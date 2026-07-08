Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ හතකින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 හි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ හතකින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

සිලෝන් වාණිජ බැංකුව FinanceAsia සම්මාන 2026 දී කීර්තිමත් සම්මාන හතක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනය ලෙස තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගත් අතර, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මෙම සම්මාන වැඩසටහනේ දී ශ්‍රී ලාංකික බැංකුවක් විසින් ලබාගත් සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලෙස මෙය ඉතිහාසගත විය.

අඛණ්ඩ වර්ෂ පහළොවක් සනිටුහන් කරන සර්වකාලීන වාර්තාවක්

කොළඹ මූලස්ථාන කරගත් මෙම බැංකු විශාලයා නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම බැංකුව ලෙස ඔටුන්න පළඳවා ගත් අතර, එය දැන් අඛණ්ඩ වසර 15 ක් පුරා රඳවාගෙන ඇති අසමසම ගෞරවයකි. මෙම ඉතා සුවිශේෂ ජයග්‍රාහී රේඛාව, තරඟකාරී හා වේගයෙන් විකාශනය වන මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ආයතනයේ නොනිමෙන ආධිපත්‍යය ඉස්මතු කරන අතර, වෙනත් කිසිදු ශ්‍රී ලාංකික බැංකුවකට ළඟා වීමට නොහැකි වූ ප්‍රමිතියක් ස්ථාපිත කරයි.

ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම බැංකුව යන සම්මානයට අමතරව, සිලෝන් වාණිජ බැංකුව නූතන බැංකු කර්මාන්තයේ තීරණාත්මක අංශ හයක් හරහා අමතර සම්මාන හයක් ද දිනාගත් අතර, ශ්‍රී ලාංකික ආයතනයක් තනි වර්ෂයක් තුළ FinanceAsia ගෞරවයන් ලබාගත් ශ්‍රේෂ්ඨතම ප්‍රමාණය ලෙස මෙවර සේකරය ඉතිහාසගත විය.

මෙම ජයග්‍රහණය ගෙනෙන සංඥාව

FinanceAsia සම්මාන, ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා, මූල්‍ය කාර්යසාධනය, නව්‍යකරණය, පාරිභෝගික සේවය සහ පාලනය ඇතුළු නිර්ණායක මත ආයතන ඇගයීමෙන් බැංකු විශිෂ්ටතාවයේ දැඩි මිනුමක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. ප්‍රවර්ග හතක් හරහා පිළිගැනීමට ලක්වීම, සිලෝන් වාණිජ බැංකුවේ ශක්තීන් ක්‍රියාකාරකම්වල කිසියම් තනි ක්ෂේත්‍රයකට සීමා නොවී පුළුල් පදනමක් ඇති බවට සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු කර්මාන්තයේ පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා, රටේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කරන අවස්ථාවක මෙම ජයග්‍රහණය ළඟා වීම, ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයට අතිරේක වැදගත්කමක් ලබා දෙයි. එවැනි තත්ත්වයන් යටතේ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමේ වාර්තාව රඳවාගෙන ව්‍යාප්ත කරන බැංකුවක්, එහි ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර ආදර්ශයේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය ගැන සෘජුවම කතා කරයි.

වසර පහළොවක් පුරා ගොඩනැඟුණු උරුමයක්

FinanceAsia වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම බැංකුව ලෙස අඛණ්ඩ වාරය 15 ක් ලැබීම, ට්‍රොෆි එකතුවකට ඔබ්බෙන් දෙයක් නියෝජනය කරයි — එය විචක්ෂණ කළමනාකරණය, පාරිභෝගිකයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ නව්‍යකරණය සහ ශබ්ද මූල්‍ය භාරකාරිත්වය කේන්ද්‍ර කරගත් ස්ථාවර ආයතනික දර්ශනයක් පිළිබිඹු කරයි. ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ ඕනෑම තැනක ඉතා අල්ප බැංකු ගණනකට, මෙතරම් තරඟකාරී වේදිකාවක දී, මෙතරම් කාලයක් අඛණ්ඩ පිළිගැනීමේ ධාරාවක් කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිගු කළ හැකිය.

නවතම ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලංකාව තම පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිනිර්මාණ ප්‍රයත්නය දිගටම කරගෙන යන විට, බැංකුවේ දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය සහ උපාය මාර්ගික දිශාව පිළිබඳ ආයෝජකයින්, තැන්පත්කරුවන් සහ ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් අතර විශ්වාසය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල, RARMB ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම්…

08 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව නොවැම්බර් 16 දින විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත කර…

08 Jul 2026 Discuss
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්‍රීලනිප සජිත් ප්‍රේමදාස හමු කෙරේ Sinhala

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්‍රීලනිප සජිත් ප්‍රේමදාස හමු කෙරේ

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට රජය යෝජනා කර ඇති පියවරට එරෙහිව සම්බන්ධීකරණය වූ ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචාරයක් ගෙනෙන ලෙස, විපක්ෂ පක්ෂවල රැස්වීමක්…

08 Jul 2026 Discuss