Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය: අවසානයක් නොපෙනෙන වසර හයක ඔත්තු සේවා කතාව

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය: අවසානයක් නොපෙනෙන වසර හයක ඔත්තු සේවා කතාව

ජාතියක් කැළඹූ ප්‍රහාරය

2019 අප්‍රේල් 21 වැනි දින, පාස්කු ඉරිදා, සම්බන්ධීකරණය කළ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනකට සහ පල්ලි තුනකට පහරදෙමින් දෙසිය හැටකට වැඩි ජීවිත ගලවාගෙන සිය ගණනක් තුවාල ලබා ඇත. ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයට සම්බන්ධ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන ලද මෙම ප්‍රහාරය, ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ මාරාන්තිකම ත්‍රස්ත ක්‍රියාව ලෙස අද දක්වාත් සලකනු ලැබේ. වසර හයක් ගතවී ඇතත්, බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය අපරාධ පරීක්ෂණයක් ලෙස නොව, බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතා, දේශපාලන කූට ක්‍රීඩා සහ නිරාකරණය නොවූ ප්‍රශ්නවලින් පිරුණු සංකීර්ණ ඔත්තු සේවා කතාවක් ලෙසම දිගටම කියවෙමින් පවතී.

බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතාවේ දැල

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ වඩාත්ම කලකිරවන කරුණක් වූයේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ලැබිය ද ඒ සඳහා ක්‍රියා නොකළ බව හෙළිදරව් වීමයි. භාරතයේ පර්යේෂණ හා විශ්ලේෂණ අංශය (RAW) ඇතුළු විදේශ බුද්ධි සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ සම බුද්ධි සේවා ඒකකවලට බෝම්බ ප්‍රහාරයට සති ගණනකට පෙර නිශ්චිත අනතුරු ඇඟවීම් ලබාදුන් බව වාර්තා මතු විය. එහෙත් ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඵලදායි වළකාලීමේ ක්‍රියාමාර්ග කිසිවක් ගනු නොලැබීම, නොසැලකිලිමත්කම, නොහැකියාව, හෝ ඊටත් වඩා බරපතළ කරුණක් පිළිබඳව බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කළේය.

මෙම අකාර්යක්ෂමතා එක් ආයතනයකට පමණක් සීමා නොවීය. පොලිසිය, රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් — ඒ වන විට පෞද්ගලිකව කතාබහ නොකළ බවට වාර්තා වූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු — අතර සන්නිවේදන බිඳවැටීම් හේතුවෙන්, ඉතා ඉතා වැදගත් තොරතුරු, ව්‍යසනය වළකාලීමේ බලය තිබූ අයට කිසිදා ළඟා නොවීය.

දේශපාලන මානයන් සහ වගවීම

විමර්ශනය නිතර නිතර දේශපාලන මතභේදවල දී ගිළී ගියේය. ප්‍රහාරයට පෙර සිදු වූ සිදුවීම් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් හා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් විසින් පරීක්ෂා කළ නමුත්, ගොනු ​කරන ලද සොයාගැනීම් සැබෑ ගොදුරුකාරීන්ට හා දිවි ගලවා ගත් අයට සාධාරණය ඉටු කිරීම වෙනුවට, තරඟකාරී දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර ඉෂ්ට කිරීමට ලේලු ලෙස භාවිත කළ බව විවේචකයෝ තර්ක කළහ.

ඒ වකවානුවේ රටේ ආරක්ෂක ව්‍යූහය ප්‍රධානත්වය දැරූ හිටපු ජනාධිපති සිරිසේන මහතාට වගවීමේ ඉල්ලීම් එල්ල විය. එක් අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය ඔහුට ගොදුරු පවුල්වලට වන්දි ගෙවන ලෙස නියෝග කළ අතර, එම තීන්දුව, ඉදිරිපත් වූ බුද්ධ්‍යාංශ ලැබී ද ව්‍යසනය වළකාලීමට අපොහොසත් වීමෙහිලා රාජ්‍ය වගකීම අවධාරණය කරන ලදී.

බෝම්බකරුවන් පිටුපස සිටි සෙවනැලි ජාල

ප්‍රහාරය සිදු කිරීමට සක්‍රීය කළ ජාලයේ සම්පූර්ණ විශ්තාරය අවබෝධ කරගැනීමට විමර්ශකයෝ දිගු කලක් සිට උත්සාහ ගෙන ඇත. සියදිවි නසාගත් බෝම්බකරුවෝ බොහෝ දුරට නැෂනල් තව්හීද් ජමාත් නම් දේශීය අන්තවාදී කණ්ඩායමට අයත් වූහ. කෙසේ නමුත්, කණ්ඩායම මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහ මෙහෙයුම් මඟ පෙන්වීම ලබා ගත්තේ කෙසේදැයි — සහ දේශීය හෝ විදේශ පහසුකම් සපයන්නන් අද දක්වාත් නිදහස්ව සිටිතිද යන්න — පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී.

ප්‍රහාරයට වසර ගණනාවකට පෙර සිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිහඬව ක්‍රියාත්මක වූ අන්තවාදී ජාලවල කාර්යභාරය කෙරෙහිද විමර්ශනය අවධානය යොමු කර ඇති අතර, බොහෝ දුරට නිරීක්ෂණය නොවී එවැනි දෘෂ්ටිවාදයක් මුල් බැස්සවීමට ඉඩ හළේ කෙසේදැයි යන අපහසු ප්‍රශ්නද ඒ සමඟ මතු

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වසර 23ක් ගතවී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතියේ සිය ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණය ස්ථිර කර ගනිමින්, දිවයිනට එරෙහිව පැවති වසර 23ක වියළි…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥ මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජාට රජු චාල්ස් තෙවැනියාගෙන් නයිට් උපාධිය

එක්සත් රාජධානියේ ලෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්ය නිශාන් කැනගරාජා මහතාට එක්සත් රාජධානියේ රජු චාල්ස් තෙවැනියා විසින් නයිට්…

09 Jul 2026 Discuss
ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක් Sinhala

ලුණු ආනයනය වසරක් ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක විදේශ විනිමය හානියක්

ලුණු ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දීම වසරක් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමය සංචිත ඩොලර් මිලියන 100කට ආසන්න අසාමාන්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව…

09 Jul 2026 Discuss