එක්සත් ජනපදය දකුණු ඉරානයට නව හමුදා ගුවන් ප්රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි
එක්සත් ජනපද හමුදා මෙහෙයුම දකුණු ඉරානය ඉලක්ක කරගනී
එක්සත් ජනපදය දකුණු ඉරානයට නව ගුවන් ප්රහාර රැල්ලක් එල්ල කර ඇති අතර, බදාදා දිනයේ එම කලාපයේ ස්ථාන කිහිපයක විස්ඵෝටන වාර්තා විය.
මෙම නවතම ප්රහාර රැල්ල හමුදා ක්රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර වීමක් නියෝජනය කරන අතර, ඇමෙරිකානු ප්රහාරයෙන් අනතුරුව දකුණු ඉරානයේ ප්රදේශ කිහිපයක බෝම්බ පිපිරීම් සිදු වූ බව තහවුරු විය.
කලාපය ඉහළ අවධානතා තත්ත්වයක
මෙම ගුවන් ප්රහාර හේතුවෙන් මැදපෙරදිග කලාපය පුරා ක්ෂණික සැලකිල්ල ඇති වී ඇති අතර, ජාත්යන්තර ප්රජාව භූමිය මත ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
ප්රහාරවල නිශ්චිත ඉලක්ක, මෙන්ම හානිය හෝ යටිතල පහසුකම් හානිය පිළිබඳ විස්තර, වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට තවමත් ලැබෙමින් පැවතිණි.
ගෝලීය ඇඟවුම්
ඉරාන භූමියට එරෙහිව වොෂිංටනය විසින් නැවත ආරම්භ කරන ලද හමුදා මෙහෙයුම, කලාපීය බලවතුන් සහ ගෝලීය පාර්ශ්වකරුවන් යන දෙඅංශයෙන්ම තීක්ෂ්ණ ප්රතිචාර ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බදාදා ප්රහාරවලට පෙරාතුවම රාජ්යතාන්ත්රික 緊張 ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතිණි.
ලෝක නායකයන් සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන මෙම සිදුවීම් වලට ප්රතිචාර දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කලාපීය ස්ථාවරත්වයට සහ ගෝලීය ආරක්ෂාවට සැලකිය යුතු ප්රතිවිපාක සහිතව තත්ත්වය දිගින් දිගටම දිග හැරෙමින් පවතී.
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම අමතර යාවත්කාලීන කිරීම් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.