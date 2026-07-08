උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්රීලනිප සජිත් ප්රේමදාස හමු කෙරේ
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට රජය යෝජනා කර ඇති පියවරට එරෙහිව සම්බන්ධීකරණය වූ ඒකාබද්ධ ප්රතිචාරයක් ගෙනෙන ලෙස, විපක්ෂ පක්ෂවල රැස්වීමක් වහාම කැඳවන ලෙස ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්රීලනිප) විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
ශ්රීලනිප ජාතික සංවිධායක හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, සමගි ජන බලවේගයේ (සජබ) ද නායකයා වන ප්රේමදාස මහතා වෙත සෘජුව මෙම ඉල්ලීම කළ අතර, ජාතික ජන බලය (ජජබ) ආණ්ඩුවේ මතභේදාත්මක අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතියට එරෙහිව ශක්තිමත් අභියෝගයක් ගොඩ නැඟීමට ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දැඩි ලෙස 촉구 කළේය.
විපක්ෂය සංවිධානගත වන ලෙස 촉구ය
රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලීම, රටේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ බේංචියේ සංයුතිය හා ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි දුරදිග බලපෑම් ඇතිවිය හැකි, ජජබ ආණ්ඩුවේ ක්රියාව ගැන විපක්ෂ පක්ෂ අතර ඇති ගැඹුරු නොසැනසිල්ල පිළිබිඹු කරයි. සජබ නායකත්වය දරන විපක්ෂය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන්, ශ්රීලනිප යෝජිත වෙනස්කම්වලට එරෙහිව පෙරමුණු හරහා ව්යාප්ත වූ, පුළුල් බහු-පක්ෂ ඒකමතිකත්වයක් ගොඩ නැඟීමට ලක්ෂ්ය කරන බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය වටා පවතින සංවේදිතාව මෙම ඉල්ලීමෙන් ඉස්මතු වන අතර, විශ්රාම වයස් දීර්ඝ කිරීම විනිසුරු ධුර ස්ථාවරතාවය හා ස්වාධීනත්වයට සුවිශේෂ ලෙස බලපෑ හැකි බැව් විපක්ෂ නියෝජිතයන් සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බව ද පෙනේ.
රජය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවේ
ජජබ ආණ්ඩුව, විපක්ෂයේ සම්බන්ධීකරණය වූ ප්රතිරෝධයට තවමත් ආධිකාරිකව ප්රතිචාර දක්වා නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රීලනිප, දිගුකාලීන දේශපාලන ප්රතිවාදියා වන සජබ සමඟ සමගිව ක්රියා කිරීමට ගත් පියවර, විපක්ෂ නීතිය立法 නිර්මාතෘවරු මෙම ප්රශ්නයට ලබා දෙන ඉහළ වැදගත්කම ප්රකාශ කරයි.
රටේ දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, අධිකරණය ස්පර්ශ කරන ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක් ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවිකවම දැඩි සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක්වන බවත්, ශාලාවන්ගේ ස්වාධීනතාව ඓතිහාසිකව ජාතික දේශපාලන විවාදයේ ගිනිකෙළි ලක්ෂ්යයක් ව පැවත ඇති බවත්ය.
ප්රේමදාස මහතා මෙම ඇමතුමට귀 귀울දී විවිධ විපක්ෂ කණ්ඩායම් ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවකට ගෙන එන්නේ ද, නොඑසේ නම් සෑම පක්ෂයක්ම යෝජිත විශ්රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ස්වකීය ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නේ ද යන්න තවමත් අවිනිශ්චිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.