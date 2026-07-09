මෑත කාලීන මාරාන්තික කැරැල්ලකට පසුව වැලිකඩේ බන්ධනාගාරය සංචාරක කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතයි
කොළඹ පිහිටි ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික වැලිකඩේ බන්ධනාගාරය සංචාරකයින් සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට නියමිත බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. යටත් විජිත යුගයේ ඉදිකරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල ප්රධාන සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමේ සැලසුම් තාවකාලිකව අඩාල කළ මාරාන්තික කැරැල්ලකට අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.
අඳුරු හා සිදුවීම් බහුල අතීතයක් සහිත බන්ධනාගාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ පැරණිතම හා කුප්රකට ම සංශෝධන පහසුකම් අතරින් එකක් වන වැලිකඩේ බන්ධනාගාරය, දිවයිනේ කෝලාහලකාරී ඉතිහාසය සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ බැඳී ඇත. 1983 වර්ගවාදී ප්රචණ්ඩත්වය අතරතුර මෙහි බිත්ති තුළ දෙමළ සිරකරුවන් සමූහ ලෙස ඝාතනය කිරීම් සිදු වූ තතු සමඟ මෙම බන්ධනාගාරය විශේෂ අපකීර්තියක් උසුලයි. කලින් බලධාරීන් විසින් මෙම කාලගත පහසුකම ඉතිහාස ඓතිහාසික සංචාරක භූමියක් ලෙස නැවත පාවිච්චියට ගැනීමේ සැලසුම් ප්රකාශයට පත් කර තිබූ අතර, එය සඳහා එහි විශාල ඓතිහාසික උරුමය මූලාශ්ර කර ගැනීමට අදහස් කෙරිණ.
කැරැල්ල සංචාරක අභිලාෂයන් අඩාල කරයි
සිරකරුවන් අතර මරණ සිදු කළ බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කැරැල්ලකට අනතුරුව එම සැලසුම් අවිනිශ්චිතතාවට ලක් විය. ප්රචණ්ඩ සිදුවීම හේතුවෙන් මෙම ස්ථානයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තත්ත්වය සහ ළඟදී ම ජනතාවට විවෘත කිරීමේ ශක්යතාව සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්රශ්න මතු විය.
කලහකාරී තත්ත්වය තිබියදී ද, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සංචාරක කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කිරීම ඉදිරියට යන බව සඳහන් කර ඇත. සංචාරක ක්ෂේත්රය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස රටේ ඓතිහාසික සංධිස්ථාන ආදායම් මූලාශ්ර බවට පත් කිරීමේ සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට රජය කැපවී සිටින බව මෙයින් පෙන්නුම් කෙරේ.
සංචාරක විභවය ප්රමුඛ ස්ථානයට
2022 දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව රටේ ආර්ථික ප්රකෘතිය ඉදිරියට ගෙන යන ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී සිය සංචාරක ක්ෂේත්රය ආක්රමණශීලී ලෙස පුළුල් කර ගෙන ඇත. සත්යාගාමී හා ඓතිහාසිකව පොහොසත් අත්දැකීම් සෙවන ජාත්යන්තර සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා උරුම හා සංස්කෘතික ස්ථාන ප්රධාන ආකර්ෂණ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
වැලිකඩේ වැනි යටත් විජිත යුගයේ ආයතන නැවත සකස් කිරීම, ජාතියේ ඉතිහාසයේ වැදගත් පරිච්ඡේදයක් සංරක්ෂණය කරමින් ආදායම් උත්පාදනය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස බලධාරීන් දකී.
ස්ථානයේ නැවත විවෘත කිරීමේ නිශ්චිත දිනයක් හෝ සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ගනු ලබන ආරක්ෂක පියවරයන් පිළිබඳ විස්තර බලධාරීන් තවම ප්රකාශ කර නොමැත.
මිශ්ර ප්රතිචාර අපේක්ෂා කෙරේ
මෙම තීරණය ජනතාව අතර මිශ්ර ප්රතිචාර ජනිත කිරීමට ඉඩ ඇත. සංචාරක කර්මාන්තයේ පාර්ශ්වකරුවන් රටේ ආකර්ෂණ විවිධාංගීකරණය කෙරෙහි නිර්මාණශීලී පියවරක් ලෙස මෙය歡ිනන්දනය කළ ද, මානව හිමිකම් ක්ෂේත්රයේ නියැළෙන්නන් සහ බන්ධනාගාරයේ ප්රචණ්ඩකාරී අතීතයෙන් පීඩාවට පත් වූ පවුල් මෙතරම් සංවේදී ස්ථානයක් වාණිජ්යකරණය කිරීමේ සුදුසුකම පිළිබඳ우려 ප්රකාශ කළ හැකිය.
මෙහෙයවන ලද සංචාරක සංවිධාන සහ උරුම අර්ථකථන සැලසුම් ඇතුළු සංචාරක ව්යාපෘතියේ විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත අදාළ බලධාරීන් විසින් ප්රකාශ කිරීමට නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.