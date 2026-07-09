Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය දකුණු ඉරානයට නව හමුදා ගුවන් ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය දකුණු ඉරානයට නව හමුදා ගුවන් ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි

එක්සත් ජනපද හමුදා මෙහෙයුම දකුණු ඉරානය ඉලක්ක කරගනී

එක්සත් ජනපදය දකුණු ඉරානයට නව ගුවන් ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කර ඇති අතර, බදාදා දිනයේ එම කලාපයේ ස්ථාන කිහිපයක විස්ඵෝටන වාර්තා විය.

මෙම නවතම ප්‍රහාර රැල්ල හමුදා ක්‍රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර වීමක් නියෝජනය කරන අතර, ඇමෙරිකානු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව දකුණු ඉරානයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක බෝම්බ පිපිරීම් සිදු වූ බව තහවුරු විය.

කලාපය ඉහළ අවධානතා තත්ත්වයක

මෙම ගුවන් ප්‍රහාර හේතුවෙන් මැදපෙරදිග කලාපය පුරා ක්ෂණික සැලකිල්ල ඇති වී ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව භූමිය මත ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

ප්‍රහාරවල නිශ්චිත ඉලක්ක, මෙන්ම හානිය හෝ යටිතල පහසුකම් හානිය පිළිබඳ විස්තර, වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට තවමත් ලැබෙමින් පැවතිණි.

ගෝලීය ඇඟවුම්

ඉරාන භූමියට එරෙහිව වොෂිංටනය විසින් නැවත ආරම්භ කරන ලද හමුදා මෙහෙයුම, කලාපීය බලවතුන් සහ ගෝලීය පාර්ශ්වකරුවන් යන දෙඅංශයෙන්ම තීක්ෂ්ණ ප්‍රතිචාර ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බදාදා ප්‍රහාරවලට පෙරාතුවම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික 緊張 ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතිණි.

ලෝක නායකයන් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන මෙම සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කලාපීය ස්ථාවරත්වයට සහ ගෝලීය ආරක්ෂාවට සැලකිය යුතු ප්‍රතිවිපාක සහිතව තත්ත්වය දිගින් දිගටම දිග හැරෙමින් පවතී.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම අමතර යාවත්කාලීන කිරීම් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss