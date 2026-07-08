ශ්රී ලංකාව මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය පිළිබඳyeleri විමර්ශනයක් නියෝග කිරීමත් සමඟ මිය යාම් ගණන 27 දක්වා ඉහළ යයි
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දැන් 27 දෙනෙකුගේ ජීවිත හිමිකර ගනිමින් රටේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් භයංකර බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් අතර ස්ථාන ගන්නා මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට නියෝග කර ඇත.
කලහය දුසිම් ගණනක් ජීවිත හානි කරයි
ශ්රී ලංකා රෙමාන්ඩ් මධ්යස්ථානයක් තුළ ඇති වූ හිංසාත්මක නැගිටීමෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 27 දක්වා තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම ඛේදවාචකය වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට විමර්ශන කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීමට ඉක්මනින් ක්රියා කළ රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඉක්මන් ක්රියාමාර්ගයට මෙය තල්ලුවක් ලබා දී ඇත.
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින තත්ත්වයන්, කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂා යාන්ත්රණයන් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
රජය විධිමත් විමර්ශනයක් නියෝග කරයි
වර්ධනය වන හානිවලට ප්රතිචාර වශයෙන්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් කලහයේ මූලික හේතු නිර්ණය කිරීමට සහ ජීවිත හානිය සම්බන්ධයෙන් වගකීම් ස්ථාපිත කිරීමට නිල විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක කිරීමට නියෝග කර ඇත.
නිලධාරීන් අශාන්තියට දායක වූ විය හැකි සාධක රැසක් පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ අතර අධික ජනාකීර්ණ බව, සම්පත් හිඟය, සහ සිදුවීම අතරතුර රෝහල් ගතයන් හා බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩලය දෙඅංශයේම හැසිරීම ඇතුළත් වේ.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ උත්කණ්ඨා
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු අධිජනාකීර්ණ බව සහ ප්රමාණවත් නොවන පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇත. රෙමාන්ඩ් ආයතන තුළ පිරිහෙන තත්ත්වයන් ප්රකාශ ප්රචණ්ඩත්වයක් දක්වා ඇති ආතතීන් ඉහළ නැංවීමට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව අයිතිවාසිකම් පෙරලිකරුවන් නිතර නිතර අනතුරු ඇඟවීල ඇත.
- ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර පුරා අධිජනාකීර්ණ බව ස්ථිර හා හොඳින් ලේඛනගත ගැටළුවක් ව පවතී
- පෙර අශාන්ති සිදුවීම් ක්රමවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් ඉස්මතු කර ඇත
- මානව හිමිකම් සංවිධාන රජයෙන් රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය ප්රමුඛතාවයට ගන්නා ලෙස 촉구 කර ඇත
වගවීම් සහ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයන් විමර්ශනය විනිවිදභාවී හා ස්වාධීන බවට සහතික කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, ඊට අඩු ඕනෑම දෙයක් ජීවිත අහිමි වූවන්ට යුක්තිය ලබා දීමට අසමත් වන අතර අනාගත ඛේදවාචකයන් වැළැක්වීමට ද ඉතා සීමිත දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අනතුරු ඇඟවූහ.
විමර්ශනයේ සොයාගැනීම් දේශීය නිරීක්ෂකයන් සහ ශ්රී ලංකාවේ දඬුවම් ආයතන තුළ පවතින තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන දෙඅංශය විසින් ම සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය ආරම්භ වන මොහොතේ, ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයෝ පිළිතුරු බලා සිටිනු ලබන අතර, මෙතරම් විනාශකාරී සිදුවීමක් නැවත කිසි දිනෙක නොසිදු වන බව සහතික කිරීම සඳහා හදිසි හා අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටීම ජනතාව අතර දිගටම ගලා යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.