බන්ධනාගාර මාරුවීම් අනුගමනය කරමින් සිදු වූ මරණ පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව වගකිව යුතු බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ඉල්ලා සිටී
අයිතිවාසිකම් සංවිධානය හදිසි වගවීමක් ඉල්ලා සිටී
රඳවාගැනීමේ පහසුකම් අතර සිරකරුවන් මාරු කිරීමෙන් අනතුරුව සිදු වූ මරණ පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විස්තරයක් ලබා දෙන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ සිරකරුවන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල ද ප්රකාශ කර ඇත.
සිදු වූ දේ
එක් බන්ධනාගාරයකින් තවත් බන්ධනාගාරයකට මාරු කිරීමෙන් අනතුරුව මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ මරණ වටා ඇති තත්ත්වයන් ශ්රී ලංකාව හදිසියෙන් විමර්ශනය කළ යුතු බව එම ජාත්යන්තර මානව අයිතිවාසිකම් සංවිධානය ප්රකාශ කළේය. රඳවා ගැනීමේ ස්වභාවය කුමක් වුවත්, රාජ්ය භාරයේ සිටින සියලු පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සහතික කිරීමට රජයට නෛතික හා සදාචාරාත්මක වගකීමක් ඇති බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කළේය.
සෑම මරණයක් පිළිබඳවම ස්වාධීන, අපක්ෂපාතී හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙසත්, එහි නිගමන ප්රසිද්ධියේ ලබා ගත හැකි ලෙස ප්රකාශ කරන ලෙසත් සංවිධානය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඕනෑම අවතැන් කිරීමක් හෝ නොසලකා හැරීමක් සඳහා වගකිව යුතු අය නීතිය යටතේ වගකිව යුතු ලෙස ද ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ඉල්ලා සිටියේය.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල
අධික ජනාකීර්ණතාව, ප්රමාණවත් නොවන වෛද්ය සේවා සහ රඳවා ගෙන සිටින්නන්ට නිසි ලෙස නොසලකන බවට ඇති චෝදනා හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිනෙකදී මානව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් විසින් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනය කරනු ලැබ ඇති බරපතල කනස්සල්ල මධ්යයේ මෙම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වේ. බන්ධනාගාර මාරුවීම් අනුගමනය කරමින් සිදු වූ මරණ නොසලකා හැරිය නොහැකි බවත්, මිය ගිය අයගේ පවුල් සත්ය දැනගැනීමට සුදුස්සන් බවත් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කළේය.
නිදහසෙන් වළකන ලද සෑම පුද්ගලයෙකුම ඔවුන්ගේ මූලික මානව අයිතිවාසිකම් රක්ෂා කරගනිමින් සිටින බවත්, රාජ්ය භාරයේ රඳවා සිටින්නන්ගේ ජීවිත හා ආරක්ෂාව සඳහා රාජ්යයන් සම්පූර්ණ වගකීම දරන බවත් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කර ඇත.
දෙමළ ප්රජාවේ කනස්සල්ල
දෙමළ රඳවාගෙන සිටින්නන් සම්බන්ධයෙන් මෙම ප්රශ්නය විශේෂ අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, සුළුතර සිරකරුවන්ට බලපාන නොසලකා හැරීමේ හා අපයෝජනයේ රටාවක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය ප්රකාශයට පත් කිරීමට උපකාර කිරීමේ කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් ව ඇත. ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ගේ මැදිහත්වීම, සිරකරුවන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ කොළඹෙන් වගවීමක් ඉල්ලා සිටි දේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධානවල හා දෙමළ ප්රජා නියෝජිතයින්ගේ ඉල්ලීම්වලට සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර බලයක් එක් කරයි.
රජය තවමත් ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ලබා දී නැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ගේ ඉල්ලීම් සඳහා ශ්රී ලංකා රජයේ බලධාරීන් විසින් ප්රසිද්ධ නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි. ප්රශ්නය අසම්පූර්ණ ලෙස ඉතිරි කිරීමට ඉඩ දෙනවා වෙනුවට, යතුරු ලා ඇති කනස්සල්ල සමඟ ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධ වන ලෙස රජයට හදිසි කිරීමත් සමඟ, නිරන්තර නිහඬභාවය රටේ අපරාධ යුක්තිය හා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ පද්ධති කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය තව දුරටත් ඛාදනය කරනු ඇති බව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් අනතුරු ඇඟවීය.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය කෙරෙහි ජාත්යන්තර අවධානය, යුද කාලීන කියනු ලබන අපයෝජනයන් හා යුද්ධෙන් පසු වගකීම් අසාර්ථකත්වයන් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ආයතනවල දිගු කාලීන දෘෂ්ටි සමීක්ෂාවෙන් අනතුරුව මානව අයිතිවාසිකම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.