පාර්ලිමේන්තු කමිටුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් භාණ්ඩාගාර අලාභය සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස තීරණය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාදායකය බහු-මිලියන ඩොලර් රාජ්ය අරමුදල් අලාභය පිටුපස සයිබර් ප්රහාරයක් ඇති බව පෙන්වා දෙයි
ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කමිටුවක් නිගමනය කර ඇත්තේ, රටේ භාණ්ඩාගාරයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අහිමිවීම සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක ප්රතිඵලයක් බවය. මෙය දූපත් රාජ්යයේ ඉහළම රාජ්ය මට්ටමින් නිල වශයෙන් පිළිගත් සයිබර් ආශ්රිත මූල්ය කඩකිරීම් අතරින් වඩාත් වැදගත් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
කමිටු නිගමන
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය පරීක්ෂා කිරීමේ 임무ය පවරා ගත් පාර්ලිමේන්තු පුවරුව තීරණය කළේ, සැලකිය යුතු මුදල් සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුමක් ලෙස සංලක්ෂිත ක්රියාවලියක් හරහා භාණ්ඩාගාර ගිණුම්වලින් සූරාගත් බවය. මෙම නිගමනය කලින් අභ්යන්තර රජයේ සැලකිල්ලක් ව පැවති කරුණකට නිල ව්යවස්ථාදායක බලය ලබා දෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය ආරක්ෂණ යටිතල ව්යුහයේ ශක්තිය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් — ශ්රී ලංකා රුපියල් මිලියන සිය ගණනකට සමාන — අලාභය, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් මිදෙමින් සිටින රටකට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් නියෝජනය කරයි.
රාජ්ය මූල්ය ආරක්ෂාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
කමිටුවේ තීරණය ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරය සහ ආශ්රිත මූල්ය ආයතන තුළ සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවත ගවේෂණයක් අවුලුවාලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දකුණු ආසියාව පුරා රාජ්ය මූල්ය පද්ධති ක්රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් පවතින සයිබර් තර්ජනවලට ගොදුරු වීමේ සම්භාවිතාවක් ඇති බවට විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෙම සිදුවීම ඒ ගැනී සදාහ සනාථ කරන බව පෙනේ.
- කඩකිරීමට භාණ්ඡාගාර අරමුදල්වලින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අලාභය සම්බන්ධ විය
- නිල පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් විසින් සිදුවීම නිල වශයෙන් සයිබර් අපරාධයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත
- නිගමනය රජයේ සයිබර් ආරක්ෂා සූදානම පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
පාර්ලිමේන්තු තීරණය, කඩකිරීම සිදු වූ ආකාරය, ඊට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද, සහ එවැනි අලාභයකට ඉඩ සලසූ ක්රමානුකූල අසාර්ථකතා මොනවාද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ண විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විපක්ෂ නීතිඥවරුන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිනට ගත් ඕනෑම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ගවල විස්තර ද ඊට ඇතුළත් වේ.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ය立直 කිරීම ඉදිරියට ගෙන යන විට, මේ ආකාරයේ සිදුවීම් රාජ්ය මූල්ය ආරක්ෂා කිරීමේ රජයේ හැකියාව පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් ඛාදනය කිරීමට තර්ජනය කරයි. සයිබර් අපරාධය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අත්අඩංගුවකට ගැනීමක් හෝ නිල චෝදනාවක් පිළිබඳ බලධාරීන් තවමත් ප්රසිද්ධියේ නිවේදනය කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.