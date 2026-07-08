Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල, RARMB ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ හා නවීකරණ කාර්යාංශය සමඟ නිල සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර, මෙය රටේ ආදායම් එකතු කිරීමේ රාමුව තක්සේරු කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට ගනු ලබන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්ගේ කොටසක් වේ.

මෙම සාකච්ඡා, දේශීය ආදායම් සංග්‍රහය ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මූලික ශිලාවක් ලෙස විශේෂ අවධානයට ලක් කරමින් ක්‍රියාත්මක වන රටේ දීර්ඝකාලීන මූල්‍ය සහාය වැඩසටහන යටතේ IMF හා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් අතර පවත්වනු ලබන පුළුල් සහභාගීත්වයේ කොටසක් වේ.

ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ හා නවීකරණය කෙරෙහි අවධානය

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය තිරසාරත්වය කරා යන ගමනේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණය තීරණාත්මක ශිලාවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රටේ බදු හා ආදායම් ආයතන පුරා ක්‍රමානුකූල වැඩිදියුණු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ස්ථාපිත කරන ලද RARMB, ක්‍රියාවලීන් නවීකරණය කිරීමට, නිත්‍යානුකූලබව ඉහළ නැංවීමට, සහ ආදායම් එකතු කිරීමේ පවතින හිඩැස් වසා දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

IMF විසින් කාර්යාංශය සමඟ සිදු කෙරෙන සහභාගීත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ සන්ධිස්ථාන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණය අඛණ්ඩව පවතින බව සනාථ කරන අතර, එකඟ වූ වැඩසටහන් ඉලක්කයන්ට අනුකූලව ව්‍යුහාත්මක සන්ධිස්ථාන සපුරා ලෙනේදැයි අරමුදල විසින් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීම සඳහා වන වැදගත්කම

ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පුළුල් හිඟකමකට තුඩු දුන් විදේශ විනිමය අර්බුදයකට අනුව IMF ගලවා ගැනීමේ ණය පැකේජයක් සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සිය මෑතකාලීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් සමඟ ගනුදෙනු කරමින් සිටී. ආදායම් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම, රටේ ඓතිහාසිකව පහළ මට්ටමක පවතින බදු-GDP අනුපාතය ඉහළ නැංවීමට සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය ලෙස සැලකේ.

විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරන්නේ, ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණයේ තිරසාර ප්‍රගතිය IMF වැඩසටහන් කොන්දේසි සපුරාලීමට පමණක් නොව, ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ දිගුකාලීන මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමට ද අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

IMF හා RARMB අතර සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිසි කාලයේ දී නිල රජය හා අරමුදල් සන්නිවේදනයන් හරහා හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සතුටේ හිඟකමේ සිට ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය දක්වා: ශ්‍රී ලංකාවේ පරස්පර විරෝධී සංවර්ධන කතාව Sinhala

සතුටේ හිඟකමේ සිට ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය දක්වා: ශ්‍රී ලංකාවේ පරස්පර විරෝධී සංවර්ධන කතාව

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක වේදිකාවේ අද්විතීය හා අර්ථවත් ස්ථානයක සිටියි — එකවරම ලොව අඩුම සතුටු ජාතීන් අතරට ගැනෙමින්, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස ශ්‍රේණිගත…

08 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ හතකින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ හතකින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 දී කීර්තිමත් සම්මාන හතක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනය ලෙස තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගත් අතර,…

08 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව නොවැම්බර් 16 දින විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත කර…

08 Jul 2026 Discuss