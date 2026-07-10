වසර 35ක් වසා තිබූ පාලලි පුරාණ කෝවිල් මාර්ගය යළි විවෘත කිරීමට හමුදාව එකඟ වෙයි
උතුරු පළාතේ ප්රජාවන් සඳහා වැදගත් වූ තීරණයක් ලෙස, දශක තුනකට අධික කාලයක් සීමා කර තිබූ පාලලි ප්රදේශයේ කෝවිලකට යාමට ඇති මාර්ගය යළි විවෘත කිරීමට ශ්රී ලංකා හමුදාව එකඟ වී ඇති අතර, එමගින් නිදහසේ පුදපූජා පැවැත්වීමේ අයිතිය දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටි දෙමළ භක්තිකයන්ට සහනයක් සහ ආශාවක් ලැබී ඇත.
දශක ගණනාවක් පුරා පැවති ප්රවේශ සීමාවන්
එම මාර්ගය වසර 35කට ආසන්න කාලයක් වසා තිබූ අතර, ඒ කාලය තුළ සිවිල් යුද්ධය절정යට පත් වූ අවධිය සහ එහි දිර්ඝ ප්රතිවිපාක ද ඇතුළත් වේ. එම වසා දැමීම හේතුවෙන් සිවිල් වැසියන්ට, විශේෂයෙන් දෙමළ වාසීන්ට සහ හින්දු භක්තිකයන්ට, සෘජු හා සාම්ප්රදායික මාර්ගය ඔස්සේ කෝවිලට ළඟා වීමේ හැකියාව අහිමි වූ නිසා, බොහෝ දෙනෙකු දිගු වක්ර මාර්ග ඔස්සේ ගොස් හෝ සංචාර සම්පූර්ණයෙන් අතහැර දමන්නට සිදු විය.
පීඩාවට පත් ප්රජාවන් සඳහා, එම කෝවිල ගැඹුරු ආගමික හා සාංස්කෘතික වැදගත්කමක් දරයි. එයට නිදහසේ ප්රවේශ වීමේ හැකියාව දිගු කලක් නොතිබීම, රටේ උතුරේ ඉඩම් මත දශක ගණනාවක් පවතින ගැටුම් සහ හමුදා පාලනය ඉතිරි කළ තුවාල රාශියෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත.
පිළිගත හැකි එකඟතාවයක්
මාර්ගය යළි විවෘත කිරීමට හමුදාව ලබා දුන් එකඟතාව, 2009 යුද්ධය අවසන් වී බොහෝ කලකට පසුවත් විශාල භූමි ප්රදේශ හමුදා පාලනය යටතේ පවතින උතුරු පළාතේ සිවිල් ජීවිතය සාමාන්ය තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්රමානුකූල ක්රියාවලියේ කැපී පෙනෙන පියවරක් සනිටුහන් කරයි. උද්ඝෝෂණ කණ්ඩායම් සහ ප්රාදේශීය වාසීන් ප්රජාවන්ට ඉඩම් ආපසු ලබා දීමට සහ ප්රවේශ මාර්ග ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට බලධාරීන් කෙරෙහි නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් යොමු කර ඇත.
මෙම තීරණය දෙමළ ප්රජා නායකයන් සහ ආගමික සංවිධාන විසින් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, ප්රමාද වූවද, ප්රතිසන්ධාන කිරීම සහ මූලික සිවිල් අයිතිවාසිකම් ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා ධනාත්මක අභිමුඛ ඉංගිතයක් ලෙස ඔවුහු සලකති.
ඉඩම් ආපසු ලබා දීමේ පුළුල් සන්දර්භය
පාලලි කෝවිල් මාර්ගය යළි විවෘත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර හමුදා-පාලිත ඉඩම් ආපසු ලබා දීම සම්බන්ධ පුළුල් ජාතික සංවාදයේ කොටසක් වේ. වසර ගණනාවක් පුරා රජය විසින් නැවත නැවතත් ලබා දුන් පොරොන්දු තිබියදීත්, ප්රගතිය බොහෝ විට මන්දගාමී හා ඛණ්ඩිත ස්වභාවයේ විය, එමගින් බොහෝ පවුල් ඔවුන්ගේ පෙළපත් ඉඩම් සහ පූජාස්ථාන වලින් වෙන් ව සිටිනු ලැබීය.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් තර්ක කරන්නේ ඉඩම් මුදා හැරීම සහ දෙමළ ප්රජාවන් සඳහා සාංස්කෘතික හා ආගමික නිදහස් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත ක්රියාමාර්ග නොගෙන සැබෑ ප්රතිසන්ධානයක් ළඟා කර ගත නොහැකි බවයි. නවතම සිදුවීම, විෂය පථය සීමිත වුවත්, එවැනි ගැටළු නිල මට්ටමේදී සළකා බලනු ලබන බවට දිරිගන්වන සංඥාවක් ලෙස දැකිය හැකිය.
මාර්ගය විධිමත් ලෙස නැවත විවෘත කරන්නේ කවදාද සහ ඉදිරි සිවිල් ප්රවේශය පාලනය කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න තවමත් නොදන්නා කරුණකි. ප්රජා නායකයන් ක්රියාවලිය තවදුරටත් ප්රමාද නොවී ඉදිරියට ගෙන යෑම සහතික කිරීම සඳහා හමුදා හා සිවිල් බලධාරීන් සමඟ අඛණ්ඩව සාකච්ඡා කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.