දකුණු කොරියාවේ බුසාන් නගරයේ සීමාන්තික රෝඩ්ෂෝ සමඟ ශ්රී ලංකා සංචාරක ව්යාපාරය දකුණු කොරියාවේ ප්රධාන ප්රවර්ධන ව්යාපාරයක් දියත් කරයි
ශ්රී ලංකා සංචාරක ව්යාපාරය, බුසාන් නගරයේ දී පැවැත්වූ විශාල පරිමාණ රෝඩ්ෂෝවක් ඇතුළත් ඓතිහාසික ප්රවර්ධන ව්යාපාරයක් දකුණු කොරියාවේ දී දියත් කිරීම තුළින් ජාත්යන්තර සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ තම ඉලක්ක විවිධාංගීකරණය කිරීමට තීරණාත්මක පියවරක් ගෙන ඇති අතර, නිලධාරීන් විසින් මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සංචාරක සබඳතාවල ඓතිහාසික cột කඩඉමක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
කොරියානු සංචාරක වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් උපායමාර්ගික ප්රයත්නයක්
බුසාන් රෝඩ්ෂෝ 2026 හරහා ශ්රී ලාංකික සංචාරක ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන්, සංචාරක ව්යාපාර නියෝජිතයන් සහ දකුණු කොරියානු සංචාරක ව්යාපාරිකයන් එකතු කරගනිමින්, කොරියානු සංචාරකයින්ට දිවයිනට පැමිණෙමින් අලූත් ප්රවේශ මාර්ග විවෘත කිරීම සහ හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ ඒකාබද්ධ ප්රයත්නයක් ගෙන යන ලදී. මෙය ශ්රී ලංකාව දකුණු කොරියානු වෙළඳපොළේ දී මෙතෙක් ගෙන ගිය ප්රත්යක්ෂ සංචාරක ව්යාප්ති ප්රයත්නවලින් වඩාත් සැලකිය යුතු එකක් ලෙස සැලකේ.
දකුණු කොරියාව වර්ධනශීලී හා ඉහළ වටිනාකමක් සහිත සංචාරක ජනවිකාස කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, කොරියානු සංචාරකයින් ප්රබල වියදම් කිරීමේ පුරුදු සහ විවිධ ගමනාන්ත අත්දැකීම් සඳහා ඇති ආශාව සඳහා ප්රසිද්ධය. රටේ දෙවන විශාලතම නගරය සහ ප්රධාන ආර්ථික කේන්ද්රස්ථානයක් වන බුසාන් ඉලක්ක කිරීමේ ශ්රී ලංකා සංචාරක ව්යාපාරයේ තීරණය, සෝල් නගරයෙන් ඔබ්බට බලන්නට සහ පුළුල් කොරියානු සංචාරක ජනතාවගේ අවධානය ලබා ගැනීමේ හිතාමතා ගත් උපාය මාර්ගයක් පෙන්නුම් කරයි.
දිවයිනේ විවිධ ආකර්ෂණීය ස්ථාන ප්රදර්ශනය
රෝඩ්ෂෝවේ හරය වූයේ කොරියානු සංචාරකයින්ගේ විවිධ රුචිකත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද ශ්රී ලංකාවේ විස්තීර්ණ සංචාරක නිර්මිතයන්ගේ සවිස්තරාත්මක ප්රදර්ශනයකි. උත්සවය අතරතුර ඉස්මතු කරන ලද ප්රධාන තේමාවන් අතරට ඇතුළත් විය:
- බෞද්ධ උරුම ස්ථාන සහ සංස්කෘතික සංධිස්ථාන — පොදු බෞද්ධ සම්ප්රදායන් හේතුවෙන් කොරියානු සංචාරකයින් සමඟ විශේෂ සම්බන්ධතාවක් ඇති ඒවා
- ආයුර්වේද සහ සෞඛ්ය සංචාරය — ශ්රී ලංකාව සෞඛ්ය කේන්ද්රීය සංචාරයේ ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම
- දිවයිනේ ප්රකට වෙරළ තීරයන් දිගේ හිරු රශ්මිය හා සමුද්ර සංචාරක අත්දැකීම්
- කඳු නැගීම, වනජීවී සෆාරි සහ ජල ක්රීඩා ඇතුළු ත්රාසජනක සංචාරය
- බටහිර 植民යුගයේ බූතික් හෝටල් සිට ලෝකෝත්තර නිකේතනාගාර දක්වා විහිදෙන සුඛෝපභෝගී සංචාරක අත්දැකීම්
සංචාරක ව්යාපාර හවුල්කාරිත්වය පුළුල් කිරීම
රෝඩ්ෂෝවේ ප්රධාන අරමුණක් වූයේ ශ්රී ලාංකික සංචාරක ව්යාපාරිකයන් සහ දකුණු කොරියානු සංචාරක ඒජන්සි හා සංචාරක ව්යාපාරිකයන් අතර විධිමත් හවුල්කාරිත්වයන් ඇති කිරීම හා ගැඹුරු කිරීමයි. දෙපාර්ශ්වයේ නියෝජිතයන් ව්යාපාරික හමු හරහා, කොරියානු සංචාරක කාලසටහන්වල ශ්රී ලංකාව වඩාත් කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ලෙස ඇතුළත් කිරීමට සුදුසු ගමන් ඇසුරුම් සකස් කිරීමේ අරමුණින් සාකච්ඡාවල නිරත විය.
සංචාරක ක්ෂේත්රයේ විශේෂඥයන් සඳහන් කරන්නේ, ශ්රී ලංකාව සිය සාම්ප්රදායික ප්රභව වෙළඳපොළ මත ඇති යැපීම අඩු කරගෙන, භූගෝලීය වශයෙන් වඩාත් විවිධාංගී සංචාරක පදනමක් ගොඩ නඟා ගැනීමට ක්රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටින බවයි — විශේෂයෙන් ම සංචාරක ක්ෂේත්රය වසංගත-පසු යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් දිගු කාලීන ස්ථාවර වර්ධනයක් කරා ඉදිරිබලා යන මෙවේලෙහි.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට ඇති පුළුල් ප්රතිවිපාක
බුසාන් මුලපිරීම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.