණ්ඩත්වය සහ රඳවාගත් පුද්ගලයන්ගේ මූලික ජීවන මට්ටම් පිරිහීමට හේතු වන කාල බෝම්බයක් බව විශේෂඥයන් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.
රජයේ ප්රතිචාරය
මාරාන්තික නොසන්සුන්තාවෙන් පසු, ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන් බන්ධනාගාර පද්ධතිය මත පැවති බර අඩු කිරීම සඳහා පියවර ක්රියාත්මක කිරීමේ අදහස ප්රකාශ කර ඇත. යෝජිත ප්රතිසංස්කරණවල නිශ්චිත විස්තර තවමත් සකස් කෙරෙමින් පවතින නමුත්, දැනට පවතින තත්ත්වය තිරසාර නොවන බවත් තවදුරටත් ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීමට ක්ෂණික පියවර අවශ්ය බවත් නිලධාරීන් පිළිගෙන ඇත.
කලහයෙන් පසු මතු වූ පුළුල් ගැටලු අතරින් ප්රධාන වන්නේ, කිසිදු වරදකට දෝෂාරෝපණය නොලද රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් — සිරගත ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නිරූපණය කරන — ඉහළ අනුපාතයයි. නඩු විභාග ත්වරාන්විත කිරීමට සහ දිගු පූර්ව-නඩු රඳවා ගැනීමේ කාල සීමා අඩු කිරීමට හේතු වන නෛතික හා අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ, ඕනෑම අර්ථවත් විසඳුමක තීරණාත්මක සංරචක ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
පද්ධතිමය විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පද්ධතිමය ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිරිම් ගැටලුව නව සංසිද්ධියක් නොවේ. රටේ ප්රතිකාරක පද්ධතිය, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත්, ප්රමාණවත් යටිතල පහසුකම් නොමැතිකම සහ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ නඩු රාශියකින් බාධා ඇති වෙමින්, ඒ හරහා ගමන් කරන පුද්ගලයන්ගේ ප්රමාණය සමඟ කටයුතු කිරීමට ඓතිහාසිකව අපහසු වී ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ නිල ධාරිතාවෙන් ඔබ්බට ක්රියාත්මක වී ඇත
- සිරකරුවන් විශාල සංඛ්යාවක් නඩු විභාගය බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් ය
- සිරකරු සුභසාධනය පිළිබඳ උත්සුකයන් මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් විසින් නැවත නැවතත් මතු කර ඇත
- අධිකරණ නඩු රාශිය ඉතිරිම් ගැටලුවේ ප්රධාන හේතුකාරකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ
සැබෑ හා ස්ථිර ප්රතිසංස්කරණවලට අවශ්ය වන්නේ යුක්ති, නෛතික සහ බන්ධනාගාර පරිපාලන අංශ ජාලගත කරගත් සම්බන්ධීකෘත ප්රවේශයක් බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙයි. හුදකලා පියවරයන් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජනගහනයට හදිසිව අවශ්ය පද්ධතිමය වෙනස ලබා දීමට ඉඩ නැති බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
වගකීම් ඉල්ලා සිටීම
සිරකරුවන් 28 දෙනෙකුගේ මරණය, කලහයට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් ද අවුස්සා ඇත. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නෛතික ආධාරකරුවන්, රැකවරණ යුතුකමේ ඕනෑම අපරාධයකට වගකිව යුත්තන් ව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.