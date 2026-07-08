Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සතුටේ හිඟකමේ සිට ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය දක්වා: ශ්‍රී ලංකාවේ පරස්පර විරෝධී සංවර්ධන කතාව

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සතුටේ හිඟකමේ සිට ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය දක්වා: ශ්‍රී ලංකාවේ පරස්පර විරෝධී සංවර්ධන කතාව

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක වේදිකාවේ අද්විතීය හා අර්ථවත් ස්ථානයක සිටියි — එකවරම ලොව අඩුම සතුටු ජාතීන් අතරට ගැනෙමින්, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබීම එයයි. මෙය දූපතේ ප්‍රකෘතිය හා එහි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අසමාන ලෙස බෙදී යාම පිළිබඳ බොහෝ කරුණු කතා කරන පරස්පර විරෝධයකි.

තිත්ත-මිහිරි වර්ගීකරණයක්

ලෝක බැංකුව 2026 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කළේය. මෙය විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදය රටව බංකොලොත් භාවය හා දුෂ්කරතා දෙසට ඇදීගෙන යාමට පෙර රට දැරූ තත්ත්වය නැවත ලබාදීමකි. මෙම නැවත වර්ගීකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව ප්‍රචාරය වූ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ ආඛ්‍යානයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් නිරූපණය කරන අතර, ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් හා ණය හිමියන් සමක්ෂ ස්ථාවරත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට කාංසා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත.

එහෙත්, 2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු අවුරුදු ගණනාවක් පූජාකිරීම්, 긊ටිබිය ජීවිතය හා පහළ බසින ජීවන මට්ටම් ඉවසාගෙන සිටි සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයින් බොහෝ දෙනෙකුට මෙම ජයග්‍රහණය නිහඬ ශබ්දයක් නගයි.

අඩුම සතුටු ජාතීන් අතර

මෙම ආර්ථික සන්ධිස්ථානයේ අමිහිරි බව තවදුරටත් වර්ධනය කරමින්, 2026 ලෝක සතුට වාර්තාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කළකිරවන ස්ථානගත වීම එයයි. එම වාර්තාවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ලොව අඩුම සතුටු රටවල් අතර ස්ථානගත වී ඇති අතර, දිළිඳුකම හා අස්ථාවරත්වය දෛනික ජීවිතයේ නිර්වචනාත්මක ලක්ෂණ ලෙස පවතින ඉතියෝපියා වැනි රටවල් සමඟ එම ස්ථානය බෙදාගනී.

සසඳාබැලීම කැපී පෙනෙන සුළුය. ප්‍රගතියේ එක් මිනුමකින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් ලෙස නව නාමකරණය ලද රටක්, සමාන ගෝලීය අවධානයක් ලබන තවත් මිනුමකින්, ලොව වාසය කිරීමට වඩාත්ම දුක්බර ස්ථාන අතර ගැනෙයි.

සංඛ්‍යාවලින් මඟ හැරෙන දේ

ආදායම් වර්ගීකරණය පමණක් ජනතාවකගේ යහසුව සඳහා දුර්වල ආදේශකයක් බව ආර්ථිකඥයින් හා සමාජ නිරීක්ෂකයින් බොහෝ කලකට පෙර සිටම අවවාද කර ඇත. ලෝක බැංකුව ආදායම් කාණ්ඩ සඳහා භාවිත කරන ප්‍රාථමික මිනුම වන දළ ජාතික ආදායම් ඒකපුද්ගල ප්‍රමාණය, අසමානතාව, රාජ්‍ය සේවාවන්ට ප්‍රවේශය, මානසික සෞඛ්‍යය, ආහාර සුරක්ෂිතතාව හෝ පුරවැසියන්ගේ ජීවන අත්දැකීම ග්‍රහණය කර නොගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂේත්‍රයේ, සාර්ව මට්ටමේ ප්‍රකෘතිය දර්ශක හා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පවුල් මුහුණ දෙන බිම් මට්ටමේ යථාර්ථය අතර පරතරය පුළුල් වෙමින් පවතී. 2022 ව්‍යසනකාරී උච්චස්ථානයන්ගෙන් අඩු වී ඇතත්, උද්ධමනය ගෘහස්ථ ක්‍රය ශක්තිය ඛාදනය කිරීම දිගටම සිදු කරයි. දක්ෂ වෘත්තිකයින්ගේ සංක්‍රමණය ඉහළව පවතින අතර, ණය ප්‍රතිව්‍යූහකරණ කැපවීම් මගින් පැනවූ රාජකෝෂ පීඩනයන් යටතේ සෞඛ්‍ය සේවා හා අධ්‍යාපනය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවාවන් දිගටම ආතතියට ලක්ව ඇත.

කාගේ කොන්දේසි මත ගොඩනැඟුණු ප්‍රකෘතියක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට නැවත ළඟා වීමේ මාර්ගය ප්‍රධාන වශයෙන් හැඩගැසී ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුම් හා රටේ විදේශ ණය වේදනාකාරී ලෙස ප්‍රතිව්‍යූහකරණය කිරීමෙනි. සාර්ව ආර්ථික දර්ශක ස්ථාවර වී ඇතත්, ගැලපීමේ බර බදු වැඩිවීම්, සහනාධාර කප්පාදු හා සමාජ වියදම් කැපීම් ඔස්සේ ශ්‍රේණිගත කිරීම්කරුවන් ශ්‍රමිකයින් හා මධ්‍යම පන්තියේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් මත අසමානව පතිතව ඇතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • IMF වැඩසටහන යටතේ බදු ආදායම් ඉලක්ක, තනි පුද්ගල ආදායම් බදු බරෙහි සැලකිය යුතු ඉහළ යාමකට හේතු වී ඇත
  • ඉන්ධන හා විදුලිය සහනාධාර තියුණු ලෙස සීමා කර ඇති අතර, ගෘහස්ථ

    අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ හතකින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ හතකින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 දී කීර්තිමත් සම්මාන හතක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනය ලෙස තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගත් අතර,…

08 Jul 2026 Discuss
IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල, RARMB ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම්…

08 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව නොවැම්බර් 16 දින විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත කර…

08 Jul 2026 Discuss