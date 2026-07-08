ශ්රී ලංකාව 2026 සඳහා දකුණු කොරියානු සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට විශාල රෝඩ්ෂෝ ව්යාපාරයක් දියත් කරයි
ශ්රී ලංකාව දකුණු කොරියාවේ සැලකිය යුතු සංචාරක ප්රවර්ධන ව්යාපාරයක් දියත් කරමින්, 2026 වර්ෂයට ආසන්නව දකුණු කොරියානු සංචාරකයින් සඳහා දිවයින ප්රමුඛ දීර්ඝ ගමන් නිවාඩු ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් ඓතිහාසික රෝඩ්ෂෝ වැඩසටහනක් පවත්වා ඇත.
දෙරටක් අතර සේතු ගොඩනැගීම
මෙම මහා රෝඩ්ෂෝ වැඩසටහනට ශ්රී ලාංකික සංචාරක කර්මාන්ත හිමිකරුවන්, සංචාරක වෙළඳ නියෝජිතයින් සහ සංස්කෘතික දූතයින් එක්ව, දකුණු කොරියානු සංචාරක ක්රියාකරුවන්, සංචාරක නියෝජිතයින් සහ මාධ්ය පුද්ගලයින් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබිණ. දෙරට අතර සංස්කෘතික බැඳීම් ගැඹුරු කරගනිමින් ශක්තිමත් වාණිජ හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනැගීම මෙම කාර්යක්රමයේ මූලික අරමුණ විය.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක අධිකාරීන් මෙම වේදිකාව ඔස්සේ, පුරාණ උරුම භූමි සහ නිර්මල වෙරළ තීරයන් සිට සශ්රීක කඳුකර පරිසරය සහ ලොව පිළිගත් වනජීවී අභයභූමි දක්වා දිවෙන දිවයිනේ විවිධාකාර ආකර්ෂණීය සම්පත් ප්රදර්ශනය කළහ. ඔවුන්ගේ සාම්ප්රදායික කලාපීය ගමනාන්ත ඉක්මවා වෙනස් ආසියාතික සංචාරක අත්දැකීම් සඳහා වැඩෙන ඉල්ලුමක් දක්වන දකුණු කොරියානු නිවාඩු සංචාරකයින්ට සරිලන, ළඟා විය හැකි නමුත් අද්විතීය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ඉදිරිපත් කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කළහ.
දීර්ඝ ගමන් වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික පියවරක්
දකුණු කොරියාව ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ඉලක්ක වෙළඳපොළක් නියෝජනය කරයි. දකුණු කොරියානු සංචාරකයින් ශක්තිමත් වියදම් හැකියාවක් සහ සංස්කෘතිකව පොහොසත්, අත්දැකීම් පෙරදැරි ගමනාන්ත සඳහා ඇති නැඹුරුව නිසා කැපී පෙනේ. මෙවැනි සෘජු සම්බන්ධතා ව්යාපාර ඉදිරි වර්ෂය තුළ දකුණු කොරියානු සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවාලිය හැකි බවට කාර්යක්රමයේ කර්මාන්ත නායකයින් විශ්වාසය පළ කළහ.
රෝඩ්ෂෝ වැඩසටහන, ශ්රී ලාංකික හෝටල් හිමිකරුවන්, සංචාරක ක්රියාකරුවන් සහ ගුවන් සේවා සමාගම්වලට දකුණු කොරියානු සහකරුවන් සමඟ එකින් එක රැස්වීම් පැවැත්වීමටත්, එම වෙළඳපොළ සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද නව පැකේජ ගනුදෙනු සහ ප්රවර්ධන ව්යාපාර සඳහා පදනම දැමීමටත් අවස්ථාව සලසා දුන්නේය.
සංචාරක ප්රකෘතිය සහ විවිධාංගීකරණය
දකුණු කොරියානු වෙළඳපොළ කරා ගමන් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ප්රභව වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණය කිරීමට සහ සීමිත සංචාරක ප්රභව රටවල් කිහිපයක් මත රඳා පැවතීම අවම කිරීමට ගෙන ඇති පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසකි. මෑත වර්ෂවල ආර්ථික අභියෝගවලට මුහුණ දීමෙන් පසු, ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බට ආක්රමණශීලී ලෙස වර්ධනය ඉලක්ක කරගනිමින් ක්රියාත්මක වෙමින් සිටී.
- දකුණු කොරියානු සංචාරක නියෝජිතායතන සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සංචාරක වෙළඳ හවුල්කාරිත්වයන් ශක්තිමත් කිරීම
- නව ප්රේක්ෂකයින් වෙත ශ්රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය සහ ස්වාභාවික ආකර්ෂණ ප්රවර්ධනය කිරීම
- 2026 සංචාරක සමය සඳහා දීර්ඝ ගමන් නිවාඩු ඉල්ලුම උත්තේජනය කිරීම
- දකුණු කොරියානු වෙළඳපොළ සඳහා සකස් කරන ලද සංචාරක පැකේජ සංවර්ධනය කිරීම
සංචාරක කර්මාන්තය ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක විදේශ විනිමය ඉපැයීම් මාර්ගයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, මෙවැනි රෝඩ්ෂෝ වැඩසටහන් කර්මාන්තයේ ප්රකෘතිය ගමන්වේගය තිරසාරව පවත්වා ගැනීමටත්, ඉදිරි වර්ෂ සඳහා නියම කරගත් ඉහළ සංචාරක පැමිණීමේ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත් අත්යවශ්ය බව සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.