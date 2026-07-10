Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරුතාන්කේර්ණි තමිල් ගම්වාසීන් හමුදාවේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයට එරෙහිව නොනැමී සිටිති

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරුතාන්කේර්ණි තමිල් ගම්වාසීන් හමුදාවේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයට එරෙහිව නොනැමී සිටිති

මාරුතාන්කේර්ණි හි දෙමළ පදිංචිකරුවන්, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සිවිල් ඉඩම් හමුදා අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධව දිගු කලක් තිස්සේ පැවතෙන ආරවුලේ නවතම පරිච්ඡේදය ලෙස, ශ්‍රී ලංකා හමුදාව තම ප්‍රජාවේ ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමට ගත් උත්සාහය නතර කිරීමට මැදිහත් වී සිටිති.

පදිංචිකරුවන් හමුදා පැවැත්මට මුහුණ දෙති

2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු හමුදා නිවාස සංකීර්ණයේ නිරන්තර ඇදගැනීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ බොහෝ ප්‍රජාවන් මෙන් මාරුතාන්කේර්ණි ද වසර ගණනාවක් සංකූලතාවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ස්ථානීය දෙමළ ගම්වාසීන් හමුදා නිලධාරීන්ට ඉඩමේ පාලනය ලබා ගැනීම වැළැක්වීමට සෘජුවම මැදිහත් වූහ.

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහය පිළිබඳව දැනගත් වහාම පදිංචිකරුවන් ශීඝ්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ බවට වාර්තා වන අතර, ඔවුහු එම ක්‍රියාව අවහිර කිරීමට ශාරීරිකව රොක් වූ අතර ප්‍රජාව තුළ මෙම සිදුවීම කෙරෙහි පුළුල් අවධානය ද යොමු කළහ.

පුළුල් ගැටළු රටාවක්

මාරුතාන්කේර්ණි හි සිදුවීම කිසිසේත් හුදෙකලා සිදුවීමක් නොවේ. සන්නද්ධ ගැටුම අවසන් වී දශකයකට වඩා කාලයක් ගතවී ඇතත්, උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ ප්‍රජාවන් පෞද්ගලික හා ප්‍රජා ඉඩම් කෙරෙහි හමුදා ආක්‍රමණය සම්බන්ධව නැවත නැවතත් සීනු නාද කර ඇත.

  • උතුරු පළාතේ විශාල ඉඩම් විහිදෙන් හමුදා පාලනය යටතේ පවතින නිසා, පදිංචිකරුවන්ට තම ඉඩම්වලට නැවත පැමිණීමට හෝ ඒවා පූර්ණ ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.
  • දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන, කොළඹ අනුප්‍රාප්තික ආණ්ඩු වලින් නිරන්තරයෙන්ම හමුදාව සතු ඉඩම් නිදහස් කිරීම වේගවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.
  • ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන ද ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියාවට ප්‍රධාන බාධාවක් ලෙස ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ඉස්මතු කර දක්වා ඇත.

රජයේ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ඉල්ලීම්

සාමාන්‍ය දෙමළ සිවිල් වැසියන් හමුදාවට සෘජුවම ගැටීමට දක්වන කැමැත්ත, තම ඉඩම් කෙරෙහි ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් නොතකා හරිනු ලැබේ යයි හැඟෙන ප්‍රජාවන් දරන කලකිරීමේ ගැඹුර පිළිබිඹු කරයි.

දෙමළ උද්ඝෝෂණ කණ්ඩායම් තර්ක කරන්නේ, හමුදාව සිවිල් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, ආරවුල් සහිත භූමියේ වාණිජ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම හා ප්‍රධාන වශයෙන් දෙමළ ප්‍රදේශවල සිය පැවැත්ම පුළුල් කිරීම ඉදිරියේ අර්ථවත් සංහිඳියාවක් ඇතිවිය නොහැකි බවයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය කාලෙන් කාලයට උතුරු හා නැගෙනහිරෙහි හමුදා ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශ කර ඇතත්, විවේචකයන් පවසන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීම මන්දගාමී හා අසම්පූර්ණ බවත්, ඒ නිසා යුද කාලය තුළ විස්ථාපනය වූ ඉඩම්වලට ආපසු යාමට බොහෝ පවුල්වලට නොහැකිව ඇති බවත්ය.

දෙමළ ප්‍රජාවට ඇති වැදගත්කම

මාරුතාන්කේර්ණි පදිංචිකරුවන් සඳහා, මෙම මැදිහත්වීම තම නීත්‍යානුකූල ඉඩම ලෙස සලකන දෙය ආරක්ෂා කිරීමේ අධිෂ්ඨානශීලී උත්සාහයක් නියෝජනය කරයි. යුද්ධයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සිවිල් ජනතාව හා හමුදාව අතර පවතින නිරන්තර 緊張තාව මෙම සිදුවීම අවධාරණය කරන අතරම, ඉඩම් හිමිකම් සම්බන්ධව රජය විනිවිද භාවයෙන් හා ඉක්මන් ලෙස කටයුතු කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව ද ඉස්මතු කරයි.

ගැටුමේ ක්ෂණික ප්‍රතිඵලය හෝ රාජ්‍ය හමුදාවේ හෝ රජයේ නිල ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාවේදී නොලැබී තිබිණ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාර්ලිමේන්තු කමිටුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් භාණ්ඩාගාර අලාභය සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස තීරණය කරයි Sinhala

පාර්ලිමේන්තු කමිටුව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් භාණ්ඩාගාර අලාභය සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය බහු-මිලියන ඩොලර් රාජ්‍ය අරමුදල් අලාභය පිටුපස සයිබර් ප්‍රහාරයක් ඇති බව පෙන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කමිටුවක් නිගමනය…

10 Jul 2026 Discuss
භයානක අවකාශ බිය: ග්‍රීසිය ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී රයන්එයාර් යාත්‍රාවේ කැබිනය් කවුළුවක් ලිහිල් වී මගියෙකු පාහේ විසිවෙයි Sinhala

භයානක අවකාශ බිය: ග්‍රීසිය ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී රයන්එයාර් යාත්‍රාවේ කැබිනය් කවුළුවක් ලිහිල් වී මගියෙකු පාහේ විසිවෙයි

රයන්එයාර් ගුවන් යාත්‍රාවක මගියෙකුට සිකුරාදා දිනයේ දරුණු අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්නට සිදු විය. කැබිනය් කවුළුවක් අහස් ගැවසෙමින් සිටියදී ලිහිල් වී, එම මගියා ගුවන්…

10 Jul 2026 Discuss
මරාගෙන මැරෙන කලහයකින් සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ඉතිරිම් ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී Sinhala

මරාගෙන මැරෙන කලහයකින් සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව බන්ධනාගාර ඉතිරිම් ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගනී

දරුණු කලහයකදී සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු මිය යාමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන දරුණු ඉතිරිම් අර්බුදය විසඳීමට බලධාරීන්…

10 Jul 2026 Discuss