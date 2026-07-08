Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව නොවැම්බර් 16 දින විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත කර ඇත.

මතභේදාත්මක ක්‍රිෂ් නිශ්චල දේපළ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ චෝදනා මත පදනම් වූ මෙම නඩුව, ප්‍රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැවති පුළුල් විමර්ශන පසුබිම හමුවේ, සැකකරුගේ ඉහළ සමාජ තත්ත්වය හේතුවෙන් විශාල මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයා වන නාමල් රාජපක්ෂ, රාජ්‍ය පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ කියනු ලබන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් ප්‍රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස පවත්නා නීතිමය කටයුතුවල කේන්ද්‍රීය චරිතය බවට පත්ව සිටී.

කොළඹ සඳහා යෝජනා කෙරුණු විශාල පරිමාණ නිශ්චල දේපළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වන ක්‍රිෂ් ව්‍යාපෘතිය, අනුමැතීන් සහ ගිවිසුම් ලබා ගන්නා ලද්දේ යැයි කියනු ලබන තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ඊට පෙරද මතභේදයට තුඩු දී ඇත.

නොවැම්බර් 16 දිනය, කොළඹ මහාධිකරණය අධීක්ෂණය යටතේ, අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ ඊළඟ නිල පියවර ලෙස නියම කර ඇති අතර, විභාග දිනය ළඟා වෙද්දී කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය දේශපාලන ස්ථාපිතය හා සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ, නීතිමය නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම මෙම නඩුව දිගින් දිගටම දැඩි අවධානයකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල, RARMB ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම්…

08 Jul 2026 Discuss
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්‍රීලනිප සජිත් ප්‍රේමදාස හමු කෙරේ Sinhala

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්‍රීලනිප සජිත් ප්‍රේමදාස හමු කෙරේ

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට රජය යෝජනා කර ඇති පියවරට එරෙහිව සම්බන්ධීකරණය වූ ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචාරයක් ගෙනෙන ලෙස, විපක්ෂ පක්ෂවල රැස්වීමක්…

08 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලය සම්බන්ධ තොරතුරු කාන්දුවීම ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමට හේතු වූ බව පරීක්ෂකයෝ පවසති Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලය සම්බන්ධ තොරතුරු කාන්දුවීම ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමට හේතු වූ බව පරීක්ෂකයෝ පවසති

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ගැටුමට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් සම්බන්ධ තොරතුරු කාන්දුවීමක් හේතු වූ බව බලධාරීන් හෙළිකර ඇති අතර, එම හිංසාත්මක…

08 Jul 2026 Discuss