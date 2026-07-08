Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලය සම්බන්ධ තොරතුරු කාන්දුවීම ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමට හේතු වූ බව පරීක්ෂකයෝ පවසති

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලය සම්බන්ධ තොරතුරු කාන්දුවීම ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුමට හේතු වූ බව පරීක්ෂකයෝ පවසති

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ගැටුමට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් සම්බන්ධ තොරතුරු කාන්දුවීමක් හේතු වූ බව බලධාරීන් හෙළිකර ඇති අතර, එම හිංසාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණය දිගටම පවතී.

ජාවාරම් රහස් හිංසාවේ මූලාශ්‍රය බවට

පරීක්ෂණයෙන් මතුවන තොරතුරුවලට අනුව, බන්ධනාගාර පරිසරය තුළ ක්‍රියාත්මක වූ සංවිධිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයකට සම්බන්ධ සංවේදී විස්තර හෙළිවීම මෙම මාරාන්තික ගැටුමට මඟ පෑදූ බව විශ්වාස කෙරේ. එම තොරතුරු කාන්දුවීම, කඩු ආලින්ද පිටුපස ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ රැඳවියන් අතර ආතතීන් ඇති කළ අතර, අවසානයේ එය සාහසික ප්‍රචණ්ඩත්වයක් දක්වා උත්සන්න විය.

මාරාන්තික සිද්ධියට හේතු වූ සම්පූර්ණ සිදුවීම් පෙළ ස්ථාපිත කිරීමට, තොරතුරු කාන්දුවීමට සහ ඉන් අනතුරුව ඇති වූ ගැටුමට සෘජුව වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීම ඇතුළුව, බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන කටයුතු කරමින් සිටී.

පරීක්ෂණය දිගටම ක්‍රියාත්මකව

පරීක්ෂණය තවමත් ක්‍රියාත්මක බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, එකවර විවිධ පරීක්ෂණ මාර්ග අනුගමනය කෙරේ. බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තොරතුරු සංසරණය වූ ආකාරය සහ යම් අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක අඩුපාඩු, ඇත්නම්, සාමය බිඳ වැටීමට දායක වූ ආකාරය බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටී.

මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පහසුකම් තුළ සිට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාල ක්‍රියාත්මක වීම සහ බලපෑම් ඇති කිරීම කෙතරම් දුරට සිදුවේදැයි යන්න පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත — එය රට පුරා ප්‍රතිසංස්කරණ සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට දිගුකාලීන අභියෝගයකි.

බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අධික ජනාකීර්ණභාවය, තහනම් භාණ්ඩ ජාවාරම් සහ කල්ලි ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ නිරන්තර විවේචනවලට ලක්ව ඇත. නවතම සිද්ධිය, අපරාධ සංවිධාන බන්ධනාගාර තාප්ප ආශ්‍රිතව නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම වළකාලීම සඳහා ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිසංස්කාරවල හදිසි අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරන බව විශ්ලේෂකයෝ පවසති.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගැටුම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වය පිළිබඳ තීරණාත්මක නිගමනවලට පැමිණීමට පෙර නිල පරීක්ෂණ නිගමනවලට රැඳී සිටීමට බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යාංශය සමඟ මූලික පරිපාලන සාකච්ඡා පවත්වයි

IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල, RARMB ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම්…

08 Jul 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂගේ ක්‍රිෂ් නඩුව නොවැම්බර් 16 දින කොළඹ මහාධිකරණයේ විභාගයට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව නොවැම්බර් 16 දින විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියමිත කර…

08 Jul 2026 Discuss
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්‍රීලනිප සජිත් ප්‍රේමදාස හමු කෙරේ Sinhala

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ රැස්වීමක් හදිසියේ කැඳවන ලෙස ශ්‍රීලනිප සජිත් ප්‍රේමදාස හමු කෙරේ

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝ කිරීමට රජය යෝජනා කර ඇති පියවරට එරෙහිව සම්බන්ධීකරණය වූ ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචාරයක් ගෙනෙන ලෙස, විපක්ෂ පක්ෂවල රැස්වීමක්…

08 Jul 2026 Discuss