Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාර්ලිමේන්තු කමිටුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් භාණ්ඩාගාර අලාභය සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස තීරණය කරයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාර්ලිමේන්තු කමිටුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් භාණ්ඩාගාර අලාභය සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය බහු-මිලියන ඩොලර් රාජ්‍ය අරමුදල් අලාභය පිටුපස සයිබර් ප්‍රහාරයක් ඇති බව පෙන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කමිටුවක් නිගමනය කර ඇත්තේ, රටේ භාණ්ඩාගාරයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අහිමිවීම සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් බවය. මෙය දූපත් රාජ්‍යයේ ඉහළම රාජ්‍ය මට්ටමින් නිල වශයෙන් පිළිගත් සයිබර් ආශ්‍රිත මූල්‍ය කඩකිරීම් අතරින් වඩාත් වැදගත් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

කමිටු නිගමන

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය පරීක්ෂා කිරීමේ 임무ය පවරා ගත් පාර්ලිමේන්තු පුවරුව තීරණය කළේ, සැලකිය යුතු මුදල් සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුමක් ලෙස සංලක්ෂිත ක්‍රියාවලියක් හරහා භාණ්ඩාගාර ගිණුම්වලින් සූරාගත් බවය. මෙම නිගමනය කලින් අභ්‍යන්තර රජයේ සැලකිල්ලක් ව පැවති කරුණකට නිල ව්‍යවස්ථාදායක බලය ලබා දෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ආරක්ෂණ යටිතල ව්‍යුහයේ ශක්තිය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි.

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් — ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන සිය ගණනකට සමාන — අලාභය, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් මිදෙමින් සිටින රටකට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් නියෝජනය කරයි.

රාජ්‍ය මූල්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

කමිටුවේ තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරය සහ ආශ්‍රිත මූල්‍ය ආයතන තුළ සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවත ගවේෂණයක් අවුලුවාලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දකුණු ආසියාව පුරා රාජ්‍ය මූල්‍ය පද්ධති ක්‍රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් පවතින සයිබර් තර්ජනවලට ගොදුරු වීමේ සම්භාවිතාවක් ඇති බවට විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෙම සිදුවීම ඒ ගැනී සදාහ සනාථ කරන බව පෙනේ.

  • කඩකිරීමට භාණ්ඡාගාර අරමුදල්වලින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අලාභය සම්බන්ධ විය
  • නිල පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් විසින් සිදුවීම නිල වශයෙන් සයිබර් අපරාධයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත
  • නිගමනය රජයේ සයිබර් ආරක්ෂා සූදානම පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කරයි

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

පාර්ලිමේන්තු තීරණය, කඩකිරීම සිදු වූ ආකාරය, ඊට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද, සහ එවැනි අලාභයකට ඉඩ සලසූ ක්‍රමානුකූල අසාර්ථකතා මොනවාද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ண විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විපක්ෂ නීතිඥවරුන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිනට ගත් ඕනෑම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගවල විස්තර ද ඊට ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ය立直 කිරීම ඉදිරියට ගෙන යන විට, මේ ආකාරයේ සිදුවීම් රාජ්‍ය මූල්‍ය ආරක්ෂා කිරීමේ රජයේ හැකියාව පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් ඛාදනය කිරීමට තර්ජනය කරයි. සයිබර් අපරාධය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අත්අඩංගුවකට ගැනීමක් හෝ නිල චෝදනාවක් පිළිබඳ බලධාරීන් තවමත් ප්‍රසිද්ධියේ නිවේදනය කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරුතාන්කේර්ණි තමිල් ගම්වාසීන් හමුදාවේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයට එරෙහිව නොනැමී සිටිති Sinhala

මාරුතාන්කේර්ණි තමිල් ගම්වාසීන් හමුදාවේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයට එරෙහිව නොනැමී සිටිති

මාරුතාන්කේර්ණි හි දෙමළ පදිංචිකරුවන්, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සිවිල් ඉඩම් හමුදා අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධව දිගු කලක් තිස්සේ පැවතෙන ආරවුලේ නවතම පරිච්ඡේදය ලෙස,…

10 Jul 2026 Discuss
භයානක අවකාශ බිය: ග්‍රීසිය ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී රයන්එයාර් යාත්‍රාවේ කැබිනය් කවුළුවක් ලිහිල් වී මගියෙකු පාහේ විසිවෙයි Sinhala

භයානක අවකාශ බිය: ග්‍රීසිය ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී රයන්එයාර් යාත්‍රාවේ කැබිනය් කවුළුවක් ලිහිල් වී මගියෙකු පාහේ විසිවෙයි

රයන්එයාර් ගුවන් යාත්‍රාවක මගියෙකුට සිකුරාදා දිනයේ දරුණු අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්නට සිදු විය. කැබිනය් කවුළුවක් අහස් ගැවසෙමින් සිටියදී ලිහිල් වී, එම මගියා ගුවන්…

10 Jul 2026 Discuss
මරාගෙන මැරෙන කලහයකින් සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ඉතිරිම් ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී Sinhala

මරාගෙන මැරෙන කලහයකින් සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ඉතිරිම් ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී

දරුණු කලහයකදී සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන දරුණු ඉතිරිම් අර්බුදය විසඳීමට බලධාරීන්…

10 Jul 2026 Discuss