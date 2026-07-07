Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධිය අතරතුර උදාර පරිත්‍යාගයක් කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සත් දෙනකුගේ මතකය සිහිපත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ගෞරවනීය උත්සවයක් පැවැත්වීය.

වීරෝදාර නිලධාරීන් සිහිපත් කිරීම

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිරිනමනු ලැබූ ගෞරවය, කලහකාරී සිද්ධිය සමයේ තම රාජකාරි ඉටු කරමින් ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන්ගේ ශෝකජනක ත්‍යාගයේ බරපතළකම පිළිබිඹු කරයි. රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ පද්ධතිය සේවයේ යෙදෙමින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ එම නිලධාරීන්ගේ නිර්භීතකම සහ කැපවීම සිහිපත් කිරීමට සහ පිළිගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුව එක් රැස් විය.

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර සේවයේ ඉතිහාසයේ වඩාත් ඛේදවාචක සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබෙන අතර, එම සැමරුම නිලධාරීන්ට, නිලවරුන්ට සහ ජීවිත අහිමි කරගත්තවුන්ගේ පවුල්වලට සාමූහික ආත්මාවලෝකනයේ මොහොතක් ලෙස ඉටු විය.

ජාතික ආත්මාවලෝකනයේ මොහොතක්

රටපුරා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තම දෛනික රාජකාරිය ඉටු කිරීමේදී සැලකිය යුතු අවදානම්වලට මුහුණ දෙන අතර, මෙම පුද්ගලයන් සත් දෙනාගේ මරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ පහසුකම් කළමනාකරණය කිරීමේදී ඇති අභියෝග සහ අන්තරායන් ඉස්මතු කර දමා ඇත.

සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ සුභසාධනය සඳහා ගත් කැපවීම නැවත තහවුරු කිරීමට සහ රාජකාරිය ඉටු කරමින් ජීවිත පූජා කළ අයගේ මතකය කිසිදා අමතක නොකෙරෙන බව සහතික කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව එම අවස්ථාව හේතු කොට ගත්තේය.

  • නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය අතරතුර නිලධාරීන් සත් දෙනකු ජීවිත අහිමි කරගත්හ
  • ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිල ගෞරව උත්සවයක් පැවැත්විණ
  • රාජකාරිය ඉටු කරමින් ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන්ගේ ත්‍යාගය එම උත්සවයෙන් සම්මාන කෙරිණ
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය අතරතුර රටේ සේවයේ ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනාට ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ගැඹුරුතම ගෞරවය පිරිනමයි.

ජීවිත අහිමි කරගත් නිලධාරීන්ගේ පවුල්වලටද ගෞරව උත්සවය අතරතුර පිළිගැනීම ලබා දෙන ලද අතර, රටේ සේවයේ තම ආදරණීයයන්ගේ ත්‍යාගයේ බර දරාගෙන සිටින ඔවුනට දෙපාර්තමේන්තුව සිය ශෝකය සහ කෘතඥතාව පළ කළේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම්

මහජන ප්‍රවාහනය සඳහා නව යුගයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය මහජන ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් තැබීමට සූදානම් වන අතර, රජය ලබන වර්ෂයේ දී දිවයින පුරා…

07 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්‍යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්‍යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි

රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති…

07 Jul 2026 Discuss
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් පවසයි Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් පවසයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ කලහකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව ඉෂාරාවක් හෝ බුද්ධි තොරතුරක් කල්තියා නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් තරයේ…

07 Jul 2026 Discuss