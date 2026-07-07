Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම්

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම්

මහජන ප්‍රවාහනය සඳහා නව යුගයක්

ශ්‍රී ලංකාව සිය මහජන ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් තැබීමට සූදානම් වන අතර, රජය ලබන වර්ෂයේ දී දිවයින පුරා මාර්ග තුනක් ආවරණය වන විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතියක කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මාර්ග තුනක් විදුලිකරණය කිරීම

ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය තහවුරු කර ඇත්තේ, ඉදිරි වර්ෂය තුළ විදුලි දුම්රිය සේවාවක් හඳුන්වා දීම සඳහා ප්‍රාථමික පියවර ගනු ලබන බවයි. මෙය රට තුළ දශක ගණනාවක් පැරණි ඩීසල් දුම්රිය ජාලයෙන් ඉවත් වන ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සැලකේ. තෝරා ගනු ලැබූ මාර්ග තුන, රටේ වැඩිම මගී ගමනාගමනයක් සිදු වන කොරිඩෝ කිහිපයකට සේවය කිරීමෙන් රථවාහන තදබදය අවම කර මගීන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

විදුලි දුම්රිය සේවාව දෙසට ගමන් කිරීම, ජීවාශ්ම ඉන්ධන මත රඳා පැවැත්ම අඩු කිරීමට, කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමට සහ රටේ ප්‍රවාහන අංශය නූතන කලාපීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ තීරණාත්මක අංගයක් ලෙස සැලකේ. දිගු කාලීනව, විදුලි දුම්රිය සාම්ප්‍රදායික ඩීසල් දුම්රියට සාපේක්ෂව වඩාත් පිරිසිදු, වේගවත් සහ ලාභදායී විකල්පයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

  • මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලයේ ඓතිහාසික පළමු පියවර සනිටුහන් කරයි
  • විදුලිකරණයේ ප්‍රාථමික අදියර සඳහා මාර්ග තුනක් හඳුනාගෙන ඇත
  • මෙම මුලපිරීම රටේ තිරසාර සංවර්ධන හා ශක්ති පරිවර්තන ඉලක්කවලට අනුගත වේ

ඉදිරිය දෙස බලමින්

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් සඳහා විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට උත්සාහ දරන මෙම අවස්ථාවේ, විදුලි දුම්රිය මුලපිරීම දිගු කාලීන සංවර්ධනය කෙරෙහි අලුත් කළ කැපවීමක ලකුණකි. දශක ගණනාවකින් ජාතික දුම්රිය පද්ධතියේ වඩාත්ම කාර්යසාධන දියුණුවක් ලෙස සැලකෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී රජය ගන්නා පියවර, මගීන් සහ ප්‍රවාහන විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්‍යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්‍යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි

රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති…

07 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ Sinhala

නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධිය අතරතුර උදාර පරිත්‍යාගයක් කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සත් දෙනකුගේ මතකය සිහිපත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර…

07 Jul 2026 Discuss
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් පවසයි Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් පවසයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ කලහකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව ඉෂාරාවක් හෝ බුද්ධි තොරතුරක් කල්තියා නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් තරයේ…

07 Jul 2026 Discuss