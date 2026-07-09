Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයෙන් සිදු වූ මරණ සම්බන්ධයෙන් රැඳවියන් රක්ෂා කිරීමේ රාජ්‍ය වගකීම ඉටු කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් 촉구කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයෙන් සිදු වූ මරණ සම්බන්ධයෙන් රැඳවියන් රක්ෂා කිරීමේ රාජ්‍ය වගකීම ඉටු කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් 촉구කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා පදිංචි සම්බන්ධීකාරක මාර්ක්-අන්ද්‍රේ ෆ්‍රාන්ෂේ, නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, වරදකරුවන්, රිමාන්ඩ් රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඇතුළු රාජ්‍ය අත්අඩංගුවේ සිටින සියලු පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම ශ්‍රී ලංකා රජයේ මූලික වගකීමක් බව අවධාරණය කළේය.

බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ දැඩි කනස්සල්ල

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කලබලය හේතුවෙන් රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් මිය යාමත් සමඟ ෆ්‍රාන්ෂේ මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. රඳවා තබා ගැනීමේ තත්ත්වයන් කෙබඳු වුවද, රාජ්‍ය පහසුකමක රඳවා සිටින සෑම පුද්ගලයෙකුටම ආරක්ෂාව, සුරක්ෂිතතාව සහ මූලික අයිතිවාසිකම් සඳහා ගරු කිරීමට හිමිකම් ඇති බව එම එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරියා අවධාරණය කළේය.

පදිංචි සම්බන්ධීකාරකගේ නිවේදනය, සිය සෘජු අත්අඩංගුවේ සිටින අය කෙරෙහි රජයන් නොසෙල්වෙන වගකීමක් දරන බවත්, මෙවැනි පරිමාණයේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය ක්ෂණික ආයතනික අවධානයක් ඉල්ලා සිටින බවත් වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ පුළුල් ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අභියෝග පිළිබඳ කටුක සිහිපත් කිරීමක්

නේගොඹ බන්ධනාගාර සිදුවීම, දරුණු අධික ජනාකීර්ණභාවය, ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්යමණ්ඩල යෙදවීම සහ පුනරුත්ථාපනය හා ආරක්ෂා කළමනාකරණය සඳහා සීමිත සම්පත් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිකාරක ක්‍රමය මුහුණ දෙන දීර්ඝකාලීන ගැටලු කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ බන්ධනාගාරවල තත්ත්වයන් දරාගත හැකි සීමාවන් ඉක්මවා ඇති බවත්, රැඳවියන් අතර තතන්ව පවතින ආතතීන් ඉතා ඉක්මනින් මාරාන්තික ගැටුම් දක්වා උත්සන්න විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය වී ඇති බවත් මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

රැඳවියන් ආරක්ෂා කිරීම සුවිශේෂාධිකාරයක් නොව රාජ්‍යය සතු මූලික වගකීමකි යනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ පදිංචි සම්බන්ධීකාරක සිය නිවේදනයේ අවධාරණය කළේය.

වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත්වීම, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෙම ඛේදවාචකයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ජාත්‍යන්තර සමාජය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවට ඇඟවීමකි. කෝලාහලය ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සිදු කිරීමටත්, තත්ත්වය පාලනයෙන් ඉවත් වීමට ඉඩ දුන් ක්‍රමානුකූල දුර්වලතාවයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමටත් රජය පියවර ගනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයින් අපේක්ෂා කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, එවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයක් නැවත සිදු නොවීම සඳහා ගනු ලබන නිශ්චිත පියවරන් දක්වන සවිස්තරාත්මක මහජන නිවේදනයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

නේගොඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලය, අර්ථවත් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය කේවල ප්‍රතිපත්ති කාරණයක් පමණක් නොව, රාජ්‍යයට කල් දැමීමට නොහැකි මානවීය අවශ්‍යතාවයක් බවට ගතිගුණ ගත් සිහිපත් කිරීමකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss