නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ සිද්ධිය අතරතුර උදාර පරිත්යාගයක් කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සත් දෙනකුගේ මතකය සිහිපත් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ගෞරවනීය උත්සවයක් පැවැත්වීය.
වීරෝදාර නිලධාරීන් සිහිපත් කිරීම
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිරිනමනු ලැබූ ගෞරවය, කලහකාරී සිද්ධිය සමයේ තම රාජකාරි ඉටු කරමින් ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන්ගේ ශෝකජනක ත්යාගයේ බරපතළකම පිළිබිඹු කරයි. රටේ ප්රතිසංස්කරණ පද්ධතිය සේවයේ යෙදෙමින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ එම නිලධාරීන්ගේ නිර්භීතකම සහ කැපවීම සිහිපත් කිරීමට සහ පිළිගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුව එක් රැස් විය.
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර සේවයේ ඉතිහාසයේ වඩාත් ඛේදවාචක සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබෙන අතර, එම සැමරුම නිලධාරීන්ට, නිලවරුන්ට සහ ජීවිත අහිමි කරගත්තවුන්ගේ පවුල්වලට සාමූහික ආත්මාවලෝකනයේ මොහොතක් ලෙස ඉටු විය.
ජාතික ආත්මාවලෝකනයේ මොහොතක්
රටපුරා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තම දෛනික රාජකාරිය ඉටු කිරීමේදී සැලකිය යුතු අවදානම්වලට මුහුණ දෙන අතර, මෙම පුද්ගලයන් සත් දෙනාගේ මරණය ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ පහසුකම් කළමනාකරණය කිරීමේදී ඇති අභියෝග සහ අන්තරායන් ඉස්මතු කර දමා ඇත.
සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ සුභසාධනය සඳහා ගත් කැපවීම නැවත තහවුරු කිරීමට සහ රාජකාරිය ඉටු කරමින් ජීවිත පූජා කළ අයගේ මතකය කිසිදා අමතක නොකෙරෙන බව සහතික කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව එම අවස්ථාව හේතු කොට ගත්තේය.
- නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය අතරතුර නිලධාරීන් සත් දෙනකු ජීවිත අහිමි කරගත්හ
- ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිල ගෞරව උත්සවයක් පැවැත්විණ
- රාජකාරිය ඉටු කරමින් ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන්ගේ ත්යාගය එම උත්සවයෙන් සම්මාන කෙරිණ
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය අතරතුර රටේ සේවයේ ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනාට ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ගැඹුරුතම ගෞරවය පිරිනමයි.
ජීවිත අහිමි කරගත් නිලධාරීන්ගේ පවුල්වලටද ගෞරව උත්සවය අතරතුර පිළිගැනීම ලබා දෙන ලද අතර, රටේ සේවයේ තම ආදරණීයයන්ගේ ත්යාගයේ බර දරාගෙන සිටින ඔවුනට දෙපාර්තමේන්තුව සිය ශෝකය සහ කෘතඥතාව පළ කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.