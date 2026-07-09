ශ්රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට් පරතරයකින් ඉන්දියාව පරාජය කර සිරිය දිනයි
ශ්රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්රිකට් කණ්ඩායම ඉන්දීය සම වයසේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ජය ගත නොහැකි යැයි සිතූ තරඟාවලි ජයක් ලබා ගනිමින්, සිත් සසල කළ අවසාන තරඟය එක් වික්කට් පරතරයකින් දිනා ශ්රේණිය 2-1 ලෙස තහවුරු කර ගත්තේය.
සියුම්ම පරතරයකින් තීරණය වූ තරඟාවලිය
ශ්රී ලංකාවේ තරුණ ක්රිකට් කණ්ඩායම අසාමාන්ය ධෛර්යසම්පන්නභාවයක් හා සටන්කාමී ස්වභාවයක් ප්රදර්ශනය කරමින් ඉන්දිය අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම පරාජය කළේ ඉමහත් ආතතියකින් යුතු劇සම අවසානයකිනි. එක් වික්කට් ජය ලබා ගත් ශ්රී ලංකාවේ පහළ පෙළේ ක්රීඩකයන් තරඟය කොතරම් ඉතා සමීපව සිදු වූවක් දැයි ඉස්මතු කළ අතර, වඩාත්ම අවශ්ය මොහොතේ දී කණ්ඩායම ජය ගොඩ ගෙන ආවේය.
තරඟාවලිය 1-1 ලෙස සමතුලිතව පැවතිය දී අවසාන තරඟයට පිවිස සිටි දෙකණ්ඩායමම ඉහළ ඔට්ටු මත සිටි බව දනිමින් සිටියහ. කලාපයේ යෞවන ක්රිකට්හි බලවත්ම ජාතීන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන ඉන්දියාව පුරාවටම දෛර්ය ගෙන දෙන අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළ නමුත්, ශ්රී ලංකාවේ තරුණ ක්රීඩකයන් ඉතා ප්රශංසනීය ලෙස අවස්ථාවට සාර්ථකව ප්රතිචාර දැක්වූහ.
නැගී එන දක්ෂතා ඉස්මතු වූ අවස්ථාවක්
මෙම තරඟාවලි ජය, ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි සංවර්ධන ක්රියාවලිය සඳහා ඉමහත් විශ්වාසය ගෙන දෙන ඵලයක් ලෙස සැලකෙනු ඇති අතර, අවුරුදු 19න් පහළ කළමනාකරණය දිවයිනේ අනාගත ජාත්යන්තර තරු ක්රීඩකයන් බිහිකරන අභිජනන පොළ ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. යෞවන ක්රිකට් දක්ෂතා ගැඹුරින් පිරිපුන් ජාතියක් ලෙස ප්රකට ඉන්දියාවට එරෙහිව ලබාගත් මෙවැනි තරඟාවලි ජයක් උප මහාද්වීපය තුළ සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි.
අවසාන තරඟයේ劇සම නිමාව, ක්රීඩයේ නිරත වූ ක්රීඩකයන්ගේ සිත්හි බොහෝ කලක් ජීවත් වනු ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඉදිරි වසරවල ශ්රී ලංකාවේ වයස් කාණ්ඩ කණ්ඩායම් හා 'A' කණ්ඩායම් ව්යුහය හරහා ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සඳහා ශක්තිය ගෙනෙන ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පරිපාලකයන් සහ රසිකයන් යන දෙපාර්ශ්වයටම, මෙම තරඟාවලි ජය රටේ ක්රිකට් අනාගතය පිළිබඳ සැබෑ බලාපොරොත්තුවකට හේතු ගෙනදෙයි. ශක්තිමත් ඉන්දීය ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව ඉහළ පීඩනයක පැවති ජයග්රාහී අවස්ථාවේ දී ස්නායු ස්ථාවරව රඳවා ගැනීමේ හැකියාව, පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ ගුණාත්මකභාවය හා තරුණ කණ්ඩායමේ චරිත ශක්තිය පිළිබඳව හොඳ සාක්ෂියකි.
දිවයින් ජාතිය ඊළඟ පරම්පරාවේ ජාත්යන්තර ක්රීඩකයන් දියුණු කිරීමේ ප්රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමඟ, 2-1 තරඟාවලි ජය ශ්රී ලංකාවේ යෞවන ක්රිකට් වැඩසටහනේ සුවිශේෂී ජයග්රහණයක් ලෙස සමරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.