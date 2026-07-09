Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ සංශෝධන පනත විශේෂ බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මුදල් විශුද්ධිකරණ සංශෝධන පනත විශේෂ බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි

මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහි සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වාරය සඳහා විශේෂ බහුතරයකින් සාර්ථකව සම්මත වූ බව කථානායකවරයා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

නීති සභාවේ ඓතිහාසික ඡන්ද විමසීමක්

විශේෂ බහුතරයකින් මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත වීම, මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහිව රටේ නීතිමය රාමුව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පාර්ශ්ව හරහා පුළුල් සහයෝගයක් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි. සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු බහුතරයකට වඩා වැඩි සහයෝගයක් අවශ්‍ය වන විශේෂ බහුතරය, මෙම නීති සම්පාදනයට ව්‍යවස්ථාදායකයේ සාමාජිකයන් ලබා දෙන ඉහළ වැදගත්කම පිළිබිඹු කරන්නකි.

මූල්‍ය අපරාධ නීති ශක්තිමත් කිරීම

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනතට සිදු කෙරෙන මෙම සංශෝධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය විධිවිධාන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සමග වඩාත් සමගාමී කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගෝලීය මූල්‍ය නියාමන ආයතන සමග රටේ සම්බන්ධතා තහවුරු කිරීමට එය ඉතා වැදගත් බව පුළුල් ලෙස සැලකේ.

මෑත කාලීන ආර්ථික අභියෝගයන්ට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාව, තම ආර්ථික විශ්වාසනීයත්වය යළි ගොඩනඟා ගනිමින් ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන් සහ මූල්‍ය ආයතනවල විශ්වාසය නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී, මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති ශක්තිමත් කිරීම ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවයක් බවට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වැදගත්කම

ගෝලීය මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝගවලට අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය කරන ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණ ආයතන සහ මූල්‍ය අධීක්ෂණ සංවිධාන විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පතේ සාර්ථක සම්මතය歓ප්‍රසාදයෙන් ලබා ගනු ඇතැයි ඉඩ කඩ පවතී. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් නීති සම්පාදන ක්‍රියාවලිය, බහුපාර්ශ්වීය ණය දෙන ආයතන සහ විදේශ හවුල්කරුවන් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ සබඳතාවලට ධනාත්මක ලෙස බලපෑ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.

සංශෝධනය හරහා හඳුන්වා දෙනු ලබන නිශ්චිත විධිවිධාන සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, ඉදිරි දිනවල දී අදාළ අධිකාරීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී

මැදපෙරදිග දරුණු වෙමින් පවතින ගැටුම ආයෝජක හැඟීම් මත සෙවනැල්ලක් දමමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඍණාත්මක තත්ත්වයෙන් වසන් දිනය නිමා කළ අතර, ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව…

09 Jul 2026 Discuss
සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්‍යාපාරයක් දියත් කරයි Sinhala

සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්‍යාපාරයක් දියත් කරයි

පැහැදිලි හෝ නීත්‍යානුකූල ආදායම් මාර්ගයක් නොමැතිව සැලකිය යුතු වත්කම් හෝ ධනය උපයාගත් බව පෙනෙන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනයා…

09 Jul 2026 Discuss
කෞශල්‍යාගේ SJB පක්ෂ පත්වීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශවලින් සජිත් දුරස් වෙයි Sinhala

කෞශල්‍යාගේ SJB පක්ෂ පත්වීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශවලින් සජිත් දුරස් වෙයි

සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, පක්ෂය තුළ තනතුරු පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ බලය මන්ත්‍රී කෞශල්‍යා සතුව තිබූ බවක් තමා නොදන්නා බව මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ…

09 Jul 2026 Discuss