නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව නොවැම්බර් 16 දින විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත කර ඇත.
මතභේදාත්මක ක්රිෂ් නිශ්චල දේපළ ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ චෝදනා මත පදනම් වූ මෙම නඩුව, ප්රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ මූල්ය ගනුදෙනු පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව තුළ පැවති පුළුල් විමර්ශන පසුබිම හමුවේ, සැකකරුගේ ඉහළ සමාජ තත්ත්වය හේතුවෙන් විශාල මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයා වන නාමල් රාජපක්ෂ, රාජ්ය පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ කියනු ලබන මූල්ය අක්රමිකතා විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් ප්රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස පවත්නා නීතිමය කටයුතුවල කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත්ව සිටී.
කොළඹ සඳහා යෝජනා කෙරුණු විශාල පරිමාණ නිශ්චල දේපළ සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් වන ක්රිෂ් ව්යාපෘතිය, අනුමැතීන් සහ ගිවිසුම් ලබා ගන්නා ලද්දේ යැයි කියනු ලබන තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ඊට පෙරද මතභේදයට තුඩු දී ඇත.
නොවැම්බර් 16 දිනය, කොළඹ මහාධිකරණය අධීක්ෂණය යටතේ, අධිකරණ ක්රියාවලියේ ඊළඟ නිල පියවර ලෙස නියම කර ඇති අතර, විභාග දිනය ළඟා වෙද්දී කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය දේශපාලන ස්ථාපිතය හා සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ, නීතිමය නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්ය මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම මෙම නඩුව දිගින් දිගටම දැඩි අවධානයකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.