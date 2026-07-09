Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්‍යාපාරයක් දියත් කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්‍යාපාරයක් දියත් කරයි

පැහැදිලි හෝ නීත්‍යානුකූල ආදායම් මාර්ගයක් නොමැතිව සැලකිය යුතු වත්කම් හෝ ධනය උපයාගත් බව පෙනෙන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනයා ඉල්ලා සිටිමින් මහජන අභියාචනයක් දියත් කර ඇත.

මහජනයාට කරන ආයාචනය

නීතිවිරෝධී මූල්‍ය ලාභ, දූෂණය සහ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ විවිධ අංශ හරහා දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලුවක් ව පැවති අවිනිශ්චිත සම්පත් සමෘද්ධිය මර්දනය කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ වර්ධනශීලී අධිෂ්ඨානය මෙම වැඩසටහනෙහි පිළිබිඹු වේ.

තමන් දන්නා ආදායම් මාර්ගවලට නොගැළපෙන ලෙස හදිසියේ සැලකිය යුතු ධනවත් බවක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම — ඉඩකඩම්, වාහන හෝ වෙනත් අධිකිම්මත් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම ඇතුළත් — සැකසහිත අවස්ථා ඕනෑම ප්‍රදේශයක සිටින සිය ප්‍රජාවේ අවදි ඇසක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් වාර්තා කරන ලෙස පොලිසිය මහජනයා දිරිගන්වයි.

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

නොපැහැදිලි ධනය බොහෝ විට අල්ලස්, දූෂණය, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය ඇතුළු බරපතල අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවකට සම්බන්ධ වේ. මෙම උත්සාහයෙහිදී මහජනයා බලයගන්වා ගැනීමෙන් නිල පරීක්‍ෂාවෙන් මිදෙමින් එවැනි ක්‍රියාකාරකම් වලින් ප්‍රතිලාභ ලබන්නන්ට එරෙහිව වඩා පුළුල් හා ඵලදායී දැලක් ගොතා ගැනීමට බලධාරීන් අපේක්‍ෂා කරයි.

ලැබෙන සියලු තොරතුරු දැඩි රහස්‍යභාවයකින් හසුරුවනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අවධාරණය කර ඇති අතර, කතා කිරීමට පැකිළෙන්නන් හට පවා බිය නොවී එසේ කරන ලෙස දිරිගන්වයි.

මහජනයාට කළ හැකි දේ

  • පැහැදිලි නීත්‍යානුකූල ආදායම් මාර්ගයක් නොමැතිව හදිසියේ මිල අධික ඉඩකඩම්, සුඛෝපභෝගී වාහන හෝ වෙනත් අධිකිම්මත් වත්කම් අත්කරගත් පුද්ගලයන් වාර්තා කරන්න.
  • ආසන්නම පොලිස් ස්ථානයට හෝ නිල පොලිස් හොට්ලයින් නාලිකා හරහා තොරතුරු ලබාදෙන්න.
  • තොරතුරු දෙන්නන්ගේ අනන්‍යතාව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් ආරක්‍ෂා කරනු ලබන බැවින් නිසැකව සිටිය හැකිය.

රජය සහ සිවිල් සමාජය යන දෙඅංශය සඳහාම ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය සහ වගවීමේ ඉල්ලුම ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයන් ව පවතින මෙවන් කාලයක, මූල්‍ය අපරාධ වඩාත් ක්‍රියාශීලීව හඹා යාමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ලබාදෙන අලුත් කළ කැපවීමක් මෙම මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරය ඇඟවුම් කරයි.

සැකසහිත ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කිරීම සිවිල් වගකීමක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩා විනිවිදභාවයෙන් හා යුක්තිසහගතව ගොඩනැඟෙන සමාජයක් කරා ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් බවද පුරවැසියන්ට මතක් කරනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී

මැදපෙරදිග දරුණු වෙමින් පවතින ගැටුම ආයෝජක හැඟීම් මත සෙවනැල්ලක් දමමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඍණාත්මක තත්ත්වයෙන් වසන් දිනය නිමා කළ අතර, ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව…

09 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ සංශෝධන පනත විශේෂ බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ සංශෝධන පනත විශේෂ බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි

මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහි සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වාරය සඳහා විශේෂ බහුතරයකින් සාර්ථකව සම්මත වූ බව…

09 Jul 2026 Discuss
කෞශල්‍යාගේ SJB පක්ෂ පත්වීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශවලින් සජිත් දුරස් වෙයි Sinhala

කෞශල්‍යාගේ SJB පක්ෂ පත්වීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශවලින් සජිත් දුරස් වෙයි

සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, පක්ෂය තුළ තනතුරු පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ බලය මන්ත්‍රී කෞශල්‍යා සතුව තිබූ බවක් තමා නොදන්නා බව මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ…

09 Jul 2026 Discuss