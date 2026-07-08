Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වේලිකඩේ මාරාන්තික කලහයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව රෝහලක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පසුව රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි

රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සෙලවා දැමූ මාරාන්තික කලහයකින් පසු රෝහල් පහසුකමක් බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සැලසුම් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එමගින් දිවයිනේ බන්ධනාගාරවල අධික ජනාකීර්ණ බව සහ කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප්‍රශ්න මතු වී තිබේ.

අර්බුදයේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාත්මක කලහයකින් සිරකරුවන් මිය යාමත්, රටේ රඳවා ගැනීමේ යටිතල පහසුකම් මත පැටවෙන දැඩි පීඩනය ඉස්මතු වීමත් සමග මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇත. අනතුරු ඇඟවීම් දිගු කලක් තිස්සේ සිදු කරමින් සිටි මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ විපක්ෂ දේශපාලකයන් ද ඇතුළු පුළුල් පිරිසකගේ කනස්සල්ලට ලක් වූ මෙම කලහය, ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාර පහසුකම් තුළ භයංකාර අධික ජනාකීර්ණ බව කුඩු බෝම්බයක් නිර්මාණය කරමින් පවතින බවට ඔවුන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ බව තහවුරු කළේය.

බන්ධනාගාරවල අධික ජනාකීර්ණ බව ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පවතින ස්ථිර හා ඉතාමත් සංකීර්ණ ගැටලුවකි. දිගුකාලීන නඩු විභාග පෙර රඳවා ගැනීම් සහ සිරකරු සංඛ්‍යාව කළමනාකරණය කළ හැකි මට්ටම් ඉක්මවා ඉහළ නැංවෙන ගතිය ඇතිකරන ප්‍රමාණවත් නොවූ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ඇතුළු මූල හේතු විසඳීමට අනුප්‍රාප්තික රජයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් නිතරම ඉදිරිපත් වී ඇත.

රෝහල් පරිවර්තන සැලැස්ම

අර්බුදයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, දැනට පවතින බන්ධනාගාර ජාලයේ භයංකාර තදබදය සමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවරක් ලෙස නිලධාරීන් තර්ක කරමින් පවතින රෝහල් ගොඩනැගිල්ලක් අතිරේක බන්ධනාගාර පහසුකමක් ලෙස නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට රජය ක්‍රියා කර ඇත. දීර්ඝකාලීන ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සලකා බලන අතරතුර ප්‍රායෝගික ලෙස ස්වල්ප කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විසඳුමක් ලෙස මෙම පරිවර්තනය සළකා ඇත.

කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකමක් පරිවර්තනය කිරීමෙන් යටි පදනමේ ඇති ගැටලු විසඳෙන්නේ ද යන්න ප්‍රශ්නයට ලක් කරමින්, පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ නොමැතිව හුදෙක් ධාරිතාව එකතු කිරීම, බොහෝ දෙනා ගැඹුරු ක්‍රමවේදාත්මක අසාර්ථකත්වයක් ලෙස සළකන්නට හේතු ද නොසළකා ගනු ලබන ප්‍රමාණවත් නොවන හා කෙටිමොළ ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ඔප්පු විය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීය.

පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇමතුම්

සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ නීතිඥ පෙරළිකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යටිතල පහසුකම් පියවරෙන් ඔබ්බට ගොස් පහත සඳහන් ඇතුළු සවිස්තරාත්මක බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසය:

  • වරදකරු නොකරන ලද රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම
  • අහිංසක වැරදිකරුවන් සඳහා විකල්ප දඬුවම් ක්‍රම පුළුල් කිරීම
  • බන්ධනාගාර තුළ පුනරුත්ථාපන හා මානසික සෞඛ්‍ය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම
  • නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් පිළිබඳ ස්වාධීන අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම
භෞතික අවකාශය පමණක් පුළුල් කිරීමෙන් මූලිකව ප්‍රතිපත්ති, යුක්තිය සහ රාජ්‍ය භාරකාරත්වය යටතේ සිටින අයගේ මානවීය සැලකිල්ල පිළිබඳ අර්බුදයක් විසඳෙන්නේ නැත.

රෝහල් පරිවර්තන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සවිස්තරාත්මක කාලසීමාවක් ලබා දීමට හෝ යටිතල පහසුකම් වෙනස්කම සමඟ ඇත්නම් කෙබඳු පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වේදැයි දක්වා ලීමට රජය තවම ඉදිරිපත් වී නොමැත. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ යුක්ති අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් ප්‍රකාශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මාරාන්තික කලහය සහ රජයේ ප්‍රතිචාරය ඉදිරි සතිවලදී දැඩි මහජන සූක්ෂ්ම විමසීමට ලක්ව පවතිනු ඇති අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩිවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ධාරිතාවයෙන් සිව් ගුණයක් පිරී ඉතිරෙයි — අමාත්‍යවරයා

රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවල් වලක්වාලීම සඳහා දැඩි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දැඩි ආතතියකට ලක්ව ඇති බවත්, දැනට…

08 Jul 2026 Discuss
මහර බන්ධනාගාර කළබලයේ මිය ගිය සිරකරුවන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් මැඩී, ප්‍රශ්න රැසකට තවමත් පිළිතුරක් නැත Sinhala

මහර බන්ධනාගාර කළබලයේ මිය ගිය සිරකරුවන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් මැඩී, ප්‍රශ්න රැසකට තවමත් පිළිතුරක් නැත

කොළඹට උතුරින් පිහිටි මහර බන්ධනාගාර සංකීර්ණය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කළබල සිදුවීම්වලින් එකක් හේතුවෙන් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

08 Jul 2026 Discuss
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

08 Jul 2026 Discuss