ඇමරිකාවේ විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ සැකය වර්ධනය වන මධ්යයේ ඉන්දියාව හා ජපානය සඟවා-යාත්රා සන්ධානයක් ගොඩනඟයි
ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ප්රධාන සන්ධාන රටවල් අතර ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක කැපවීම් කෙරෙහි විශ්වාසය කෙමෙන් සැලෙමින් පවතින මෙකල, ඉන්දියාව සහ ජපානය නාවික යුද නෞකා සඳහා සඟවා තාක්ෂණය (stealth technology) ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, මෙය ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ වෙනස්වන ජෝතිමය සබඳතා පිළිබිඹු කරන වැදගත් ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයකි.
උපායමාර්ගික අවශ්යතාවය මත රැඳි ගිවිසුමක්
මෙම ගිවිසුමේ මූලික කරුණ වන්නේ ඉන්දීය නාවික නෞකාවලට රේඩාර් ග්රහණයෙන් මිදෙන ඇන්ටෙනා පද්ධති සවිකිරීමයි. යුද නෞකා සතුරු රේඩාරයට හසු නොවන පරිදි සිඟිති කරන මෙම නවීනතම තාක්ෂණය ඔස්සේ නව දිල්ලිය හා ටෝකියෝව අතර හමුදා සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතී. ව්යාප්ත ආසියානු රංගනයේ බල සමතුලිතතාව පිළිබඳ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන ගැටළු ගැන දෙරටම එකම ස්ථාවරයක සිටී.
මෙම ගිවිසුමේ කාලය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. සාම්ප්රදායික ප්රාදේශීය හවුල්කරුවන් අතර ඇමරිකාව විශ්වාසදායී ආරක්ෂක ඇපකරුවෙකු ලෙස ක්රියා කරයිද යන්න ගැන ප්රශ්නයක් ඇති වී ඇති අතර, රටවල් දෙකම ඒ හේතුවෙන් වැඩිවැඩියෙන් එකිනෙකා දෙසට හැරෙමින් සිටී.
චීනයේ නාවික ව්යාප්තිය බිය උපදවයි
ඉන්දියා-ජපාන සඟවා-යාත්රා මුලපිරීම හුදකලාව සිදු නොවේ. චීනය පකිස්තානය සමඟ සිය නාවික සහයෝගිතාව ක්රියාශීලීව ගැඹුරු කර ගනිමින් සිටින පසුබිම සෘජුවම මෙහි බලපෑ ඇත. නව දිල්ලියේ ආරක්ෂක සැලසුම්කරුවන් කළබලයට පත් කර ඇති මෙම සංවර්ධනය, ඉන්දියාව සිය නාවික හමුදාව නවීකරණය කර ශක්තිමත් කිරීමේ ත්වරණයට සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර හදිසිභාවයක් එකතු කර ඇත.
ජපානය සඳහාද අභිප්රේරණ ඒ හා සමානව ප්රබල වේ. චීනයේ වේගවත් නාවික ව්යාප්තිය ගැඹුරු නොසන්සුන්තාවයෙන් නරඹන ටෝකියෝව, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් ආරක්ෂා-කාර්මික සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීම, කලාපීය ජලයන්හි වඩාත් ආධිපත්යකාමී බේජිං ආණ්ඩුවට එරෙහිව ප්රායෝගික ආවරණයක් ලෙස සලකයි.
ඉන්දු-පැසිෆික් පෙළගැස්මේ පුළුල් වෙනසක්
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන්හි පුළුල් නැවත සකස් කිරීමේ කොටසක් ලෙස මෙම ගිවිසුම දැකිය හැකි බවයි. වොෂිංටනයේ ආරක්ෂක කුඩය මත පාහේ සම්පූර්ණයෙන් රඳා පැවති රාජ්යයන් දැන් ස්වාධීනව සිය ආරක්ෂක හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික හා බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ක්රියාශීලීව ගවේෂණය කරමින් සිටී.
- සඟවා-යාත්රා ඇන්ටෙනා තාක්ෂණය ඉන්දීය යුද නෞකාවලට සැලකිය යුතු ලෙස අඩු රේඩාර් හඳුනාගැනීමේ ස්වභාවයකින් ක්රියා කිරීමට ඉඩ සලසනු ඇත
- මෙම හවුල්කාරිත්වය ඉන්දියාව හා ජපානය අතර පවතින ආරක්ෂක සහයෝගිතා රාමු මත ගොඩනැගෙයි
- රටවල් දෙකම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා ඕස්ට්රේලියාව සමඟ කොවාඩ් (Quad) සමූහයේ සාමාජිකයන් වේ
ආරක්ෂක තාක්ෂණයෙහි ස්වාශ්රිතතාව තවදුරටත් සුඛෝපභෝගයක් නොව උපායමාර්ගික අත්යාවශ්යතාවයක් බවට නව දිල්ලිය හා ටෝකියෝව අතර ඇති ඒකාබද්ධ අවබෝධය මෙම ගිවිසුමෙන් පිළිබිඹු වේ.
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ අනෙකුත් රටවල් සඳහා, ශක්තිමත් ඉන්දියා-ජපාන නාවික අක්ෂයක් සංවර්ධනය වීම සැලකිය යුතු ඇඟවීම් රැසක් දරයි. ඉන්දියන් සාගරය ලෝකයේ ඉතාමත් උපායමාර්ගිකව වැදගත් ජල මාර්ගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, එහි ප්රධාන ක්රියාකාරීන් අතර නාවික බල සමතුලිතතාවේ ඕනෑම වෙනසක් කුඩා ප්රාදේශීය රාජ්යයන්ගේ ආරක්ෂක පරිසරය ද අනිවාර්යයෙන්ම හැඩගස්වනු ඇත.
සඟවා-යාත්රා යුද නෞකා වැඩසටහන ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ, තාක්ෂණ හුවමාරු ගිවිසුම් හා සහ-න
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.