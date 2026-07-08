Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා

රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවල් වලක්වාලීම සඳහා දැඩි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දැඩි ආතතියකට ලක්ව ඇති බවත්, දැනට බන්ධනාගාරවල රඳවා සිටින සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව නියමිත ධාරිතාවයෙන් හතරගුණයක් පමණ ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු හෙළිදරව් කර ඇත.

අධික තදබදය අර්බුදකාරී මට්ටමකට

බන්ධනාගාර කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා විසින් හෙළිදරව් කරන ලද මෙම කලකිරීමට පත් කරවන සංඛ්‍යා, නියමිත සීමාවන්ගෙන් ඔබ්බට තල්ලු කරනු ලැබ ඇති දඬුවම් ක්‍රමයක් පිළිබඳ බරපතළ චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරයි. රඳවා ගනු ලැබෙන අය සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම, දිවයිනේ දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රධාන සමාජීය හා පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති රටේ වර්ධනයවන මත්ද්‍රව්‍ය තර්ජනයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වත්මන් රජයේ දැඩි මෙහෙයුම් සඳහා සෘජුවම ආරෝපණය කෙරෙයි.

වර්තමාන ජනගහනයෙන් කොටසක් රඳවා ගැනීමට නිර්මාණය කරන ලද බන්ධනාගාරවල, කිසිදා එවැනි ඉල්ලුමකට සේවය කිරීමට ගොඩ නොනැගූ පහසුකම් වලට නොහිතූ ලෙස බහුල ගණනක් සැකකරුවන් හා දඬුවම් ලද වරදකරුවන් රඳවා ගැනීමේ ප්‍රතිඵලවලට මෙලෙස බලධාරීන් මුහුණ දෙමින් සිටිති.

රජය මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන ශක්තිමත් කරයි

රජය, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා අපයෝජනය ප්‍රතිරෝධය කිරීම සිය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ න්‍යාය පත්‍රයේ මූලික ශිලාවක් ලෙස තබාගෙන ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් දිවයිනේ සෑම තැනකම අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා නඩු විභාග සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. බලධාරීන් මෙම ව්‍යාපාරය මහජන සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හා ප්‍රජාවන් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පියවරක් ලෙස ප්‍රශංසා කළ ද, ඊට ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වලට ඇතිවන පීඩනය, තිරසාරභාවය හා මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් හා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගැළපෙන ආයෝජනයකින් තොරව සිදු කෙරෙන සාමූහික රදවා ගැනීම, සිරකරුවන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයට සමානව තත්ත්වය නරක් කළ හැකි බව විවේචකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තීව්‍ර වෙයි

මෙම හෙළිදරව්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය වරද සඳහා අනුගමනය කෙරෙන ප්‍රවේශය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් සඳහා නීති විශේෂඥයන් හා පෙනී සිටීමේ සංවිධාන විසින් කෙරෙන ඉල්ලීම් නැවත මතු කර ඇති අතර, ඒ අතර ඇතුළත් වන්නේ:

  • ප්‍රචණ්ඩත්වයට නොපෙළඹුණු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතකරුවන් සඳහා රදවා ගැනීමට විකල්පයක් ලෙස පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන භාවිතය පුළුල් කිරීම
  • නඩු විභාගය බලා රිමාන්ඩ් බාරයේ සිටින සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම සඳහා අධිකරණ කටයුතු වේගවත් කිරීම
  • බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් හා කාර්ය මණ්ඩල කල්‍යාණය සඳහා රාජ්‍ය ආයෝජනය වැඩි කිරීම
  • මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් හා සුළු දරා ගැනීම් සඳහා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අය අතර දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැහැදිළි වෙනසක් ඇති කිරීම
රටේ බන්ධනාගාර සිව් ගුණයක් අධික ලෙස තදබද වී තිබීම, ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් එකම විසඳුම විය නොහැකි බව ඉස්මතු කරයි — ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ද එසේම හදිසියෙන් අවශ්‍ය වේ.

රජය සිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන විට, දැඩි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මානවීය හා ක්‍රියාකාරී බන්ධනාගාර ක්‍රමයක් කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රායෝගික හා 윤리적 වගකීම් අතර සමතුලිතතාවය ඇති කිරීමේ දී ඇති ශීඝ්‍රය

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි Sinhala

අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් නාගොඩ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරයි, අර්බුදය වැළැක්විය හැකිව තිබූ බව පවසයි

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ කලහය සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇති අතර, බලධාරීන් වගකීම් සහගතව හා…

08 Jul 2026 Discuss
රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි Sinhala

රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා නඩුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව කොළඹ අධිකරණය සැප්තැම්බර් විභාග දිනයක් නියම කරයි

හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ හිටපු ජනාධිපති ලේකම්වරයාට එරෙහිව රාජ්‍ය අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩුව සඳහා කොළඹ…

08 Jul 2026 Discuss
වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි Sinhala

වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පසුව රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සෙලවා දැමූ මාරාන්තික කලහයකින් පසු රෝහල් පහසුකමක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට…

08 Jul 2026 Discuss