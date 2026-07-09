සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්යාපාරයක් දියත් කරයි
පැහැදිලි හෝ නීත්යානුකූල ආදායම් මාර්ගයක් නොමැතිව සැලකිය යුතු වත්කම් හෝ ධනය උපයාගත් බව පෙනෙන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසිය මහජනයා ඉල්ලා සිටිමින් මහජන අභියාචනයක් දියත් කර ඇත.
මහජනයාට කරන ආයාචනය
නීතිවිරෝධී මූල්ය ලාභ, දූෂණය සහ ශ්රී ලාංකික සමාජයේ විවිධ අංශ හරහා දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලුවක් ව පැවති අවිනිශ්චිත සම්පත් සමෘද්ධිය මර්දනය කිරීමට නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ වර්ධනශීලී අධිෂ්ඨානය මෙම වැඩසටහනෙහි පිළිබිඹු වේ.
තමන් දන්නා ආදායම් මාර්ගවලට නොගැළපෙන ලෙස හදිසියේ සැලකිය යුතු ධනවත් බවක් ප්රදර්ශනය කිරීම — ඉඩකඩම්, වාහන හෝ වෙනත් අධිකිම්මත් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම ඇතුළත් — සැකසහිත අවස්ථා ඕනෑම ප්රදේශයක සිටින සිය ප්රජාවේ අවදි ඇසක් ලෙස ක්රියා කරමින් වාර්තා කරන ලෙස පොලිසිය මහජනයා දිරිගන්වයි.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
නොපැහැදිලි ධනය බොහෝ විට අල්ලස්, දූෂණය, මත්ද්රව්ය ජාවාරම් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය ඇතුළු බරපතල අපරාධ ක්රියාකාරකම් ගණනාවකට සම්බන්ධ වේ. මෙම උත්සාහයෙහිදී මහජනයා බලයගන්වා ගැනීමෙන් නිල පරීක්ෂාවෙන් මිදෙමින් එවැනි ක්රියාකාරකම් වලින් ප්රතිලාභ ලබන්නන්ට එරෙහිව වඩා පුළුල් හා ඵලදායී දැලක් ගොතා ගැනීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.
ලැබෙන සියලු තොරතුරු දැඩි රහස්යභාවයකින් හසුරුවනු ලබන බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය අවධාරණය කර ඇති අතර, කතා කිරීමට පැකිළෙන්නන් හට පවා බිය නොවී එසේ කරන ලෙස දිරිගන්වයි.
මහජනයාට කළ හැකි දේ
- පැහැදිලි නීත්යානුකූල ආදායම් මාර්ගයක් නොමැතිව හදිසියේ මිල අධික ඉඩකඩම්, සුඛෝපභෝගී වාහන හෝ වෙනත් අධිකිම්මත් වත්කම් අත්කරගත් පුද්ගලයන් වාර්තා කරන්න.
- ආසන්නම පොලිස් ස්ථානයට හෝ නිල පොලිස් හොට්ලයින් නාලිකා හරහා තොරතුරු ලබාදෙන්න.
- තොරතුරු දෙන්නන්ගේ අනන්යතාව නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් ආරක්ෂා කරනු ලබන බැවින් නිසැකව සිටිය හැකිය.
රජය සහ සිවිල් සමාජය යන දෙඅංශය සඳහාම ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය සහ වගවීමේ ඉල්ලුම ඉහළ ප්රමුඛතාවයන් ව පවතින මෙවන් කාලයක, මූල්ය අපරාධ වඩාත් ක්රියාශීලීව හඹා යාමට ශ්රී ලංකා පොලිසිය ලබාදෙන අලුත් කළ කැපවීමක් මෙම මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරය ඇඟවුම් කරයි.
සැකසහිත ක්රියාකාරකම් වාර්තා කිරීම සිවිල් වගකීමක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ වඩා විනිවිදභාවයෙන් හා යුක්තිසහගතව ගොඩනැඟෙන සමාජයක් කරා ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් බවද පුරවැසියන්ට මතක් කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.