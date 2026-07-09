මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී
මැදපෙරදිග දරුණු වෙමින් පවතින ගැටුම ආයෝජක හැඟීම් මත සෙවනැල්ලක් දමමින් ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඍණාත්මක තත්ත්වයෙන් වසන් දිනය නිමා කළ අතර, ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව වර්ධනය වන මධ්යයේ කොටස් මිල ගණන් පහළ ගියේය.
වෙළෙඳපොළ වාතාවරණය තරකට හැරේ
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ වෙළෙඳාම ප්රවේශම්සහගත හා මැඩුණු පරිසරයක් පිළිබිඹු කළ අතර, මැදපෙරදිග තත්ත්වය ක්රමයෙන් නරක් වෙද්දී වෙළෙඳපොළ සහභාගිවන්නෝ ඉවත් වෙමින් සිටියහ. එම කලාපයේ සතුරුකම් උත්සන්න වීම ලොව පුරා මූල්ය වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ කොටස් හුවමාරුව ද ඊට ව්යතිරේකයක් නොවීය.
"මැදපෙරදිග යුද්ධය දරුණු ලෙස උත්සන්න වීමට පෙර සිටම හැඟීම් ඉතා ශෝචනීය ලෙස පවතී" යනුවෙන් වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයෙකු සඳහන් කළ අතර, මෑත කාලීන සැසිවල දේශීය ආයෝජකයන් අල්ලාගෙන ඇති නොසන්සුන්භාවය එයින් ප්රකාශ විය.
ගෝලීය සුළං හමා කොළඹ වෙළෙඳපොළට බලපායි
දහස් ගණනක් කිලෝමීටර් දුරින් ඇති භූ දේශපාලන තතු ගෝලීය තතු කොළඹ වෙළෙඳ බිම් මත දැඩිව දැනෙමින් පවතී. දැනටමත් දේශීය අස්ථිර ආර්ථික යථාතත්ත්වයට මුහුණ දෙමින් සිටින ආයෝජකයන්ට දැන් අමතර බාහිර අවදානම් ස්ථරයකට ද මුහුණ දීමට සිදු ව ඇති අතර, එය අවදානම් ගැනීමේ කැමැත්ත පවත්වා ගැනීම අතිශයින් දුෂ්කර කර ඇත.
මැදපෙරදිග අස්ථිරතාවයේ සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් ඉහළ යාමට ඇති හැකියාව ශ්රී ලංකාව සඳහා විශේෂ සැලකිල්ලක් ඇති කරයි; රට තවමත් ඉන්ධන ආනයනය මත දැඩිව රඳා පවතී. ශක්ති පිරිවැය දිගු කාලීනව ඉහළ ගියහොත් රටේ වෙළෙඳ ශේෂය සහ විදේශ විනිමය සංචිත මත නැවත වරක් පීඩනයක් ඇති විය හැකිය.
ආයෝජකයන් අතර ප්රවේශම් ගතිය ප්රමුඛ වේ
මැදපෙරදිග ගැටුමේ ගමන් මග පිළිබඳ වඩා හොඳ පැහැදිලි භාවයක් ලැබෙන තෙක් කලාපය පුරා වෙළෙඳපොළ ප්රවේශම් ව රැඳී සිටිනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති. අනන්ය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, දිගු කාලීන ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව නොකැමැත්තෙන් ලැබෙන සිදුවීමකි.
- භූ දේශපාලන කරදර මධ්යයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඍණාත්මක තත්ත්වයෙන් වසා දමයි
- ඍණාත්මක හැඟීම් ඇති කිරීමේ මූලික සාධකය ලෙස මැදපෙරදිග තත්ත්වය හඳුනාගනු ලැබේ
- ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයට ද්විතීයික අවදානමක් ලෙස තෙල් මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව
- ආයෝජකයන්ට කෙටිකාලීනව ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ
ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ආර්ථිකයේ කලබලකාරී කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ තම ප්රාග්ධන වෙළෙඳපොළවල ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බැවින්, වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයෝ ඉදිරි දිනවල ජාත්යන්තර සිදුවීම් සහ ඕනෑම දේශීය ප්රතිපත්ති ප්රතිචාරයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.