නේගම්බෝ බන්ධනාගාර ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ බිඳ වැටුණු ප්රතිසංස්කරණ පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරයි
දිගු කලක් නොසලකා හළ අර්බුදයක්
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම්වල තත්ත්වය පිළිබඳ බොහෝ කලෙකින් ඉටු විය යුතු වූ විභාගයකට රටේ අවධානය යොමු කර ඇත. අහිමි වූ ජීවිත කෙරෙහි මහජන ශෝකය හා කෝපය නිසි ලෙස කේන්ද්රගත වී ඇතත්, මෙම සිදුවීම මතුපිට ඉරා දමා දශක ගණනාවක් තිස්සේ බන්ධනාගාර තාප්ප පිටුපස හොල්මන් කරමින් පැවති, කිසිවෙකු සොයා නොගිය, ඊටත් වඩා ගැඹුරු හා ක්රමවේද ගතිකොට ඇති අර්බුදයක් හෙළිදරව් කර ඇත.
මූලික කරුණ: අමානුෂික තත්ත්වයන්
මෙම ඛේදවාචකයේ හරය ලෙස පවතින්නේ කළකිරවන සත්යයකි: ශ්රී ලංකාව පුරා සිරකරුවන් දහස් ගණනක් මූලික මානව හිමිකම් ප්රමිතීන්ට බෙහෙවින් පහළ තත්ත්වයන් යටතේ රඳවා තබාගෙන සිටිති. දරුණු ජනාකීර්ණභාවය, ප්රමාණවත් නොවූ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, සෞඛ්ය සේවාවන්ට ඇති දුර්වල ප්රවේශය සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ නිදන්ගත හිඟය, හිරිකිතකිරීමෙන් පිරි ඒ හා සමානවම භයානක පරිසරයන් නිර්මාණය කර ඇත.
බන්ධනාගාර, ඒවායේ සැබෑ ස්වභාවයෙන්ම, පුද්ගලයන් සමාජයෙන් ඉවත් කරයි. නමුත් සමාජයෙන් ඉවත් කිරීම කිසිවිටෙකත් මානවීය ගෞරවයෙන් ඉවත් කිරීමක් විය යුතු නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම් තුළ ලේඛනගත කොට ඇති තත්ත්වයන් සිරකරුවන් අතිමහත් ප්රමාණයකට, ඒ වෙනස අාකල්ප ශේෂ නැතිව සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
අධිකරණ ක්රමයේ අමතක වූ භාගය
ශ්රී ලංකාවේ යුක්තිය පිළිබඳ සංවාදය දිගු කලක් තිස්සේ අධිකරණ, දඬුවම් නියම කිරීම සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි අවධාරණය කොට ඇත. බන්ධනාගාර දොරටු වැසුණු පසු සිදු වන දෙය කෙරෙහි එය කලාතුරකින් යොමු වේ. එහෙත් දණ්ඩනය පමණක් නොව, ප්රතිවාසිකරණය ඕනෑම නවීන ප්රතිසංස්කරණ දර්ශනයක මූලාශ්රය විය යුතු යැයි සැලකේ.
- ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු අනුපාතයක් කිසිදු වැරදිකාරිත්වයකට නොදැනගත් රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ගෙන් සමන්විත වේ.
- බන්ධනාගාර තුළ මානසික සෞඛ්ය සහාය ලබා දීම ශ්රේෂ්ඨ ලෙස අරමුදල් හිඟ වන අතර සිරකරුවන්ට ලබා ගැනීම බොහෝ දුරට කළ නොහැකිය.
- වෘත්තීය පුහුණු හා ප්රතිවාසිකරණ වැඩසටහන්, ඒවා පවතිනා තැන්වලදී, අනනුකූල ලෙස ක්රියාත්මක කොට දුර්වල ලෙස සම්පත් සපයා ඇත.
- බොහෝ පහසුකම්වල බන්ධනාගාර යටිතල ව්යූහය යටත් විජිත යුගයට දිව ගොස් තිබෙන අතර, ඒවා අර්ථවත් ලෙස යාවත්කාලීන කොට නොමැත.
වගවීම අධිකරණ ශාලාවෙන් නතර නොවිය යුතුය
නේගම්බෝ සිදුවීම ආරම්භක ප්රවෘත්ති චක්රය ඉදිරියට ගිය පසු පසුබිමට මැකී යාමට ඉඩ දිය නොහැකිය. ශ්රී ලාංකිකයෝ සිදු වූ දෙය, වගකිව යුත්තේ කවුරුන් ද, සහ එවැනි ඛේදවාචකයකට ඉඩ දුන් ව්යූහාත්මක අසාර්ථකතා මොනවාද යන්න පිළිබඳ විනිවිද භාවයෙන් හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට සුදුස්සෝ ය.
දඬුවම් නියම කරන මොහොතේ යුක්තිය අවසන් නොවේ. එය රාජ්ය ආයතන සමඟ ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුවේ සෑම අවධියකදීම — කූඩු ගාන කාලය ද ඇතුළුව — පුද්ගලයෙකු සමඟ ගමන් කළ යුතුය.
මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ සිරකරුවන්ට සලකන ආකාරය සමස්ත යුක්තිය කෙරෙහි සමාජයේ කැපවීමේ සෘජු පිළිබිඹුවක් බවයි. එම මිනුමෙන් ශ්රී ලංකාවට ආවරණය කළ යුතු සැලකිය යුතු ක්ෂේත්ර ඇත.
ඉදිරි මාර්ගය
අර්ථවත් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණයකට ඇමති ප්රකාශයකට හෝ කෙටිකාලීන විමර්ශනයකට වඩා වැඩි දෙයක් අවශ්ය වේ. එය ව්යවස්ථාපිත ක්රියාමාර්ග, නිරන්තර ආයෝජනයක් සහ රඳවා සිටින අය කෙරෙහි මහජනතාවගේ ආකල්පවල සැබෑ වෙනසක් ඉල්ලා සිට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.